Скрипты для uCoz. Framework Red 3D / Красная рамка 3D (2011)
27.08.2011, 21:33
Скрипт для шаблонов uCoz: Красная рамка с тенью, для черных дизайнов сайта. Скрипт с исходниками.
1. Папку "framework_red", залейте в корень сайта (или в неоходимую Вам папку). 2. В коде измените пути к рисункам из папки "framework_red", например: "img/framework_red/corner_top_left.jpg" на "http://ваш_сайт/img/framework_red/corner_top_left.jpg" 3. Вставьте код "FRAMEWORK RED" в нужное Вам место и всё.
Скрипт и исходники в архиве.
Аналогичный скрипт для светлых дизайнов можно посмотреть здесь.
Если кому то нужна рамка другого цвета,- пишите в комментариях - сделаю. Наугад делать не хочу,- лень :) Указывайте, цвет фона и желаемый цвет рамки. Цвета указывайте в HEX, например тёмно-зелёный: #008000 Предложение справедливо, только для зарегистрированных пользователей.
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Всего комментариев: 2
как скачать помогите пожалуйста ссылка не работает на скачку!
а случайно нет такого минипрофиля+формы для входа? Т_Т Мне бы идеально подошло, т.к сайт в черно-красных тонах, а ничего подходящего найти не могу Т_Т в кодах еще не оч разбираюсь, поэтому сама явно создать не смогу хД