





Скрипт для шаблонов uCoz: Красная рамка с тенью, для черных дизайнов сайта. Скрипт с исходниками.



1. Папку "framework_red", залейте в корень сайта (или в неоходимую Вам папку).

2. В коде измените пути к рисункам из папки "framework_red", например:

" img/framework_red/corner_top_left.jpg " на " http://ваш_сайт/img/framework_red/corner_top_left.jpg "

3. Вставьте код "FRAMEWORK RED" в нужное Вам место и всё.



Скрипт и исходники в архиве.



Аналогичный скрипт для светлых дизайнов можно посмотреть здесь.



Если кому то нужна рамка другого цвета,- пишите в комментариях - сделаю. Наугад делать не хочу,- лень :)

Указывайте, цвет фона и желаемый цвет рамки. Цвета указывайте в HEX, например тёмно-зелёный : #008000

Предложение справедливо, только для зарегистрированных пользователей.



Цвет определить можно во многих графических редакторах с помомощью "пипетки" и т.д., например: FastStone Capture 6.9 Final Portable





Качаем исходники скрипта FRAMEWORK 3D RED



Скачать бесплатно Скрипты для uCoz. Framework Red 3D / Красная рамка 3D (2011) 16.3 Mb:



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