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Главная » Файлы » Скрипты » Скрипты для uCoz

Скрипты для uCoz. Framework Red 3D / Красная рамка 3D (2011)

Загрузить, скачать Скрипты для uCoz, Скрипты для uCoz. Framework Red 3D / Красная рамка 3D (2011) бесплатно.

Скачать Скрипты для uCoz. Framework Red 3D / Красная рамка 3D (2011) бесплатно

Скрипты для uCoz. Framework Red 3D / Красная рамка 3D (2011) бесплатно и без регистрации

Скрипты для uCoz. Framework Red 3D / Красная рамка 3D (2011) download free
27.08.2011, 21:33
Скрипты для uCoz. Framework Red 3D / Красная рамка 3D (2011)


Скрипт для шаблонов uCoz: Красная рамка с тенью, для черных дизайнов сайта. Скрипт с исходниками.

1. Папку "framework_red", залейте в корень сайта (или в неоходимую Вам папку).
2. В коде измените пути к рисункам из папки "framework_red", например:
"img/framework_red/corner_top_left.jpg" на "http://ваш_сайт/img/framework_red/corner_top_left.jpg"
3. Вставьте код "FRAMEWORK RED" в нужное Вам место и всё.

Скрипт и исходники в архиве.

Аналогичный скрипт для светлых дизайнов можно посмотреть здесь.

Если кому то нужна рамка другого цвета,- пишите в комментариях - сделаю. Наугад делать не хочу,- лень :)
Указывайте, цвет фона и желаемый цвет рамки. Цвета указывайте в HEX, например тёмно-зелёный: #008000
Предложение справедливо, только для зарегистрированных пользователей.

Цвет определить можно во многих графических редакторах с помомощью "пипетки" и т.д., например: FastStone Capture 6.9 Final Portable


Качаем исходники скрипта FRAMEWORK 3D RED

Скачать бесплатно Скрипты для uCoz. Framework Red 3D / Красная рамка 3D (2011) 16.3 Mb:



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Категория: Скрипты для uCoz | Добавил: Arkadievich | Теги: ucoz, Pамка, Вотермарк, тенью, red, scripts, скрипты, шаблонов, 3d, Watermark
Просмотров: 2181 | Загрузок: 2174 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/3 |
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Красная рамка с тенью, для черных дизайнов сайта
Всего комментариев: 2
как скачать помогите пожалуйста ссылка не работает на скачку!
а случайно нет такого минипрофиля+формы для входа? Т_Т
Мне бы идеально подошло, т.к сайт в черно-красных тонах, а ничего подходящего найти не могу Т_Т
в кодах еще не оч разбираюсь, поэтому сама явно создать не смогу хД

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