Простой в установке и использовании скрипт для переноса сайта с uCoz на DLE
Установка :
1. Открываем config.php, настраиваем под себя.
2. Делаем бэкап нашего сайта на uCoz
3. Все файлы из архива закидываем в папку и называем её "ucoz"
4. Открываем FTP и на хостинг заливаем папку "ucoz"
5. Теперь заливаем папку "convert"
6. Заходим на сайт и пишем путь к файлу модуля, который хотим конвектировать.
- http://ВАШ_САЙТ/convert/convert_blog.php Конвертация модуля блоги.
- http://ВАШ_САЙТ/convert/convert_forum.php Конвертация модуля форум.
- http://ВАШ_САЙТ/convert/convert_load.php Конвертация модуля каталог файлов
и т.д.
Всё готово!
Скачать бесплатно: Cкрипт перенос сайта с uCoz на DLE + Bonus (11.5 Mb)
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