



Простой в установке и использовании скрипт для переноса сайта с uCoz на DLE



Установка :



1. Открываем config.php, настраиваем под себя.

2. Делаем бэкап нашего сайта на uCoz

3. Все файлы из архива закидываем в папку и называем её "ucoz"

4. Открываем FTP и на хостинг заливаем папку "ucoz"

5. Теперь заливаем папку "convert"

6. Заходим на сайт и пишем путь к файлу модуля, который хотим конвектировать.

- http://ВАШ_САЙТ/convert/convert_blog.php Конвертация модуля блоги.

- http://ВАШ_САЙТ/convert/convert_forum.php Конвертация модуля форум.

- http://ВАШ_САЙТ/convert/convert_load.php Конвертация модуля каталог файлов



и т.д.



Всё готово!



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