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Главная » Файлы » Скрипты » Скрипты для uCoz
В категории материалов: 25
Показано материалов: 1-25
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

Elegant Album - Projects for After Effects (Videohive)


Elegant Album - Projects for After Effects (Videohive)
After Effects Version CS4, CS5 | 1920x1080 | png, jpg | 42 mb

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 834 | Загрузок: 827 | Добавил: uNet | Дата: 08.06.2013 | Комментарии (0)

Франкенвини / Frankenweenie (2012/DVDRip)


О фильме: Обожаемый мальчиком Виктором пес Спарки погибает в результате несчастного случая. Мальчик, не желая мириться с потерей друга, призывает науку на помощь и…возвращает питомца к жизни! Казалось бы, все не так уж плохо, но когда Спарки сбегает от Виктора, его друзья, родители, учителя и жители городка узнают, что возвращение к жизни домашнего питомца может повлечь за собой неожиданные и даже ужасные последствия!

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 675 | Загрузок: 668 | Добавил: uNet | Дата: 21.12.2012 | Комментарии (0)

I Love Instrumental music


Исполнитель: VA
Альбом: I Love Instrumental music
Год выпуска: 2012
Размер: 714 MB
Качество: 256 kbps
Жанр: Instrumental

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Сборники | Просмотров: 1163 | Загрузок: 1156 | Добавил: uNet | Дата: 10.04.2012 | Комментарии (0)

Скрипт для uCoz: Замена ссылок для скачивания на изображения New Black Buttons



Новая версия скрипта для сайтов с тёмным или чёрным дизайном.

Вашему вниманию представлен скрипт замены ссылок для скачивания на изображения соответствующие файлобменникам. Скрипт автоматически меняет ссылки для скачивания файлов, которые на вашем сайте добавляют журналисты и меняет их на кнопки в формате *.png с именами файлообменников.

Теперь скрипт работает и с ссылками сокращенными в системе u.to. В скрипт добавлена возможность идентификации заменяемой ссылки по тегу title, если в заменяемой ссылке прописан тег title с исходной ссылкой скачивания с файлобменника, то эта ссылка также будет заменена.


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Скрипты для uCoz | Просмотров: 6598 | Загрузок: 6591 | Добавил: Arkadievich | Дата: 08.10.2011 | Комментарии (65)

Скрипты для uCoz: Уведомление о новом Личном Сообщении - как «Вконтакте» NEW 2011




Как обачно на gsvg.ucoz.ru, для Вашего удобства скрипт, со всеми исходниками.

Вашему вниманию представляю, новый семицвеный скрипт "Уведомление о новом Личном Сообщении", скрипт очень похож на уведомления сайта «Вконтакте». Вы сами можете натроить цветовое решение скрипта - в наличии семь цветов...

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 7941 | Загрузок: 7934 | Добавил: Arkadievich | Дата: 18.09.2011 | Комментарии (1)

Скрипты для uCoz CSS - спрайты. Кнопка меняется при наведении курсора



Как сделать, чтобы кнопка (ссылка) менялась при наведении на нее курсора мыши? Будем использовать CSS - спрайты для создания эффекта перехода (смещения) одного рисунка на другой в одном изображении.

Смена одной картинки на другую при наведении на нее курсора мыши называется эффектом перекатывания. Обычно для создания эффекта перекатывания применяется JavaScript, но во многих случаях вполне достаточно и CSS.
Как всегда на gsvg.ucoz.ru скрипт со всеми исходниками и полностью готов к употреблению.

В архие четыре набора кнопок: чёрные, синие, красные, зелёные.

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 11255 | Загрузок: 11248 | Добавил: Arkadievich | Дата: 11.09.2011 | Комментарии (0)

Скрипты для uCoz. Персональная страница пользователя Script Super Black-Yellow Page User 3D NEW 2011



Опять же - по просьбам и опять же - трудящихся :). Выкладываю, более насыщенную чёрно-желтую Персональную страницу пользователя Script Super Black-Yellow Page User 3D NEW 2011

Если у Вас другой стиль сайта - пишите в комментариях или в личку - попробую помочь :)

Скрипт, с гарантированными исходниками!

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 5040 | Загрузок: 5033 | Добавил: Arkadievich | Дата: 05.09.2011 | Комментарии (1)

Скрипты для uCoz. Персональная страница пользователя Dark Green 3D 2011



Scripts Dark Green Page User 3D NEW 2011

Это уже входит в традицию, черного и синего мало, попросили зелёный. По просьбам трудящихся выкладываю скрипт для uCoz "Персональная страница пользователя Dark Green 3D 2011" - лови народ честной - пользуй!

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 3944 | Загрузок: 3937 | Добавил: Arkadievich | Дата: 04.09.2011 | Комментарии (1)

Скрипты для uCoz CSS. Создание тени для текста и других текстовых эффектов при помощи CSS



Создаём тени для текста и других текстовых эффектов при помощи CSS, без использования графических файлов.
Нижеупомянутые примеры однотипны, но с небольшими изменениями цвета границы возможно получить трехмерный эффект. Пример 4 основан по стандарту «изогнутая граница», но имеет выпуклый трехмерный эффект. Используются 5 оттенков серого и белый цвет. Этот метод работает одинаково хорошо с 5 оттенками пастельных цветов.

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 3160 | Загрузок: 3153 | Добавил: Arkadievich | Дата: 31.08.2011 | Комментарии (2)

Скрипты для uCoz: Времена года. Осень



Открываю цикл скриптов для uCoz - Времена года.

Всегда хочется, чтобы настроение было чуть-чуть лучше. И каждый раз смену времени года, человек встречает с новыми чувствами, надеждами, и конечно настроением. Теперь можно добавить чуточку хорошего настроения и к себе на сайт :)

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 4394 | Загрузок: 4387 | Добавил: Arkadievich | Дата: 31.08.2011 | Комментарии (1)

Скрипты для uCoz. Переключатели страниц NEW (2011)



Новые цветные стили для переключателей страниц для сайтов uCoz. Шести цветное решение, в стиле uCoz'a. Кроме CSS используется и jQuery, правда всего несколько строчек.

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 3941 | Загрузок: 3934 | Добавил: Arkadievich | Дата: 27.08.2011 | Комментарии (0)

Скрипты для uCoz. Framework Red 3D / Красная рамка 3D (2011)



Скрипт для шаблонов uCoz: Красная рамка с тенью, для черных дизайнов сайта. Скрипт с исходниками.

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 2180 | Загрузок: 2173 | Добавил: Arkadievich | Дата: 27.08.2011 | Комментарии (2)

Скрипты для uCoz: Персональная страница пользователя Black-Yellow Page User 3D NEW 2011



Scripts Black-Yellow Page User 3D NEW 2011

Попросили скрипт c потрохами Dark Blue 3D, как на http://gsvg.ucoz.ru/, но с дизайном, как на zagruzka-plus,- выкладываю :D
Скрипт, со всеми исходниками!
Так, что от работоспособности чужих сайтов Вы зависить не будете :) Ну и страница, конечно же будет открываться быстрей, используя собственные ресурсы.


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Скрипты для uCoz | Просмотров: 4577 | Загрузок: 4570 | Добавил: Arkadievich | Дата: 26.08.2011 | Комментарии (0)

Скрипты uCoz CSS: Новая горизольтальная <hr> линия



Наверное многим не нравится (или поднадоела) стандартная линия hr. Давайте попробуем ее изменить и немного разнообразим дизайн сайта


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Скрипты для uCoz | Просмотров: 4495 | Загрузок: 4488 | Добавил: Arkadievich | Дата: 25.08.2011 | Комментарии (0)

Скрипты для uCoz: Cкрипт перенос сайта с uCoz на DLE



Простой в установке и использовании скрипт для переноса сайта с uCoz на DLE

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 4694 | Загрузок: 4687 | Добавил: Arkadievich | Дата: 20.08.2011 | Комментарии (0)

Скрипты для uCoz: Рамка 3D для шаблонов


Однажды мне понадобилась подобная рамка, и не нашел, тем более с исходниками. Так что, ежели кому понадобится - пользуйте.

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 2875 | Загрузок: 2868 | Добавил: Arkadievich | Дата: 23.07.2011 | Комментарии (0)

Скрипты для uCoz: Персональная страница пользователя Dark Blue 3D NEW 2011



Понравилась персональная страница на zagruzka-plus, но дизайн не мой :(. Пришлось делать под gsvg.ucoz.ru.
Скрипт, со всеми исходниками! 2011
Так, что от работоспособности чужих сайтов Вы зависить не будете :) Ну и страница, конечно же будет открываться быстрей, используя собственные ресурсы.

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 7244 | Загрузок: 7237 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.07.2011 | Комментарии (7)

Скрипты для uCoz: Времена года. Лето (дополнение)



Всегда хочется, чтобы настроение было чуть-чуть лучше. И каждый раз смену времени года, человек встречает с новыми чувствами, надеждами, и конечно настроением. Теперь можно добавить чуточку хорошего настроения и к себе на сайт :)

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 3370 | Загрузок: 3363 | Добавил: Arkadievich | Дата: 20.07.2011 | Комментарии (0)

Скрипты для uCoz: Форма входа + Мини-профиль 3D NEW



Понравился на одном сайте, мини-профиль. Попросил админа поделится по братски, "а в ответ,- тишина...". Тогда начал рыть в Google и Яндексе, сайтов перелопатил уйму (со счёту сбился). И везде, одно и тоже, битые ссылки, кривые скрипты, даже орфографические ошибки, одни и те же (тупо копируют - бесит). От матов кофе в чашке закипал (зато был всегда горячий). Ну и как водится пришлось кропать самому, если Вы зарегистрировались, то видите, что получилось. Качайте, пользуйтесь люди добрые. А жадинам всеобщее презрение :).

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 20128 | Загрузок: 20121 | Добавил: Arkadievich | Дата: 19.06.2011 | Комментарии (9)

Скрипты для uCoz: Времена года. Лето



Всегда хочется, чтобы настроение было чуть-чуть лучше. И каждый раз смену времени года, человек встречает с новыми чувствами, надеждами, и конечно настроением. Теперь можно добавить чуточку хорошего настроения и к себе на сайт :)

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 2561 | Загрузок: 2554 | Добавил: Arkadievich | Дата: 17.06.2011 | Комментарии (1)

Скрипты для uCoz: Времена года. Весна



Времена года. Весна. Алмазный блеск первых сосулек на мартовском солнце, их первая капель. Первая проталина, из под снега пробилась первая травка. В садах яблони-невесты облачились в белоснежные подвенечные платья и аромат яблоневого цвета залил весь город. Сирень с черёмухой, дефилируют у всех на виду, кто красивей, кто ароматней...

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 4336 | Загрузок: 4329 | Добавил: Arkadievich | Дата: 17.06.2011 | Комментарии (0)

Скрипт для uCoz: замена ссылок для скачивания на изображения NEW



Вашему вниманию представлен скрипт замены ссылок для скачивания на изображения соответствующие файлобменникам. Скрипт автоматически меняет ссылки для скачивания файлов, которые на Вашем сайте добавляют журналисты и меняет их на кнопки в формате *.png с именами файлообменников.

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 5826 | Загрузок: 5819 | Добавил: Arkadievich | Дата: 16.06.2011 | Комментарии (8)

Скрипт для uCoz. Добавить в социальные закладки NEW



Скрипт для uCoz. Добавить в социальные закладки NEW

Все файлы находятся на нашем ресурсе.
Проверины антивирусами.
Только рабочие скрипты с исходниками,- ни каких внешних ссылок на сторонние ресурсы.
Это Ваша 100% гарантия, что скрипт будет работоспособным всегда.

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 7560 | Загрузок: 7553 | Добавил: Arkadievich | Дата: 14.06.2011 | Комментарии (0)

Скрипты для uCoz. Счетчик загрузок для каталога файлов



В общем смутили меня нули в счетчиках загрузки. В принципе это довольно частое явление, что в материале выкладывают ссылки на несколько файлообменников, что бы посетители могли выбрать тот, который им больше нравится. Но вот беда, юкоз то предоставляет нам в распоряжение только одно поле, по которому учитываются загрузки с удаленных серверов.

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Скрипты для uCoz | Просмотров: 8777 | Загрузок: 8770 | Добавил: Arkadievich | Дата: 14.06.2011 | Комментарии (7)

Вид комментариев для uСoz с подсветкой и 3D эффектом



Вид комментариев для uСoz с подсветкой и 3D эффектом

Только рабочие скрипты с исходниками,- ни каких внешних ссылок на сторонние ресурсы.
Это Ваша 100% гарантия, что скрипт будет работоспособным всегда.
Вам остаётся только загрузить исходники в корень сайта и поменять ссылки в скриптах на свои.


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Скрипты для uCoz | Просмотров: 2137 | Загрузок: 2130 | Добавил: Arkadievich | Дата: 13.06.2011 | Комментарии (4)

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