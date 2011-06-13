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О фильме
: Обожаемый мальчиком Виктором пес Спарки погибает в результате несчастного случая. Мальчик, не желая мириться с потерей друга, призывает науку на помощь и…возвращает питомца к жизни! Казалось бы, все не так уж плохо, но когда Спарки сбегает от Виктора, его друзья, родители, учителя и жители городка узнают, что возвращение к жизни домашнего питомца может повлечь за собой неожиданные и даже ужасные последствия!
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Как сделать, чтобы кнопка (ссылка) менялась при наведении на нее курсора мыши? Будем использовать CSS - спрайты для создания эффекта перехода (смещения) одного рисунка на другой в одном изображении.
Смена одной картинки на другую при наведении на нее курсора мыши называется эффектом перекатывания. Обычно для создания эффекта перекатывания применяется JavaScript, но во многих случаях вполне достаточно и CSS.
Как всегда на gsvg.ucoz.ru
скрипт со всеми исходниками и полностью готов к употреблению.
В архие четыре набора кнопок: чёрные, синие, красные, зелёные...
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Понравился на одном сайте, мини-профиль. Попросил админа поделится по
братски, "а в ответ,- тишина...". Тогда начал рыть в Google и Яндексе,
сайтов перелопатил уйму (со счёту сбился). И везде, одно и тоже, битые
ссылки, кривые скрипты, даже орфографические ошибки, одни и те же (тупо
копируют - бесит). От матов кофе в чашке закипал (зато был всегда
горячий). Ну и как водится пришлось кропать самому, если Вы
зарегистрировались, то видите, что получилось. Качайте, пользуйтесь люди
добрые.
А жадинам всеобщее презрение :)..
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Времена года. Весна. Алмазный блеск первых сосулек на мартовском солнце, их первая капель. Первая проталина, из под снега пробилась первая травка. В садах яблони-невесты облачились в белоснежные подвенечные платья и аромат яблоневого цвета залил весь город. Сирень с черёмухой, дефилируют у всех на виду, кто красивей, кто ароматней...
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В общем смутили меня нули в счетчиках загрузки. В принципе это довольно частое явление, что в материале выкладывают ссылки на несколько файлообменников, что бы посетители могли выбрать тот, который им больше нравится. Но вот беда, юкоз то предоставляет нам в распоряжение только одно поле, по которому учитываются загрузки с удаленных серверов.
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