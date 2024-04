Скрипт для uCoz. Добавить в социальные закладки NEW



1)

Качаем архив, в нём JavaScript (socializ_3.js) и картинки .

(socializ_3.js) и . Заливаем файлы из архива в корень Вашего сайта.

сайта. В архиве скрипт и картинке находятся в папках по умолчанию т.е. так, как прописаны пути в скриптах. Вы их можете изменить, но в этом случае не забудте переписать пути к иходным файлам. 2)

Вверху страницы на которой Вы хотите видеть данный скрипт, перед тегом </head> вставляем code:

<!-- Социальные кнопки -->

<script type="text/javascript" src="http://ваш сайт/js/socializ_3.js"></script>

<!-- Конец Социальные кнопки -->



Примерно так:







3)



В CSS (самый низ) добавляем:

/* Социальные кнопки */

#socializ {

display: inline-block;

border: 1px solid #E5E5E5;

-moz-border-radius: 4px;

-webkit-border-radius: 4px;

border-radius: 4px;

padding: 6px 0 6px 6px;

background: #FFF;

overflow: hidden;

}

* html #socializ {display: inline}

*+html #socializ {display: inline}

#socializ:hover {

background: #F6F6F6;

border: 1px solid #D4D4D4;

-moz-box-shadow: 0 0 5px #DDD;

-webkit-box-shadow: 0 0 5px #DDD;

box-shadow: 0 0 5px #DDD;

}

#socializ a {

float: left;

width: 32px;

height: 32px;

margin: 0 6px 0 0;

padding: 0;

background-color: #F6F6F6;

}

#socializ img {

margin: 0 !important;

padding: 0 !important;

border: none !important;

/* Конец Социальные кнопки */



Как то, так:











4)



В то место где хотите видеть (обычно это "Страница материалов и комментариев к нему") данный скрипт, ставим код:



<!-- Социальные кнопки -->

<div align="center"><hr><p>

<center><script type="text/javascript">socializ(encodeURIComponent(location.href),encodeURIComponent('{title}'))</script></center>

</p><hr></div>

<!-- Конец Социальные кнопки -->



Должно получится, так:









