Статистика
Зарег. на сайте »
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них Администраторов: 1 Модераторов: 1
Онлайн всего:
1
Гостей:
1
Пользователей:
0
Пользователи, посетившие сайт за текущий день : Free counters
Каталог файлов
Скрипт для uCoz. Добавить в социальные закладки NEW
14.06.2011, 22:09
Скрипт для uCoz. Добавить в социальные закладки NEW Пошаговая инструкция по установке скрипта для uCoz с фото Все файлы находятся на нашем ресурсе. Проверины антивирусами. Только рабочие скрипты с исходниками,- ни каких внешних ссылок на сторонние ресурсы. Это Ваша 100% гарантия, что скрипт будет работоспособным всегда. 1) Качаем архив, в нём JavaScript (socializ_3.js) и картинки. Заливаем файлы из архива в корень Вашего сайта. В архиве скрипт и картинке находятся в папках по умолчанию т.е. так, как прописаны пути в скриптах. Вы их можете изменить, но в этом случае не забудте переписать пути к иходным файлам. 2) Вверху страницы на которой Вы хотите видеть данный скрипт, перед тегом </head> вставляем code: <!-- Социальные кнопки --> <script type="text/javascript" src="http://ваш сайт/js/socializ_3.js"></script> <!-- Конец Социальные кнопки --> Примерно так: 3) В CSS (самый низ) добавляем: /* Социальные кнопки */ #socializ { display: inline-block; border: 1px solid #E5E5E5; -moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; border-radius: 4px; padding: 6px 0 6px 6px; background: #FFF; overflow: hidden; } * html #socializ {display: inline} *+html #socializ {display: inline} #socializ:hover { background: #F6F6F6; border: 1px solid #D4D4D4; -moz-box-shadow: 0 0 5px #DDD; -webkit-box-shadow: 0 0 5px #DDD; box-shadow: 0 0 5px #DDD; } #socializ a { float: left; width: 32px; height: 32px; margin: 0 6px 0 0; padding: 0; background-color: #F6F6F6; } #socializ img { margin: 0 !important; padding: 0 !important; border: none !important; /* Конец Социальные кнопки */ Как то, так: 4) В то место где хотите видеть (обычно это " ") данный скрипт, ставим код: Страница материалов и комментариев к нему <!-- Социальные кнопки --> <div align="center"><hr><p> <center><script type="text/javascript">socializ(encodeURIComponent(location.href),encodeURIComponent('{title}'))</script></center> </p><hr></div> <!-- Конец Социальные кнопки --> Должно получится, так: .
.
Уважаемый посетитель,
Вы
зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем
Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Загрузить, скачать Скрипты для uCoz, Скрипт для uCoz. Добавить в социальные закладки NEW бесплатно.
Скачать Скрипт для uCoz. Добавить в социальные закладки NEW бесплатно
Скрипт для uCoz. Добавить в социальные закладки NEW бесплатно и без регистрации
Скрипт для uCoz. Добавить в социальные закладки NEW download free
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
Категория: Скрипты для uCoz | Добавил: Arkadievich
| Теги:
добавить, uСoz, скрипт, Фото, закладки, социальные, scripts, new
Просмотров: 7561 | Загрузок: 7554
| Рейтинг: / 4.0 |
5
Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям.
Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[
Регистрация
|
Вход
]
Copyright GSVG © 2024