Осень
Среда, 24.04.2024, 21:12

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Дополнительные социальные закладкиЕщё?|; ИзбранноеИзбранное ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal
Главная » Файлы » Скрипты » Скрипты для uCoz

Скрипт для uCoz. Добавить в социальные закладки NEW

Загрузить, скачать Скрипты для uCoz, Скрипт для uCoz. Добавить в социальные закладки NEW бесплатно.

Скачать Скрипт для uCoz. Добавить в социальные закладки NEW бесплатно

Скрипт для uCoz. Добавить в социальные закладки NEW бесплатно и без регистрации

Скрипт для uCoz. Добавить в социальные закладки NEW download free
14.06.2011, 22:09
Скрипт для uCoz. Добавить в социальные закладки NEW

Скрипт для uCoz. Добавить в социальные закладки NEW

Пошаговая инструкция по установке скрипта для uCoz с фото

Все файлы находятся на нашем ресурсе.
Проверины антивирусами.
Только рабочие скрипты с исходниками,- ни каких внешних ссылок на сторонние ресурсы.
Это Ваша 100% гарантия, что скрипт будет работоспособным всегда.

1)
  • Качаем архив, в нём JavaScript (socializ_3.js) и картинки.
  • Заливаем файлы из архива в кореньВашего сайта.
  • В архиве скрипт и картинке находятся в папках по умолчанию т.е. так, как прописаны пути в скриптах. Вы их можете изменить, но в этом случае не забудте переписать пути к иходным файлам.
2)
  • Вверху страницы на которой Вы хотите видеть данный скрипт, перед тегом </head> вставляем code:

<!-- Социальные кнопки -->
<script type="text/javascript" src="http://ваш сайт/js/socializ_3.js"></script>
<!-- Конец Социальные кнопки -->

Примерно так:



3)

  • В CSS (самый низ) добавляем:

/* Социальные кнопки */
#socializ {
     display: inline-block;
     border: 1px solid #E5E5E5;
     -moz-border-radius: 4px;
     -webkit-border-radius: 4px;
     border-radius: 4px;
     padding: 6px 0 6px 6px;
     background: #FFF;
     overflow: hidden;
}
* html #socializ {display: inline}
*+html #socializ {display: inline}
#socializ:hover {
     background: #F6F6F6;
     border: 1px solid #D4D4D4;
     -moz-box-shadow: 0 0 5px #DDD;
     -webkit-box-shadow: 0 0 5px #DDD;
     box-shadow: 0 0 5px #DDD;
}
#socializ a {
     float: left;
     width: 32px;
     height: 32px;
     margin: 0 6px 0 0;
     padding: 0;
     background-color: #F6F6F6;
}
#socializ img {
     margin: 0 !important;
     padding: 0 !important;
     border: none !important;
/* Конец Социальные кнопки */

Как то, так:





4)

  • В то место где хотите видеть (обычно это "Страница материалов и комментариев к нему") данный скрипт, ставим код:


<!-- Социальные кнопки -->
 <div align="center"><hr><p>
<center><script type="text/javascript">socializ(encodeURIComponent(location.href),encodeURIComponent('{title}'))</script></center>
</p><hr></div>
<!-- Конец Социальные кнопки -->

Должно получится, так:






.

.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
ГОЛОСУЕМ!
Категория: Скрипты для uCoz | Добавил: Arkadievich | Теги: добавить, uСoz, скрипт, Фото, закладки, социальные, scripts, new
Просмотров: 7561 | Загрузок: 7554 | Рейтинг: 4.0/5 |
Похожие новости:

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

scripts, скрипт, uСoz, добавить, социальные, закладки, NEW, фото
Всего комментариев: 0

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank