Скрипты для uCoz: Персональная страница пользователя Dark Blue 3D NEW 2011
22.07.2011, 05:59
Scripts Dark Blue Page User 3D NEW 2011
Понравилась персональная страница на zagruzka-plus, но дизайн не мой :(. Пришлось делать под gsvg.ucoz.ru.
Скрипт, со всеми исходниками!
Так, что от работоспособности чужих сайтов Вы зависить не будете :) Ну и страница, конечно же будет открываться быстрей, используя собственные ресурсы.
Если Вы зарегистрировались (был бы благодарен), то видите, что получилось. В сочетании с Мини-профилем 3D смотрится не плохо.
Качайте, пользуйтесь люди добрые.
И ещё ребята, если будете копировать скрипт себе, ставьте пожалуйста "Авторскую" ссылку,- давайте уважать труд друг - друга.
1. Извлекаем папку "profile_user" из архива 2. Заливаете папку "profile_user" в корень сайта 3. В текстовом файле "USER.txt" находите ссылку (она одна) со словами "ВАШ_САЙТ" (используйте "поиск" по документу) и меняете на имя Вашего сайта. 4. Заходите в "Панель управления" => "Управление дизайном" => "Персональная страница пользователя" 5. Далее копируете всё, что внутри документа "USER.txt" и вставляете в "Персональную страницу пользователя" 6. Редактируете все под себя, cохроняем, и Voila`!