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Главная » Файлы » Скрипты » Скрипты для uCoz

Скрипты для uCoz: Персональная страница пользователя Dark Blue 3D NEW 2011

Загрузить, скачать Скрипты для uCoz, Скрипты для uCoz: Персональная страница пользователя Dark Blue 3D NEW 2011 бесплатно.

Скачать Скрипты для uCoz: Персональная страница пользователя Dark Blue 3D NEW 2011 бесплатно

Скрипты для uCoz: Персональная страница пользователя Dark Blue 3D NEW 2011 бесплатно и без регистрации

Скрипты для uCoz: Персональная страница пользователя Dark Blue 3D NEW 2011 download free
22.07.2011, 05:59
Скрипты для uCoz: Персональная страница пользователя Dark Blue 3D NEW 2011

Scripts Dark Blue Page User 3D NEW 2011

Понравилась персональная страница на zagruzka-plus, но дизайн не мой :(. Пришлось делать под gsvg.ucoz.ru.

Скрипт, со всеми исходниками!

Так, что от работоспособности чужих сайтов Вы зависить не будете :) Ну и страница, конечно же будет открываться быстрей, используя собственные ресурсы.

Если Вы зарегистрировались (был бы благодарен), то видите, что получилось. В сочетании с Мини-профилем 3D смотрится не плохо.

Качайте, пользуйтесь люди добрые.

И ещё ребята, если будете копировать скрипт себе, ставьте пожалуйста "Авторскую" ссылку,- давайте уважать труд  друг - друга.

1. Извлекаем папку "profile_user" из архива
2. Заливаете папку "profile_user" в корень сайта
3. В текстовом файле "USER.txt" находите ссылку (она одна) со словами "ВАШ_САЙТ" (используйте "поиск" по документу) и меняете на имя Вашего сайта.
4. Заходите в "Панель управления" => "Управление дизайном" => "Персональная страница пользователя"
5. Далее копируете всё, что внутри документа "USER.txt" и вставляете в "Персональную страницу пользователя"
6. Редактируете все под себя, cохроняем, и Voila`!



Скрипт 100% рабочий!!!

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Scripts Super Black-Yellow Page User 3D NEW 2011

Скачать бесплатно Скрипты для uCoz: Персональная страница пользователя Scripts Dark Blue Page User 3D NEW 2011 (13.2 Mb):



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ГОЛОСУЕМ!
Категория: Скрипты для uCoz | Добавил: Arkadievich | Теги: Персональная, uСoz, скрипт, blue, тенью, страница, scripts, new, пользователя, dark
Просмотров: 7245 | Загрузок: 7238 | Комментарии: 7 | Рейтинг: 5.0/3 |
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Скрипты для uCoz Scripts Dark Blue Page User 3D NEW
Всего комментариев: 7
Сегодня 04:58 ЦИТАТА:

Спасибо за сообщение.
Turbobit.net - временно не доступен, добавлена ссылка на UniBytes.com
Жаль но ссылки на скачку не работают((
Сегодня 16:02 ЦИТАТА:

Дениска, а исходники бандеролькой рассылать?
сразу бы html код выклал
Установил, доволен, выглядит красиво и функционально. Большое спасибо автору.
!!*АНТИСПАМ*!!
оболдено выглядит ) щас попробую установить)

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