



Цикл скриптов для uCoz - Времена года.



Всегда хочется, чтобы настроение было чуть-чуть лучше. И каждый раз смену времени года, человек встречает с новыми чувствами, надеждами, и конечно настроением. Теперь можно добавить чуточку хорошего настроения и к себе на сайт :)



Алмазный блеск первых сосулек на мартовском солнце, их первая капель. Первая проталина, из под снега пробилась первая травка. В садах яблони-невесты облачились в белоснежные подвенечные платья и аромат яблоневого цвета залил весь город. Сирень с черёмухой, дефилируют у всех на виду, кто красивей, кто ароматней...



Вот мне и захотелось, чтобы частица этой прелести была на сайте.



Скрипт крохотный и сайт грузить не будет.



Инструкция по установке скрипта здесь, - Скрипты для uCoz: Времена года. Лето



В скрипте необходимо заменить только путь к картинке.

По умолчанию путь: http://ваш_сайт/imagesite/leto/leto_riht_120.png

Нужно поменять на: http://ваш_сайт/imagesite/leto_02/leto_riht_120.png

Извлечь из архива папку "leto_02" и залить её в корневую папку "imagesite", если её у Вас нет, то создайте.



Скачать бесплатно Скрипты для uCoz: Времена года. Лето:



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