Всегда хочется, чтобы настроение было чуть-чуть лучше. И каждый раз смену времени года, человек встречает с новыми чувствами, надеждами, и конечно настроением. Теперь можно добавить чуточку хорошего настроения и к себе на сайт :)
Алмазный блеск первых сосулек на мартовском солнце, их первая капель. Первая проталина, из под снега пробилась первая травка. В садах яблони-невесты облачились в белоснежные подвенечные платья и аромат яблоневого цвета залил весь город. Сирень с черёмухой, дефилируют у всех на виду, кто красивей, кто ароматней...
Вот мне и захотелось, чтобы частица этой прелести была на сайте. Скрипт крохотный и сайт грузить не будет.
В скрипте необходимо заменить только путь к картинке. По умолчанию путь:http://ваш_сайт/imagesite/leto/leto_riht_120.png Нужно поменять на:http://ваш_сайт/imagesite/leto_02/leto_riht_120.png Извлечь из архива папку "leto_02" и залить её в корневую папку "imagesite", если её у Вас нет, то создайте.
Скачать бесплатно Скрипты для uCoz: Времена года. Лето: