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Главная » Файлы » Скрипты » Скрипты для uCoz

Скрипты для uCoz: Времена года. Лето

Загрузить, скачать Скрипты для uCoz, Скрипты для uCoz: Времена года. Лето бесплатно.

Скачать Скрипты для uCoz: Времена года. Лето бесплатно

Скрипты для uCoz: Времена года. Лето бесплатно и без регистрации

Скрипты для uCoz: Времена года. Лето download free
17.06.2011, 22:02
Скрипты для uCoz: Времена года. Лето


Открываю цикл скриптов для uCoz - Времена года.

Всегда хочется, чтобы настроение было чуть-чуть лучше. И каждый раз смену времени года, человек встречает с новыми чувствами, надеждами, и конечно настроением. Теперь можно добавить чуточку хорошего настроения и к себе на сайт :)

Алмазный блеск первых сосулек на мартовском солнце, их первая капель. Первая проталина, из под снега пробилась первая травка. В садах яблони-невесты облачились в белоснежные подвенечные платья и аромат яблоневого цвета залил весь город. Сирень с черёмухой, дефилируют у всех на виду, кто красивей, кто ароматней...

Вот мне и захотелось, чтобы частица этой прелести была на сайте.

Скрипт крохотный и сайт грузить не будет.

ЛЕТО

Установка:

Панель управления - Управление дизайном - Редактирование шаблонов - Глобальные блоки - Верхняя часть сайта.

И в самый верх вставляем код:



Правая сторона сайта

<!-- <Времена года> -->
<div style="position:fixed;right:0%;top:0px;"><img src="http://ваш сайт/imagesite/leto/leto_riht_120.png" border="0" alt="Ах, лето, лето.." title="Времена года. Лето" /></div>
<!-- </Времена года> -->

Левая сторона сайта

<!-- <Времена года> -->
<div style="position:fixed;left:0%;top:0px;"><img src="http://ваш сайт/imagesite/leto/leto_riht_120.png" border="0" alt="Ах, лето, лето.." title="Времена года. Лето" /></div>
<!-- </Времена года> -->

В архиве 4 рисунка, 2 (левый и правый) 120x120 и 2 64x64 (левый и правый).
Скачайте архив "leto", распакуйте его.
Поместите папку "imagesite" (и лежащие там файлы) в корень Вашего сайта.
Выберите наиболее подходящий Вам рисунок и впишите его в код.

Всё.



Скачать с сервера: Времена года. Лето




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Категория: Скрипты для uCoz | Добавил: Arkadievich | Теги: лето, Времена, ucoz, scripts, javascripts, для, скрипты, года
Просмотров: 2562 | Загрузок: 2555 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1 |
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лето, Времена, ucoz, scripts, javascripts, для, скрипты, года
Всего комментариев: 1
Здравствуйте)Можете перезалить ссылки на время года ОСЕНЬ!

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