Одна из самых известных и лучших программ для дефрагментации жёстких дисков на рабочих станциях. Позволит вам вернуть утраченную производительность рабочих станций Windows. Данное решение устранит фрагментацию файлов и расположит их в нужном порядке. Программа предлагает широкий выбор новых и уникальных функциональных возможностей, которые позволяют без лишних усилий оптимизировать работу вашей системы.
Для создания нового графика, в соответствии с которым будет выполняться дефрагментация, и настройки всех его параметров достаточно нескольких щелчков кнопкой мыши. Благодаря поддержке новой технологии OneButtonDefrag, программа способна автоматически выполнить настройку параметров и адаптироваться к конкретным требованиям вашей системы. Специально для пользователей мобильных устройств мы разработали технологию IntelligentPowerControl, которая переводит процесс дефрагментации жесткого диска в режим ожидания при отключении ноутбука от электрической сети, увеличивая тем самым время автономной работы. При подключении мобильного компьютера к электрической сети дефрагментация автоматически возобновляется. Благодаря этому продукту, анализ и дефрагментация жесткого диска выполняется гораздо быстрее и эффективнее чем когда-либо ранее. Производительность жесткого диска повысится в 5-8 раз, даже в том случае если вы считали это невозможным!
Основные возможности программы:
Продукт может быть использован в сети в сочетании с O&O Enterprise Management Console 2
Оптимизированная для Windows Vista и XP
Менее использует места по сравнению с предыдущей версией
Автоматическая настройка после установки на компьютер
Более быстрая дефрагментация жестких дисков по сравнению с предыдущей версией
Автоматический фоновый мониторинг дисков для немедленной оптимизации системы
Расширенная сетевая функциональность в сочетании с O&O Enterprise Management Console 2
Год выпуска: 2011 Платформа: Windows® 2000/XP/Vista/7 Язык интерфейса: Русский Лекарство: не надо Размер: 20.01 и 31.5 Mb x32: 20.01 Mb x64: 31.5 Mb Восстановление: 10% x32: MD5: 731864C2CE8ABA8EECF8158E86594C6B x64: MD5: 65E676B56933ADDC7C3A6668EBE08E40
Скачать программу O&O Defrag Professional 14.5 Build 539 Final Rus x32