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Главная » Файлы » Софт » Система

O&O Defrag Professional 14.5 Build 539 Final

Загрузить, скачать Система, O&O Defrag Professional 14.5 Build 539 Final бесплатно.

Скачать O&O Defrag Professional 14.5 Build 539 Final бесплатно

O&O Defrag Professional 14.5 Build 539 Final бесплатно и без регистрации

O&O Defrag Professional 14.5 Build 539 Final download free
09.06.2011, 18:51


Русская зарегистрированная версия!

Одна из самых известных и лучших программ для дефрагментации жёстких дисков на рабочих станциях. Позволит вам вернуть утраченную производительность рабочих станций Windows. Данное решение устранит фрагментацию файлов и расположит их в нужном порядке. Программа предлагает широкий выбор новых и уникальных функциональных возможностей, которые позволяют без лишних усилий оптимизировать работу вашей системы.

Для создания нового графика, в соответствии с которым будет выполняться дефрагментация, и настройки всех его параметров достаточно нескольких щелчков кнопкой мыши. Благодаря поддержке новой технологии OneButtonDefrag, программа способна автоматически выполнить настройку параметров и адаптироваться к конкретным требованиям вашей системы. Специально для пользователей мобильных устройств мы разработали технологию IntelligentPowerControl, которая переводит процесс дефрагментации жесткого диска в режим ожидания при отключении ноутбука от электрической сети, увеличивая тем самым время автономной работы. При подключении мобильного компьютера к электрической сети дефрагментация автоматически возобновляется. Благодаря этому продукту, анализ и дефрагментация жесткого диска выполняется гораздо быстрее и эффективнее чем когда-либо ранее. Производительность жесткого диска повысится в 5-8 раз, даже в том случае если вы считали это невозможным!

Основные возможности программы:
  • Продукт может быть использован в сети в сочетании с O&O Enterprise Management Console 2
  • Оптимизированная для Windows Vista и XP
  • Менее использует места по сравнению с предыдущей версией
  • Автоматическая настройка после установки на компьютер
  • Более быстрая дефрагментация жестких дисков по сравнению с предыдущей версией
  • Автоматический фоновый мониторинг дисков для немедленной оптимизации системы
  • Расширенная сетевая функциональность в сочетании с O&O Enterprise Management Console 2




Год выпуска: 2011
Платформа: Windows® 2000/XP/Vista/7
Язык интерфейса: Русский
Лекарство: не надо
Размер: 20.01 и 31.5 Mb
x32: 20.01 Mb
x64: 31.5 Mb
Восстановление: 10%
x32: MD5: 731864C2CE8ABA8EECF8158E86594C6B
x64: MD5: 65E676B56933ADDC7C3A6668EBE08E40

Скачать программу O&O Defrag Professional 14.5 Build 539 Final Rus x32



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Категория: Система | Добавил: Arkadievich | Теги: O&O, дисков, жёстких, Build, final, 14.5, Professional, 539, дефрагментация, Defrag
Просмотров: 1023 | Загрузок: 1016 | Рейтинг: 5.0/1 |

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Одна из самых известных и лучших программ для дефрагментации жёстких дисков
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