HyperCam - мощная программа для захвата видео, которая позволяет записывать происходящее на вашем экране в AVI файл. Данная программа пригодится вам, если вы захотите сделать презентацию работы какого-либо приложения или захотите создать обучающий или демонстрационный ролик по использованию какой-либо программы. Программа поддерживает текстовые аннотации, запись звука и экранные примечания. Вы также сможете выбрать кадры в секунду и качество сжатия выходного видео.
Возможности программы: - Красивый, удобный, интуитивно понятный графический интерфейс - Запись происходящего на экране в AVI, WMV/ASF файлы - Сжатие захватываемого звука и видео в нескольких вариатнах - Редактирование созданных файлов встроенным HyperCam Медиа Редактором - Удобная и продуманная система текстовых примечаний - Возможность записывать как указанный регион так и конкретное окно - Возможность передвигать записываемый регион - Возможность ставить запись в паузу и затем ее продолжить - Захват видео в режиме overlay - Горячие клавиши на основные действия с возможностью их переназначения - Захват с курсором и без него - Добавления дрожки в видео, возможно как с микрофона, так и с любого аудио файла - Возможность записи определенной области экрана, с установлением рамок на видео - Горячие клавиши способствующие легкости в работе.
What's New in This Release:
Новые возможности: Локализация на русский язык Добавилась возможность задания скорости записи и воспроизведения Поддержка кодека HuffYUV из комплекта ffdshow и Lagarith, позволяющая получить более качественное видео изображение. Поддержка Windows media audio кодеков, позволяющих улучшить качество записываемого звука
Исправления: Красная рамка, обозначающая область для захвата изображения, попадает в запись Проблемы с записью звука при использовании некоторых кодеков. Теперь в списке доступных кодеков только те, которые функционируют. Размер красной рамки изменяется при записи После удаления записи не помещаются в корзину (невозможно восстановить записи после удаления). Исправлено. Ошибки при записи на двух экранах
Здесь я перечислил лишь малую часть HyperCam, во время пользования программой вы сможете всю ее мощь и силу в плане функциональности и неограниченных возможностей.
Название выпуска: HyperCam 3.1.1104.5 Разработчик: Solveig Multimedia Лицензия: ShareWare/BBB-Crack Язык: Eng/Rus Размер: 16,6 Mb ОС: Windows Full Восстановление: 10% MD5: F245646304C18F48DA26EEC1EAEECBE9