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Главная » Файлы » Софт » Мультимедиа

HyperCam 3.1.1104.5

Загрузить, скачать Мультимедиа, HyperCam 3.1.1104.5 бесплатно.

Скачать HyperCam 3.1.1104.5 бесплатно

HyperCam 3.1.1104.5 бесплатно и без регистрации

HyperCam 3.1.1104.5 download free
14.05.2011, 10:27


HyperCam - мощная программа для захвата видео, которая позволяет записывать происходящее на вашем экране в AVI файл. Данная программа пригодится вам, если вы захотите сделать презентацию работы какого-либо приложения или захотите создать обучающий или демонстрационный ролик по использованию какой-либо программы. Программа поддерживает текстовые аннотации, запись звука и экранные примечания. Вы также сможете выбрать кадры в секунду и качество сжатия выходного видео.


Возможности программы:
- Красивый, удобный, интуитивно понятный графический интерфейс
- Запись происходящего на экране в AVI, WMV/ASF файлы
- Сжатие захватываемого звука и видео в нескольких вариатнах
- Редактирование созданных файлов встроенным HyperCam Медиа Редактором
- Удобная и продуманная система текстовых примечаний
- Возможность записывать как указанный регион так и конкретное окно
- Возможность передвигать записываемый регион
- Возможность ставить запись в паузу и затем ее продолжить
- Захват видео в режиме overlay
- Горячие клавиши на основные действия с возможностью их переназначения
- Захват с курсором и без него
- Добавления дрожки в видео, возможно как с микрофона, так и с любого аудио файла
- Возможность записи определенной области экрана, с установлением рамок на видео
- Горячие клавиши способствующие легкости в работе.

What's New in This Release:

Новые возможности:
Локализация на русский язык
Добавилась возможность задания скорости записи и воспроизведения
Поддержка кодека HuffYUV из комплекта ffdshow и Lagarith, позволяющая получить более качественное видео изображение.
Поддержка Windows media audio кодеков, позволяющих улучшить качество записываемого звука

Исправления:
Красная рамка, обозначающая область для захвата изображения, попадает в запись
Проблемы с записью звука при использовании некоторых кодеков. Теперь в списке доступных кодеков только те, которые функционируют.
Размер красной рамки изменяется при записи
После удаления записи не помещаются в корзину (невозможно восстановить записи после удаления). Исправлено.
Ошибки при записи на двух экранах

Здесь я перечислил лишь малую часть HyperCam, во время пользования программой вы сможете всю ее мощь и силу в плане функциональности и неограниченных возможностей.



Название выпуска: HyperCam 3.1.1104.5
Разработчик: Solveig Multimedia
Лицензия: ShareWare/BBB-Crack
Язык: Eng/Rus
Размер: 16,6 Mb
ОС: Windows Full
Восстановление: 10%
MD5: F245646304C18F48DA26EEC1EAEECBE9


Скачать программу HyperCam 3.1.1104.5 (16,6 Mb):



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Категория: Мультимедиа | Добавил: Arkadievich | Теги: видео, ролик, звука, HyperCam, Захват, 3.1.1104.5, avi, демонстрационный, cжатие
Просмотров: 2988 | Загрузок: 2981 | Рейтинг: 5.0/1 |

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мощная программа для захвата видео, которая позволяет записывать происходящее на вашем экране
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