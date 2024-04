HyperCam - мощная программа для захвата видео, которая позволяет записывать происходящее на вашем экране в AVI файл. Данная программа пригодится вам, если вы захотите сделать презентацию работы какого-либо приложения или захотите создать обучающий или демонстрационный ролик по использованию какой-либо программы. Программа поддерживает текстовые аннотации, запись звука и экранные примечания. Вы также сможете выбрать кадры в секунду и качество сжатия выходного видео.





Возможности программы:

- Красивый, удобный, интуитивно понятный графический интерфейс

- Запись происходящего на экране в AVI, WMV/ASF файлы

- Сжатие захватываемого звука и видео в нескольких вариатнах

- Редактирование созданных файлов встроенным HyperCam Медиа Редактором

- Удобная и продуманная система текстовых примечаний

- Возможность записывать как указанный регион так и конкретное окно

- Возможность передвигать записываемый регион

- Возможность ставить запись в паузу и затем ее продолжить

- Захват видео в режиме overlay

- Горячие клавиши на основные действия с возможностью их переназначения

- Захват с курсором и без него

- Добавления дрожки в видео, возможно как с микрофона, так и с любого аудио файла

- Возможность записи определенной области экрана, с установлением рамок на видео

- Горячие клавиши способствующие легкости в работе.



What's New in This Release:



Новые возможности:

Локализация на русский язык

Добавилась возможность задания скорости записи и воспроизведения

Поддержка кодека HuffYUV из комплекта ffdshow и Lagarith, позволяющая получить более качественное видео изображение.

Поддержка Windows media audio кодеков, позволяющих улучшить качество записываемого звука



Исправления:

Красная рамка, обозначающая область для захвата изображения, попадает в запись

Проблемы с записью звука при использовании некоторых кодеков. Теперь в списке доступных кодеков только те, которые функционируют.

Размер красной рамки изменяется при записи

После удаления записи не помещаются в корзину (невозможно восстановить записи после удаления). Исправлено.

Ошибки при записи на двух экранах



Здесь я перечислил лишь малую часть HyperCam, во время пользования программой вы сможете всю ее мощь и силу в плане функциональности и неограниченных возможностей.







Название выпуска: HyperCam 3.1.1104.5

Разработчик: Solveig Multimedia

Лицензия: ShareWare/BBB-Crack

Язык: Eng/Rus

Размер: 16,6 Mb

ОС: Windows Full

Восстановление: 10%

MD5: F245646304C18F48DA26EEC1EAEECBE9





Скачать программу HyperCam 3.1.1104.5 (16,6 Mb):



Download Upload24.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download Turbobit.net



