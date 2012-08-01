Скачать Free Video Dub 1.8.12.602 бесплатно

Free Video Dub - замечательная бесплатная программа, которая служит для быстрого и удобного редактирования видео. С помощью Free Video Dub можно удалять и вырезать лишние видеофрагменты. После обработки видео не требуется повторное кодирование исходного видео, то есть обработка происходит без потери качества оригинального видео. Поддерживаемые форматы MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, AVI, DivX, XviD, MOV, MP4, M4V, MPG и FLV.
Статус программы: Бесплатная Операционка: Windows Vista, XP Интерфейс: Английский, Русский Разработчик: DVDVideoSoft Категории программы: Редакторы Размер файла: 11 Mb Восстановление: 10%