





Camfrog Video Chat - отличная программа (В плане возможностей программа сильно напоминает Skype), позволяющая осуществлять голосовые и видео звонки по всему Миру. Так же присутствует возможность отправлять текстовые сообщения и виртуальные подарки своим собеседникам, выбирать большое количество собеседников для видео чата, просматривать профили пользователей и др. На сайте представлено огромное число комнат чата по интересам, видам деятельности, группам стран и т.п. Для осуществления видео звонков необходимо наличие вебкамеры.





Подарки

Подарки

Статус программы: Бесплатная

Операционка: Windows 7, Vista, XP

Интерфейс: Английский, Русский

Разработчик: Camshare Inc.

Последнее обновление: 19.08.2011

Категории программы: IP-телефония - IRC, ICQ, Messenger

Размер файла: 7.92 Mb

Восстановление: 10%



Скачать бесплатно: Camfrog Video Chat v.6.1.138.2919 (2011)



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