Camfrog Video Chat - отличная программа (В плане возможностей программа сильно напоминает Skype), позволяющая осуществлять голосовые и видео звонки по всему Миру. Так же присутствует возможность отправлять текстовые сообщения и виртуальные подарки своим собеседникам, выбирать большое количество собеседников для видео чата, просматривать профили пользователей и др. На сайте представлено огромное число комнат чата по интересам, видам деятельности, группам стран и т.п. Для осуществления видео звонков необходимо наличие вебкамеры.
Подарки
Статус программы: Бесплатная Операционка: Windows 7, Vista, XP Интерфейс: Английский, Русский Разработчик: Camshare Inc. Последнее обновление: 19.08.2011 Категории программы: IP-телефония - IRC, ICQ, Messenger Размер файла: 7.92 Mb Восстановление: 10%
Скачать бесплатно: Camfrog Video Chat v.6.1.138.2919 (2011)