Free Video to JPG Converter - утилита для конвертирования видео в JPG. Позволяет делать снимки с видео и извлекать кадры из видео файлов, сохраняя их в формате JPG всего одним нажатием клавиши мыши. Идеальный инструмент для создания фотогалереи из вашего домашнего видео. Позволяет сохранять в файл либо каждый сотый кадр, либо один кадр каждые 10 секунд или же вообще каждый кадр. Разрешение файла равно разрешению исходного видео-файла. Настройки позволяют быстро найти тот участок видео, который нужно сохранить в виде отдельных кадров.
Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик: DVDVideoSoft
Последнее обновление: 18.06.2011
Категории программы: Конверторы
Размер: 12.2 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 75C6AF30141EB0EF8E3D269706300EDD
Скачать бесплатно: Free Video to JPG Converter 2.0.1
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