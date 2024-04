Free Video to JPG Converter - утилита для конвертирования видео в JPG. Позволяет делать снимки с видео и извлекать кадры из видео файлов, сохраняя их в формате JPG всего одним нажатием клавиши мыши. Идеальный инструмент для создания фотогалереи из вашего домашнего видео. Позволяет сохранять в файл либо каждый сотый кадр, либо один кадр каждые 10 секунд или же вообще каждый кадр. Разрешение файла равно разрешению исходного видео-файла. Настройки позволяют быстро найти тот участок видео, который нужно сохранить в виде отдельных кадров.















Статус программы: Бесплатная

Операционка: Windows 7, Vista, XP

Интерфейс: Английский, Русский

Разработчик: DVDVideoSoft

Последнее обновление: 18.06.2011

Категории программы: Конверторы

Размер: 12.2 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 75C6AF30141EB0EF8E3D269706300EDD



Скачать бесплатно: Free Video to JPG Converter 2.0.1



