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Главная » Файлы » Софт » Графика

Free Video to JPG Converter 2.0.1

Загрузить, скачать Графика, Free Video to JPG Converter 2.0.1 бесплатно.

Скачать Free Video to JPG Converter 2.0.1 бесплатно

Free Video to JPG Converter 2.0.1 бесплатно и без регистрации

Free Video to JPG Converter 2.0.1 download free
20.06.2011, 09:36


Free Video to JPG Converter - утилита для конвертирования видео в JPG. Позволяет делать снимки с видео и извлекать кадры из видео файлов, сохраняя их в формате JPG всего одним нажатием клавиши мыши. Идеальный инструмент для создания фотогалереи из вашего домашнего видео. Позволяет сохранять в файл либо каждый сотый кадр, либо один кадр каждые 10 секунд или же вообще каждый кадр. Разрешение файла равно разрешению исходного видео-файла. Настройки позволяют быстро найти тот участок видео, который нужно сохранить в виде отдельных кадров.







Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик: DVDVideoSoft
Последнее обновление: 18.06.2011
Категории программы: Конверторы
Размер: 12.2 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 75C6AF30141EB0EF8E3D269706300EDD

Скачать бесплатно: Free Video to JPG Converter 2.0.1



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Категория: Графика | Добавил: Arkadievich | Теги: видео, конвертирования, video, в JPG, утилита, free, to JPG, Converter
Просмотров: 2226 | Загрузок: 2219 | Рейтинг: 5.0/1 |

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утилита для конвертирования видео в JPG
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