Осень
Среда, 24.04.2024, 21:18

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Дополнительные социальные закладкиЕщё?|; ИзбранноеИзбранное ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal
Главная » Файлы » Софт » Конверторы

AVS Image Converter 2.0.2.160

Загрузить, скачать Конверторы, AVS Image Converter 2.0.2.160 бесплатно.

Скачать AVS Image Converter 2.0.2.160 бесплатно

AVS Image Converter 2.0.2.160 бесплатно и без регистрации

AVS Image Converter 2.0.2.160 download free
02.07.2011, 11:50


AVS Image Converter - это легкий и в тоже время функциональный инструмент для конвертации изображений. Программа позволяет вам конвертировать многочисленные графические файлы несколькими щелчками мыши, а также редактировать, добавлять разнообразные эффекты, текстовые или графические водяные знаки.



Используя AVS Image Converter, вы можете:
  • Конвертировать несколько графических файлов из одного формата в другой;
  • Создавать анимированные изображения GIF и PNG;
  • Корректировать изображения: поворачивать их, настраивать яркость, контраст и цвета, применять различные эффекты и использовать опции автоматической цветокоррекции;
  • Изменять размер и кадрировать фотографии;
  • Добавлять в изображения текстовый или графический водяной знак;
  • Видеть все изменения во время редактирования, используя окно предварительного просмотра;
  • Зрительно оценивать ход процесса конвертации изображений;
  • Конвертировать изображения из одного формата в другой, не открывая программу, а используя контекстное меню.

Features Overview:
Convert between Various Formats
Convert Fast
Improve Image Quality
Fit Images to Video Frame Size
Apply Effects
Copyright Your Pictures
Multilingual Support
Microsoft Windows 7 Support



ОС: Win All
Язык: Русский есть
Лекарство: есть
Размер: 28.4 Mb
Восстановление: 10%

 
Скачать программу AVS Image Converter 2.0.2.160 (28.4 Mb):




.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
ГОЛОСУЕМ!
Категория: Конверторы | Добавил: Arkadievich | Теги: 2.0.2.160, изображений, инструмент, AVS, для конвертации, Converter, image
Просмотров: 1083 | Загрузок: 1076 | Рейтинг: 5.0/1 |

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

инструмент для конвертации изображений
Всего комментариев: 0

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank