AVS Image Converter - это легкий и в тоже время функциональный инструмент для конвертации изображений. Программа позволяет вам конвертировать многочисленные графические файлы несколькими щелчками мыши, а также редактировать, добавлять разнообразные эффекты, текстовые или графические водяные знаки.







Используя AVS Image Converter, вы можете:

Конвертировать несколько графических файлов из одного формата в другой;

Создавать анимированные изображения GIF и PNG;

Корректировать изображения: поворачивать их, настраивать яркость, контраст и цвета, применять различные эффекты и использовать опции автоматической цветокоррекции;

Изменять размер и кадрировать фотографии;

Добавлять в изображения текстовый или графический водяной знак;

Видеть все изменения во время редактирования, используя окно предварительного просмотра;

Зрительно оценивать ход процесса конвертации изображений;

Конвертировать изображения из одного формата в другой, не открывая программу, а используя контекстное меню.

Features Overview:

Convert between Various Formats

Convert Fast

Improve Image Quality

Fit Images to Video Frame Size

Apply Effects

Copyright Your Pictures

Multilingual Support

Microsoft Windows 7 Support







ОС: Win All

Язык: Русский есть

Лекарство: есть

Размер: 28.4 Mb

Восстановление: 10%



Скачать программу AVS Image Converter 2.0.2.160 (28.4 Mb):





Скачать с DepositFiles.com

Скачать с Turbobit.net

Скачать с Upload24.net



.





. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.