AVS Image Converter - это легкий и в тоже время функциональный инструмент для конвертации изображений. Программа позволяет вам конвертировать многочисленные графические файлы несколькими щелчками мыши, а также редактировать, добавлять разнообразные эффекты, текстовые или графические водяные знаки.
Используя AVS Image Converter, вы можете:
- Конвертировать несколько графических файлов из одного формата в другой;
- Создавать анимированные изображения GIF и PNG;
- Корректировать изображения: поворачивать их, настраивать яркость, контраст и цвета, применять различные эффекты и использовать опции автоматической цветокоррекции;
- Изменять размер и кадрировать фотографии;
- Добавлять в изображения текстовый или графический водяной знак;
- Видеть все изменения во время редактирования, используя окно предварительного просмотра;
- Зрительно оценивать ход процесса конвертации изображений;
- Конвертировать изображения из одного формата в другой, не открывая программу, а используя контекстное меню.
Features Overview:
Convert between Various Formats
Convert Fast
Improve Image Quality
Fit Images to Video Frame Size
Apply Effects
Copyright Your Pictures
Multilingual Support
Microsoft Windows 7 Support
ОС: Win All
Язык: Русский есть
Лекарство: есть
Размер: 28.4 Mb
Восстановление: 10%
Скачать программу AVS Image Converter 2.0.2.160 (28.4 Mb):
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