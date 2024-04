Image Resize Guide - программа для изменения размеров и пропорций фотографий без искажения важных частей и для удаления объектов без видимых следов. Программа содержит следующие инструменты изменения размера изображения и удаления объектов: Размер, Вырезать фрагмент, Умное удаление, Умный размер, Латание.



В программу включены анимированные примеры обработки фотографий: простое изменение размера фото; изменение размера фото и сохранение объектов; простое удаление; удаление в два шага, удаление с защитой, латание, т е в программу включены анимированные демонстрационные примеры, которые по шагам объяснят как все это правильно сделать.



В программе доступны следующие инструменты:

• Размер - позволяет изменить размер изображения.

• Вырезать фрагмент - позволяет вырезать фрагмент изображения.

• Умное удаление - удаляет объекты без заметных следов.

• Умный размер - меняет размеры изображения сохраняя максимум информации.

• Латание - дает возможность ставить латку с одной области изображения на другую.



Description in English:



Image Resize Guide is a program that allows you to change the size or aspect ratio of an image keeping the "important" features intact and remove objects from photo without visible traces.



This program offers the following tools:

• Resize - allows you to change the image size.

• Crop - allows you to cut out an area of an image.

• Smart Remove - removes objects without visible traces.

• Smart Size - changes the image size removing "unnecessary" portions while keeping the "important" features intact.

• Smart Patch - allows to apply a patch from one area of an image to another.







Название: Image Resize Guide

Версия: 1.1.1 Portable

Год выхода релиза: 2011

ОС: Windows 2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: English/Русский

Лекарство: вшито

Размер архива: 9.68 Mb

Восстановление: 10%



