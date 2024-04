AVS Document Converter - предназначена для просмотра и конвертации разных типов документов. Она читает текстовые и графические файлы и конвертирует их в PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT, ODT, HTML, JPEG, TIFF, EPUB и другие форматы.







Дружественный интерфейс программы помогает Вам выполнить следующие операции:

конвертировать несколько файлов одновременно, используя опцию пакетной конвертации;

переключаться в режим эскизов, чтобы найти подходящую страницу;

автоматически прокручивать документ во время чтения;

создавать архив документов;

отправлять файлы по e-mail из самой программы;

добавлять водяной знак и пароль, чтобы защитить PDF-файлы;

переименовывать документы;

извлекать изображения и сохранять их как отдельные файлы.

All key formats are supported

Read: PDF, HTML, HTM, MHT, RTF, DOC, DOCX, ODT, PPT, PPTX, TXT, TIFF, TIF, EPUB, FB2, DjVu, XPS

Write: PDF, HTML, MHT, RTF, DOC, DOCX, ODT, TXT, GIF, JPEG, PNG, TIFF, EPUB







ОС: Win All

Язык: Русский есть

Лекарство: есть

Размер: 36 Mb

Восстановление: 10%



Скачать программу AVS Document Converter 2.0.1.164 (36 Mb):





Скачать с DepositFiles.com

Скачать с Turbobit.net

Скачать с Upload24.net



