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Главная » Файлы » Софт » Конверторы

AVS Document Converter 2.0.1.164

Загрузить, скачать Конверторы, AVS Document Converter 2.0.1.164 бесплатно.

Скачать AVS Document Converter 2.0.1.164 бесплатно

AVS Document Converter 2.0.1.164 бесплатно и без регистрации

AVS Document Converter 2.0.1.164 download free
02.07.2011, 12:08


AVS Document Converter - предназначена для просмотра и конвертации разных типов документов. Она читает текстовые и графические файлы и конвертирует их в PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT, ODT, HTML, JPEG, TIFF, EPUB и другие форматы.



Дружественный интерфейс программы помогает Вам выполнить следующие операции:
  • конвертировать несколько файлов одновременно, используя опцию пакетной конвертации;
  • переключаться в режим эскизов, чтобы найти подходящую страницу;
  • автоматически прокручивать документ во время чтения;
  • создавать архив документов;
  • отправлять файлы по e-mail из самой программы;
  • добавлять водяной знак и пароль, чтобы защитить PDF-файлы;
  • переименовывать документы;
  • извлекать изображения и сохранять их как отдельные файлы.

All key formats are supported
 Read: PDF, HTML, HTM, MHT, RTF, DOC, DOCX, ODT, PPT, PPTX, TXT, TIFF, TIF, EPUB, FB2, DjVu, XPS
 Write: PDF, HTML, MHT, RTF, DOC, DOCX, ODT, TXT, GIF, JPEG, PNG, TIFF, EPUB



ОС: Win All
Язык: Русский есть
Лекарство: есть
Размер: 36 Mb
Восстановление: 10%

Скачать программу AVS Document Converter 2.0.1.164 (36 Mb):




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Категория: Конверторы | Добавил: Arkadievich | Теги: t Converter, pdf, Конвертация, TXT, AVS, Documen, DOCX, rtf, doc, 2.0.1.164
Просмотров: 1606 | Загрузок: 1599 | Рейтинг: 5.0/1 |

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для просмотра и конвертации разных типов документов
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