AVS Document Converter - предназначена для просмотра и конвертации разных типов документов. Она читает текстовые и графические файлы и конвертирует их в PDF, DOC, DOCX, RTF, TXT, ODT, HTML, JPEG, TIFF, EPUB и другие форматы.
Дружественный интерфейс программы помогает Вам выполнить следующие операции:
конвертировать несколько файлов одновременно, используя опцию пакетной конвертации;
переключаться в режим эскизов, чтобы найти подходящую страницу;
автоматически прокручивать документ во время чтения;
создавать архив документов;
отправлять файлы по e-mail из самой программы;
добавлять водяной знак и пароль, чтобы защитить PDF-файлы;
переименовывать документы;
извлекать изображения и сохранять их как отдельные файлы.