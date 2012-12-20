GiliSoft Video Editor 6.0.1 Portable



GiliSoft Video Editor - это профессиональный пакет средств для простого и быстрого редактирования видеофайлов самых популярных форматов (AVI, MPEG, MPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, MP4, MOV, VOB, ASF, 3GP, 3G2, SWF, H.264, QT, DAT). С его помощью можно легко объединять несколько фрагментов видео в один, вырезать и удалять лишние куски видеофайлов, добавлять субтитры и водяные знаки, работать с аудио и многое другое. Программа упакована в современную плиточную оболочку, при этом каждый вид редактирования может проводиться автономно от других. - это профессиональный пакет средств для простого и быстрого редактирования видеофайлов самых популярных форматов (AVI, MPEG, MPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, MP4, MOV, VOB, ASF, 3GP, 3G2, SWF, H.264, QT, DAT). С его помощью можно легко объединять несколько фрагментов видео в один, вырезать и удалять лишние куски видеофайлов, добавлять субтитры и водяные знаки, работать с аудио и многое другое. Программа упакована в современную плиточную оболочку, при этом каждый вид редактирования может проводиться автономно от других.

. 29.01.2014 | Комментарии (0) Конверторы | Просмотров: 789 | Загрузок: 782 | Добавил: poststrel | Дата: