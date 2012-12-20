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Главная » Файлы » Софт » Конверторы
В категории материалов: 86
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 3 »
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Aimersoft Video Converter Ultimate 5.8.0.0 + Rus


Aimersoft Video Converter Ultimate - представляет собой полноценное решение для копирования/записи: DVD, IFO, ISO, видео и аудио конвертирования, онлайн-видео загрузки и передачи файлов на портативные устройства. Программа имеет простой в использовании и приятный интерфейс, а благодаря поддержке технологии NVIDIA® CUDA обладает высокой скоростью конвертирования (включая видео высокой четкости (HD)) без потери качества.

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Конверторы | Просмотров: 6801 | Загрузок: 6794 | Добавил: nigolap | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

Advanced Batch Converter 7.92 Portable Rus by speedzodiac



Вам больше не нужно использовать громоздкие, перегруженные функционалом редакторы графики. Для быстрого и качественного преобразования изображений вам подойдет очень легкий и мощный Advanced Batch Converter. Универсальный и простой в применении инструмент для просмотра, конвертации и редактирования более 180-ти графических форматов, включая bmp, jpg, png, pdf, pcx, tiff, gif, tga, wmf и jpeg2000.

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Конверторы | Просмотров: 990 | Загрузок: 983 | Добавил: poststrel | Дата: 04.02.2014 | Комментарии (0)

GOM Video Converter 1.1.0.60 Eng/Rus


GOM Video Converter программа предназначена для конвертирования видео, для всех целей. GOM Video Converter разработан создателями GOM Media Player, он поддерживает различные вводные и выводные форматы. Собственно говоря, если GOM Media Player может воспроизводить его, то GOM Video Converter может конвертировать его.

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Конверторы | Просмотров: 912 | Загрузок: 905 | Добавил: nigolap | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

LameXP 4.09 Static Build 1524 + Portable



LameXP — маленькая утилита LameXP конвертирует аудиофайлы из форматов MP3, FLAC, Wave, Musepack, Ogg Vorbis, WavPack, AAC/MP4, Speex и APE в MP3, AAC и OGG с помощью соответствующих бесплатных кодеков. Присутствует поддержка пакетной обработки файлов, редактирования тэгов, необходимые инструменты для управления качеством получаемых аудиофайлов.

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Конверторы | Просмотров: 590 | Загрузок: 583 | Добавил: galich1374 | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

GiliSoft Video Editor 6.0.1 Portable



GiliSoft Video Editor - это профессиональный пакет средств для простого и быстрого редактирования видеофайлов самых популярных форматов (AVI, MPEG, MPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, MP4, MOV, VOB, ASF, 3GP, 3G2, SWF, H.264, QT, DAT). С его помощью можно легко объединять несколько фрагментов видео в один, вырезать и удалять лишние куски видеофайлов, добавлять субтитры и водяные знаки, работать с аудио и многое другое. Программа упакована в современную плиточную оболочку, при этом каждый вид редактирования может проводиться автономно от других.

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Конверторы | Просмотров: 789 | Загрузок: 782 | Добавил: poststrel | Дата: 29.01.2014 | Комментарии (0)

FormatFactory 3.3.1.0 Ml/Rus


FormatFactory - универсальный конвертер для различных файлов мультимедиа, не имеет значение аудио или видео файлы. Поддерживается конвертация популярных видеоформатов в MP4, 3GP, MPG, AVI, WMV, FLV, SWF, а также конвертация аудиоформатов в MP3, WMA, MMF, AMR, OGG, M4A, WAV. В FormatFactory есть функция преобразования изображений в форматы JPG, BMP, PNG, TIF, ICO, GIF, PCX, TGA. Среди дополнительных возможностей FormatFactory есть такие, как увеличение и вращение изображений, присвоение им тегов, а также восстановление поврежденных аудио и видеофайлов.

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Конверторы | Просмотров: 692 | Загрузок: 685 | Добавил: nigolap | Дата: 24.01.2014 | Комментарии (0)

Any Video Converter Professional 5.5.4 Portable



Any Video Converter Pro 5 — это программа с графическим интерфейсом, быстрой скоростью и высоким качеством, позволяющее легко переводить видео в различные форматы. Данное средство позволяет вам без лишних усилий переводить видео файлы в любой формат!

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Конверторы | Просмотров: 555 | Загрузок: 548 | Добавил: galich1374 | Дата: 18.01.2014 | Комментарии (0)

Aiseesoft Total Video Converter Platinum 7.1.22.20881 + Rus


Aiseesoft Total Video Converter Platinum - это лучший конвертер видео, который может преобразовывать видео 2D в 2D, 2D в 3D и 3D в 3D. Программа поддерживает конвертацию всех популярных форматов видео, например: MKV, AVI, MP4, MOV, FLV, WMV, XviD, HD MP4, MTS и M2TS, а также конвертацию стандартных видео 2D в 3D, также конвертацию между различными 3D видео.

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Конверторы | Просмотров: 660 | Загрузок: 653 | Добавил: nigolap | Дата: 16.01.2014 | Комментарии (0)

WinX HD Video Converter Deluxe 5.0.2.180 Build 20.12.2013 + Rus


WinX HD Video Converter Deluxe - профессиональное приложение, которое позволяет конвертировать файлы между различными аудио-и видео-форматы: AVI, ASF, DivX, FLV, MPEG1 / 2, RM, RMVB, MOV, VOB, WMV, XviD, 3GP, 3G2. Video Converter позволит Вам вырезать куски любимых видео клипов, а также добавить специальные эффекты к ним. Вы можете также установить размер видео, частота кадров, разрешение и т.д.

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Конверторы | Просмотров: 669 | Загрузок: 662 | Добавил: nigolap | Дата: 20.12.2013 | Комментарии (0)

iSkysoft Video Converter Ultimate 4.7.0.0 + Rus


iSkysoft Video Converter позволяет конвертировать все типы видео файлов из одного формата в другой формат и извлекать аудио дорожки из видео. Данная программа может конвертировать WMV в MPEG, AVI в MPEG, WMV to MPEG и т.д. и поддерживает следующие видео форматы: MP4, MOV, 3GP, AVI, WMV, RM, MPEG, ASF и т.д. Также программа позволяет вам устанавливать яркость видео, контраст, насыщенность, подрезать видео, в пакетном режиме конвертировать видео файлы, и объединять различные файлы в один файл.

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Конверторы | Просмотров: 720 | Загрузок: 713 | Добавил: nigolap | Дата: 13.12.2013 | Комментарии (0)

Bigasoft ProRes Converter 3.7.50.5067


Bigasoft QuickTime Converter - является мощным инструментом для преобразования видео файлов, который поможет вам конвертировать фильмы в форматах QuickTime (MOV, QT) в другие популярные форматы видео, такие как AVI, DivX, XviD, MPEG-1, MPEG-2, WMV, ASF, VOB, MKV, 3GP, FLV. Поддержка IPod, iPhone, Apple TV, PSP, Zune, сотовых телефонов и популярных портативных плееров.

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Конверторы | Просмотров: 1090 | Загрузок: 1083 | Добавил: nigolap | Дата: 25.11.2013 | Комментарии (0)

Any Video Converter Professional 5.5.0


Any Video Converter - это многофункциональная профессиональная программа, которая может конвертировать разнообразные видео файлы. Она поможет вам перекодировать известные видео форматы (AVI, MOV, RM, MPEG, DVD, WMV, MP4 и FLV) в DVD, VCD, MP4 или FLV.

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Конверторы | Просмотров: 598 | Загрузок: 591 | Добавил: nigolap | Дата: 22.11.2013 | Комментарии (0)

Freemake Video Converter 4.1.1.1



Freemake Video Converter — это бесплатное универсальное приложение, которое предлагает вниманию пользователей инструменты для быстрого конвертирования видеоматериалов в распространенные форматы, их последующего редактирования и записи на оптические носители. С помощью Freemake Video Converter пользователи также смогут выполнять некоторые другие действия, например, подготавливать материалы к просмотру на специфических мобильных устройствах, создавать качественные слайд-шоу и извлекать звуковое сопровождение из понравившихся фильмов.

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Конверторы | Просмотров: 691 | Загрузок: 684 | Добавил: Hottei | Дата: 16.11.2013 | Комментарии (0)

Readiris Corporate 14.1 Build 2826 (Multi/Rus)


Readiris – это мощная система оптического распознавания символов, предназначенная как для домашних, так и для профессиональных пользователей. Благодаря данной OCR-системе вы сможете быстро и качественно конвертировать бумажные документы, PDF-файлы и фотоизображения в оцифрованный текст с сохранением исходного форматирования.

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Конверторы | Просмотров: 968 | Загрузок: 961 | Добавил: Rigl | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

Xilisoft Video Converter Ultimate 7.7.3.20131014 RePack


Xilisoft Video Converter Ultimate - мощный, универсальный видео конвертер. Поддерживает большинство популярных видео форматов, в том числе DVD, VCD, SVCD, MOV, RM, AVI, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP, h264 и т.д. Присутствует возможность конвертирования в iPod и PSP видео. Кроме того, Xilisoft Video Converter позволяет с легкостью извлекать аудио из видео с последующим конвертированием в MP2, MP3, AC3, RA, M4A, OGG, AAC и другие форматы.

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Конверторы | Просмотров: 767 | Загрузок: 760 | Добавил: nigolap | Дата: 16.10.2013 | Комментарии (0)

VSO ConvertXtoDVD 5.0.0.80 Beta



ConvertXtoDVD - программа, предназначенная для преобразования видео в формат, совместимый с DVD Video, и последующей записи содержимого на DVD. Программа поддерживает видео файлы AVI, Mpeg, Mpeg4, DivX, Xvid, MOV, WMV, WMV HD, DV, MKV, DVD, а также потоковое видео.

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Конверторы | Просмотров: 563 | Загрузок: 556 | Добавил: Hottei | Дата: 14.10.2013 | Комментарии (0)

Format Factory 3.2.0.1



FormatFactory - многофункциональный конвертер различных файлов мультимедиа. Имеет рад дополнительных функций, превращающих FormatFactory в универсальный инструмент для работы с мультимедийными файлами разных форматов. Поддерживается конвертация популярных видеоформатов в MP4, 3GP, MPG, AVI, WMV, FLV, SWF, а также конвертация аудиоформатов в MP3, WMA, MMF, AMR, OGG, M4A, WAV. В FormatFactory есть функция преобразования изображений в форматы JPG, BMP, PNG, TIF, ICO, GIF, PCX, TGA.

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Конверторы | Просмотров: 927 | Загрузок: 920 | Добавил: Hottei | Дата: 14.10.2013 | Комментарии (0)

MediaCoder 0.8.26 Build 5566 (2013/RUS)


MediaCoder - незаминимая мощная программа для конвертирования медиафайлами, явными преимущества етого софта являются – сжатие, изменение размера файлов без всяких потерь качества, изытие звуковых дорожек из видеофайлов, копирование CD и DVD на PC.

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Конверторы | Просмотров: 550 | Загрузок: 543 | Добавил: Rad4en9 | Дата: 11.10.2013 | Комментарии (0)

EZ CD Audio Converter 1.3.2.1 Portable *PortableAppZ*



EZ CD Audio Converter - один из самых универсальных пакетов для оцифровки/записи Audio CD и конвертирования аудио-файлов. Программа поддерживает работу с абсолютным большинством известных музыкальных форматов: MP1, MP2, MP3, Windows Media Audio 8, Windows Media Audio 9, Windows Media Audio 9.1, MP4, M4A, AAC, WAV, AIFF, Shorten, CUE и M3U.

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Конверторы | Просмотров: 623 | Загрузок: 616 | Добавил: galich1374 | Дата: 30.09.2013 | Комментарии (0)

Aviosoft CloneDVD for Mobile 6.0.0.0 Rus



CloneDVD for Mobile - программа для конвертации DVD фильмов в форматы мобильных устройств. С помощью CloneDVD for Mobile вы сможете преобразовать DVD видео для просмотра на портативных устройствах, таких как Sony PSP, Apple iPod Video, iAudio X5, Creative Labs ZEN Vision, мобильных телефонов и многих других устройств.

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Конверторы | Просмотров: 535 | Загрузок: 528 | Добавил: Hottei | Дата: 26.09.2013 | Комментарии (0)

VSO Video Converter 1.1.0.4 Beta



VSO Video Converter 1.1.0.4 - видео конвертер от разработчиков ConvertXtoDVD. Позволяет Вам преобразовывать ваше видео в любой видео формат DVD, AVI, MKV, iPhone, iPad, iPod, Xbox, PS3, PlayStation, MPEG2, MPEG4, H.264, Xvid и других, извлечение аудио из видео в MP2, MP3, AC3, RA, M4A, OGG, AAC и другие форматы.

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Конверторы | Просмотров: 604 | Загрузок: 597 | Добавил: Hottei | Дата: 13.09.2013 | Комментарии (0)

WinX HD Video Converter Deluxe 4.0.0.156 Build 20130722 Portable



WinX HD Video Converter — приложение, которое позволяет конвертировать файлы между различными аудио-и видео-форматами: AVI, ASF, DivX, FLV, MPEG1 / 2, RM, RMVB, MOV, VOB, WMV, XviD, 3GP, 3G2. WinX HD Video Converter позволит Вам вырезать куски любимых видео клипов, а также добавить специальные эффекты к ним. Вы можете также установить размер видео, частота кадров, разрешение и т.д.

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Конверторы | Просмотров: 738 | Загрузок: 731 | Добавил: galich1374 | Дата: 24.07.2013 | Комментарии (0)

Format Factory +Portable 3.1.1



Format Factory Portable - бесплатная портативная программа практически без потерь переводит видео, аудио или фото из одного формата в другой. Как правило это нужно в том случае, если в компьютере не стоит какой либо кодек или программа для просмотра файла с экзотическим расширением. Вот для таких случаев и нужна программа, Format Factory Portable, она очень быстро и практически без потерь качества конвертирует файл в более привычный формат.

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Конверторы | Просмотров: 1504 | Загрузок: 1497 | Добавил: galich1374 | Дата: 21.06.2013 | Комментарии (0)

ZJMedia WinAVI Video Converter 11.6.1.4734 Portable



WinAVI Video Converter — один из самым мощных видео конвертеров с функциями прожига (записи).
Встроены с полной поддержкой Real Dolby AC3 audio encoder и Real DVD Navigator encoder, высокое качество аудио и видео компрессии, встроен проигрыватель для предварительного просмотра видео или просмотра результата одновременно с конвертированием.

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Конверторы | Просмотров: 1050 | Загрузок: 1043 | Добавил: galich1374 | Дата: 31.05.2013 | Комментарии (0)

Advanced Batch Converter 7.5 Portable



Ряды портативных программ пополнились новой версией замечательного по простоте применения и необыкновенно мощного графического редактора Advanced Batch Converter. Возможности программы произведут впечатление даже на профессионалов , сталкивающихся с необходимостью преобразования разного рода графических объектов. Универсальный продукт для просмотра, конвертации и редактирования более 180-ти графических форматов,включая bmp, jpg, png, pdf, pcx, tiff, gif, tga, wmf и jpeg2000.

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Конверторы | Просмотров: 1011 | Загрузок: 1004 | Добавил: poststrel | Дата: 31.05.2013 | Комментарии (0)

Freemake Video Converter 4.0.1.6


Freemake Video Converter - универсальное приложение, которое предлагает вниманию юзеров инструменты для резвого конвертирования видеоматериалов в распространенные форматы, их следующего редактирования и записи на оптические носители.

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Конверторы | Просмотров: 723 | Загрузок: 716 | Добавил: nigolap | Дата: 30.05.2013 | Комментарии (0)

Bigasoft Total Video Converter 3.7.42.4878 Rus Portable by Invictus



Bigasoft Total Video Converter - это компактная и вместе с тем мощная программа, для конвертирования любых видеофайлов в разные форматы. В ее возможностях заложено чтение и проигрывание большинства видео и аудиоформатов. Поддерживаются видео стандарты DVD/SVCD/VCD, имеется встроенный плеер для просмотра и прослушивания. Total Video Converter имеет встроенный мощный алгоритм преобразования медиафайлов, благодаря которому можно конвертировать их с очень высокой скоростью.

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Конверторы | Просмотров: 662 | Загрузок: 655 | Добавил: poststrel | Дата: 14.05.2013 | Комментарии (0)

Bigasoft Total Video Converter 3.7.42.4878 Rus Portable by Invictus



Bigasoft Total Video Converter - это компактная и вместе с тем мощная программа, для конвертирования любых видеофайлов в разные форматы. В ее возможностях заложено чтение и проигрывание большинства видео и аудиоформатов. Поддерживаются видео стандарты DVD/SVCD/VCD, имеется встроенный плеер для просмотра и прослушивания. Total Video Converter имеет встроенный мощный алгоритм преобразования медиафайлов, благодаря которому можно конвертировать их с очень высокой скоростью.

.
Конверторы | Просмотров: 722 | Загрузок: 715 | Добавил: poststrel | Дата: 13.05.2013 | Комментарии (0)

SimpleDivX 1.40.25 Portable



SimpleDivX – Программа для конвертирования видео из одного формата в другой с очень простым интерфейсом, и внушительным количеством опций . SimpleDivX будет полезен не только начинающим кодировщикам, но и более опытным пользователям.

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Конверторы | Просмотров: 678 | Загрузок: 671 | Добавил: galich1374 | Дата: 02.05.2013 | Комментарии (0)

ImTOO Video Converter Ultimate 7.7.2.20130418


ImTOO Video Converter Ultimate - свежая версия очень массивного приложения для резвой и качественной конвертации мультимедийных файлов. Программа может работать фактически со всеми продвинутыми видео форматами, в их числе такими как: AVI, WMV, MPEG-1/2/4, MOV, 3GP, ASF, MP4, MP2, MP3, WMA, WAV, M4A, AAC, AC3 и OGG, H.264/MPEG-4 AVC, AVCHD (*. m2ts, *. МТС), MKV, WMV HD, TS HD MPEG2/MPEG-4 и извлечение аудио и изображений из видео. Так-же есть возможностью кодирования и декодирования в High-Definition видео.

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Конверторы | Просмотров: 774 | Загрузок: 767 | Добавил: nigolap | Дата: 19.04.2013 | Комментарии (0)

Ann Video Converter 6.0.0 Portable



Ann Video Converter – это профессиональная, простая в использовании и очень мощная сервисная программа конвертирования видео, которая является лидером в сжатии видео. Практически все видео форматы могут быть преобразованы. Данная программа позволяет конвертировать все видео форматы в AVI IPOD PSP MPEG MOV WMV RMVB DVD видео файлы и т.д. и извлекать аудио в MP3.

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Конверторы | Просмотров: 868 | Загрузок: 861 | Добавил: galich1374 | Дата: 15.04.2013 | Комментарии (0)

Advanced Batch Converter 7.2



Advanced Batch Converter 7.2 - мощный конвертер графики.Возможности программы произведут впечатление даже на профессионалов ,ежедневно сталкивающихся с необходимостью преобразования разного рода графических объектов.

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Конверторы | Просмотров: 794 | Загрузок: 787 | Добавил: poststrel | Дата: 13.04.2013 | Комментарии (0)

Freemake Video Converter 4.0.0.7


Freemake Video Converter — бесплатное всепригодное приложение, которое предлагает вниманию юзеров инструменты для резвого конвертирования видеоматериалов в распространенные форматы, их последующего редактирования и записи на оптические носители.

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Конверторы | Просмотров: 642 | Загрузок: 635 | Добавил: nigolap | Дата: 08.04.2013 | Комментарии (0)

Illustrate dBpoweramp Music Converter Ref 14.4 Portable



Illustrate dBpoweramp - yниверсальный аудио-конвертер и CD-риппер. При наличии соответствующих кодеков может переводить музыку практически во все современные аудио форматы. Причем, делать это можно как прямо с компакт-дисков, так и из музыкальных файлов, расположенных на жёстком диске. Программа поддерживает форматы: Mp3, Mp4, M4a (iTunes/iPod), Windows Media Audio (WMA), Ogg Vorbis, AAC, Monkeys Audio, FLAC и др.

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Конверторы | Просмотров: 827 | Загрузок: 820 | Добавил: galich1374 | Дата: 27.02.2013 | Комментарии (0)

AVCWare Video Converter Ultimate 7.7.2.20130122


AVCWare Video Converter Ultimate - это многофункциональный видео-конвертер, который легко может конвертировать фактически все продвинутые видео форматы, например AVI, MP4, MKV, FLV, MPEG, WMV, DivX, RM, MOV, 3GP и аудио форматы MP3, WMA, WAV, RA, M4A, AAC, AC3, OGG меж собой.

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Конверторы | Просмотров: 825 | Загрузок: 818 | Добавил: nigolap | Дата: 25.01.2013 | Комментарии (0)

Xilisoft Video Converter Ultimate 7.7.2 build 20130122 + Rus


Xilisoft Video Converter — мощная программа для конвертирования видео между различными форматами. С помощью интегрированных в Xilisoft Video Converter инструментов вы сможете обрезать видео, накладывать различные эффекты, настраивать яркость, контраст и насыщенность картинки, накладывать поверх видео текстовые и графические водяные знаки, вставлять субтитры и многое другое.

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Конверторы | Просмотров: 1156 | Загрузок: 1149 | Добавил: nigolap | Дата: 24.01.2013 | Комментарии (0)

ImTOO Video Converter Ultimate 7.7.1.20130111


ImTOO Video Converter Ultimate - мощнейший мультимедийный конвертер. Поддерживает работу практически со всеми популярными видео форматами, такие как: AVI, WMV, MPEG-1/2/4, MOV, 3GP, ASF, MP4, MP2, MP3, WMA, WAV, M4A, AAC, AC3 и OGG, с возможностью кодирования и декодирования High-Definition видео. А теперь прога поддерживает и технологию NVIDIA® CUDA™.

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Конверторы | Просмотров: 746 | Загрузок: 739 | Добавил: nigolap | Дата: 15.01.2013 | Комментарии (0)

Aiseesoft Total Media Converter Platinum 6.3.28.14723 Retail + RUS


Aiseesoft Total Media Converter Platinum – это мощный и быстрый инструмент конвертации видео и DVD, который помогает пользователям конвертировать обычные DVD-диски в 2D/3D видео и видео в видеофайлы 2D/3D.

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Конверторы | Просмотров: 773 | Загрузок: 766 | Добавил: nigolap | Дата: 11.01.2013 | Комментарии (0)

Xilisoft Video Converter Ultimate 7.7.0 build 20121226 Final


Xilisoft Video Converter Ultimate - мощнейший и универсальный видео конвертер. Поддерживает большинство знаменитых видео форматов, в том числе DVD, VCD, SVCD, MOV, RM, AVI, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP и остальных, извлечение аудио из видео в MP2, MP3, AC3, RA, M4A, OGG, AAC и другие форматы, пакетный режим конвертирования, подготовительный просмотр во встроенном проигрывателе, выбор и настройка аудио и видео кодеков, настройка характеристик конвертирования, простой и удобный интерфейс.

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Конверторы | Просмотров: 634 | Загрузок: 627 | Добавил: nigolap | Дата: 02.01.2013 | Комментарии (0)

Aiseesoft Total Media Converter Platinum 6.3.28.14099 + Rus


Total Media Converter Platinum - мощная, всепригодная программа, которая состоит из: 3D/2D конвертера, граббера видео DVD, конвертера видео файлов и извлечение аудио из DVD и видео файлов. Не считая того, конвертер полон функций для редактирования, к примеру обрезка, соединение видео, вырезание частей, добавление эффектов и водяных символов.

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Конверторы | Просмотров: 881 | Загрузок: 874 | Добавил: nigolap | Дата: 20.12.2012 | Комментарии (0)

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