Новый Free Studio Manager - это единый пакет программ в совершенно новом дизайне, объединивший все бесплатные мультимедийные приложения, разработанные DVDVideoSoft. Он состоит из следующих 8 разделов: YouTube, MP3 и Аудио, CD-DVD-BD, DVD и Видео, Фотки, Мобилки, Устройства Apple, 3D. Таким образом, новый интерфейс, включающий в себя все программы, позволяет быстро найти нужную именно вам.
С помощью этого бесплатного программного обеспечения вы сможете конвертировать видео и аудио файлы в различные форматы для iPod, PSP, iPhone, BlackBerry и других мобильных устройств; записывать и копировать DVD и CD диски; загружать и скачивать видео и музыку на ваш компьютер, iPod, PSP, iPhone и BlackBerry; редактировать аудио и видео файлы, а также записывать видео с экрана и делать скриншоты.
Free Studio не содержит вирусов и шпионских программ. Наш продукт абсолютно бесплатный и безопасный как для установки, так и для использования.
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ОС: Windows XP/Vista/7 Язык интерфейса: Многоязычный (в т.ч. Русский) Тип лицензии: FreeWare Разработчик: DVDVideoSoft Ltd Размер: 72.4 Mb Восстановление: 10% MD5: 43F7DEB89D1861DEDE21E798503ED0A5