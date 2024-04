Новый Free Studio Manager - это единый пакет программ в совершенно новом дизайне, объединивший все бесплатные мультимедийные приложения, разработанные DVDVideoSoft. Он состоит из следующих 8 разделов: YouTube, MP3 и Аудио, CD-DVD-BD, DVD и Видео, Фотки, Мобилки, Устройства Apple, 3D. Таким образом, новый интерфейс, включающий в себя все программы, позволяет быстро найти нужную именно вам.



С помощью этого бесплатного программного обеспечения вы сможете конвертировать видео и аудио файлы в различные форматы для iPod, PSP, iPhone, BlackBerry и других мобильных устройств; записывать и копировать DVD и CD диски; загружать и скачивать видео и музыку на ваш компьютер, iPod, PSP, iPhone и BlackBerry; редактировать аудио и видео файлы, а также записывать видео с экрана и делать скриншоты.



Free Studio не содержит вирусов и шпионских программ. Наш продукт абсолютно бесплатный и безопасный как для установки, так и для использования.







Бесплатная закачка с YouTube

Бесплатная закачка с YouTube в MP3

Бесплатная закачка с YouTube на iPod и PSP

Бесплатная закачка с YouTube на iPhone

Бесплатная запись YouTube видео на DVD

Бесплатная загрузка на YouTube

Бесплатная загрузка на Facebook



Бесплатная конвертация видео для Android

Бесплатная конвертация видео для Apple TV

Бесплатная конвертация видео для BlackBerry

Бесплатная конвертация видео для телефонов HTC

Бесплатная конвертация видео для iPad

Бесплатная конвертация видео для iPod

Бесплатная конвертация видео для iPhone

Бесплатная конвертация видео для телефонов LG

Бесплатная конвертация видео для телефонов Motorola

Бесплатная конвертация видео для Nintendo

Бесплатная конвертация видео для телефонов Nokia

Бесплатная конвертация видео для телефонов Samsung

Бесплатная конвертация видео для телефонов Sony

Бесплатная конвертация видео для Sony Playstation

Бесплатная конвертация видео для Sony PSP

Бесплатная конвертация видео для Xbox



Бесплатная конвертация видео в DVD

Бесплатная конвертация DVD в видео

Бесплатная конвертация видео во флеш

Бесплатная конвертация 3GP видео

Бесплатная конвертация видео в MP3

Бесплатная конвертация видео в JPG

Бесплатная конвертация аудио

Бесплатная конвертация аудио во флеш



Бесплатный DVD видео прожиг

Бесплатный прожиг дисков

Бесплатный прожиг аудио CD

Бесплатная конвертация аудио CD в MP3



Бесплатное создание скриншотов и запись видео с экрана

Бесплатная конвертация и обработка изображений

Бесплатное редактирование видео

Бесплатное редактирование аудио

Бесплатный поворот и отражение видео



Бесплатное создание 3D фото

Бесплатное создание 3D видео











ОС: Windows XP/Vista/7

Язык интерфейса: Многоязычный (в т.ч. Русский)

Тип лицензии: FreeWare

Разработчик: DVDVideoSoft Ltd

Размер: 72.4 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 43F7DEB89D1861DEDE21E798503ED0A5



