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Главная » Файлы » Софт » Мультимедиа

Free Studio v.5.0.10

Загрузить, скачать Мультимедиа, Free Studio v.5.0.10 бесплатно.

Скачать Free Studio v.5.0.10 бесплатно

Free Studio v.5.0.10 бесплатно и без регистрации

Free Studio v.5.0.10 download free
04.06.2011, 16:38


Новый Free Studio Manager - это единый пакет программ в совершенно новом дизайне, объединивший все бесплатные мультимедийные приложения, разработанные DVDVideoSoft. Он состоит из следующих 8 разделов: YouTube, MP3 и Аудио, CD-DVD-BD, DVD и Видео, Фотки, Мобилки, Устройства Apple, 3D. Таким образом, новый интерфейс, включающий в себя все программы, позволяет быстро найти нужную именно вам.

С помощью этого бесплатного программного обеспечения вы сможете конвертировать видео и аудио файлы в различные форматы для iPod, PSP, iPhone, BlackBerry и других мобильных устройств; записывать и копировать DVD и CD диски; загружать и скачивать видео и музыку на ваш компьютер, iPod, PSP, iPhone и BlackBerry; редактировать аудио и видео файлы, а также записывать видео с экрана и делать скриншоты.

Free Studio не содержит вирусов и шпионских программ. Наш продукт абсолютно бесплатный и безопасный как для установки, так и для использования.



Бесплатная закачка с YouTube
Бесплатная закачка с YouTube в MP3
Бесплатная закачка с YouTube на iPod и PSP
Бесплатная закачка с YouTube на iPhone
Бесплатная запись YouTube видео на DVD
Бесплатная загрузка на YouTube
Бесплатная загрузка на Facebook

Бесплатная конвертация видео для Android
Бесплатная конвертация видео для Apple TV
Бесплатная конвертация видео для BlackBerry
Бесплатная конвертация видео для телефонов HTC
Бесплатная конвертация видео для iPad
Бесплатная конвертация видео для iPod
Бесплатная конвертация видео для iPhone
Бесплатная конвертация видео для телефонов LG
Бесплатная конвертация видео для телефонов Motorola
Бесплатная конвертация видео для Nintendo
Бесплатная конвертация видео для телефонов Nokia
Бесплатная конвертация видео для телефонов Samsung
Бесплатная конвертация видео для телефонов Sony
Бесплатная конвертация видео для Sony Playstation
Бесплатная конвертация видео для Sony PSP
Бесплатная конвертация видео для Xbox

Бесплатная конвертация видео в DVD
Бесплатная конвертация DVD в видео
Бесплатная конвертация видео во флеш
Бесплатная конвертация 3GP видео
Бесплатная конвертация видео в MP3
Бесплатная конвертация видео в JPG
Бесплатная конвертация аудио
Бесплатная конвертация аудио во флеш

Бесплатный DVD видео прожиг
Бесплатный прожиг дисков
Бесплатный прожиг аудио CD
Бесплатная конвертация аудио CD в MP3

Бесплатное создание скриншотов и запись видео с экрана
Бесплатная конвертация и обработка изображений
Бесплатное редактирование видео
Бесплатное редактирование аудио
Бесплатный поворот и отражение видео

Бесплатное создание 3D фото
Бесплатное создание 3D видео





ОС: Windows XP/Vista/7
Язык интерфейса: Многоязычный (в т.ч. Русский)
Тип лицензии: FreeWare
Разработчик: DVDVideoSoft Ltd
Размер: 72.4 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 43F7DEB89D1861DEDE21E798503ED0A5

Скачать бесплатно: Free Studio v.5.0.10



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Категория: Мультимедиа | Добавил: Arkadievich | Теги: DVD и Видео, Устройства Apple, Фотки, Конвертация, Free Studio v.5.0.10, мобилки, CD-DVD-BD, MP3 и Аудио, Youtube, видеоредактор
Просмотров: 1191 | Загрузок: 1184 | Рейтинг: 0.0/0 |

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конвертировать видео и аудио файлы в различные форматы для iPod, PSP, iPhone, BlackBerry
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