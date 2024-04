Word to FlippingBook - приложение, которое поможет конвертировать обычные документы Word во flash журнал со страницами, которые можно листать. С помощью программы вы сможете создавать цифровые публикации, цифровые каталоги, цифровые журналы, интерактивные электронные журналы всего за 5 минут! Вам нужно всего лишь выбрать любимый шаблон из сотен предоставленных в программе и ваша стильная электронная книга с эффектом перелистывая страниц готова!



Основные возможности:

Поддержка пакетной конвертации файлов Word в публикации Adobe Flash;

Сохраняйте результат в 4 форматах: HTML, EXE, Zip а также записывайте на CD;

Выбирайте любой из представленных в программе шаблонов для FlippingBook;

Редактируйте закладки вручную;

Извлекайте полный текст из Powerpoint, чтобы потом обеспечить поиск по всему тексту в вашей flash публикации;

И многое другое…







Год выпуска: 2011

Платформа: Windows XP/ Vista/ 7 (x32); MS Office

Язык интерфейса: English

Лекарство: Serial

Размер архива: 11.3 Mb

Восстановление: 10%

MD5: E770F9A10C47BFC866F3601319591FE6



