Word to FlippingBook - приложение, которое поможет конвертировать обычные документы Word во flash журнал со страницами, которые можно листать. С помощью программы вы сможете создавать цифровые публикации, цифровые каталоги, цифровые журналы, интерактивные электронные журналы всего за 5 минут! Вам нужно всего лишь выбрать любимый шаблон из сотен предоставленных в программе и ваша стильная электронная книга с эффектом перелистывая страниц готова! Основные возможности: Поддержка пакетной конвертации файлов Word в публикации Adobe Flash; Сохраняйте результат в 4 форматах: HTML, EXE, Zip а также записывайте на CD; Выбирайте любой из представленных в программе шаблонов для FlippingBook; Редактируйте закладки вручную; Извлекайте полный текст из Powerpoint, чтобы потом обеспечить поиск по всему тексту в вашей flash публикации; И многое другое…
Год выпуска: 2011 Платформа: Windows XP/ Vista/ 7 (x32); MS Office Язык интерфейса: English Лекарство: Serial Размер архива: 11.3 Mb Восстановление: 10% MD5: E770F9A10C47BFC866F3601319591FE6