



АвтоДоверенность - Программа выписки бланка доверенности на автомобиль.



Возможности системы АвтоДоверенность:



• Возможность хранения неограниченного числа доверенностей.

• Правка, удаление имеющихся доверенностей.

• Каждая доверенность разделена на формы: Автомобиль, Доверитель, Доверенное лицо.

• Возможность создания доверенности на основе уже имеющихся Автомобилей, Доверителей, Доверенных лиц.

• Возможность печати доверенности на бланках А4, А5, А6.

• Возможность редактирования отчётных бланков.

• Удобный графический интерфейс программы, с возможностью изменения скинов.



Она нужна Всем, кто имеет круглые колёса! :D











Статус программы: Бесплатная

Операционка: Windows Vista, XP, 2000

Интерфейс: Русский

Разработчик: Компания Автодилер

Категории программы: Документы

Размер файла: 1.24 Mb



Скачать бесплатно АвтоДоверенность 2.0:



Скачать с Upload24.net

Скачать с DepositFiles.com

Скачать с Turbobit.net



.





. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.