АвтоДоверенность 2.0 - доверенность на автомобиль 2011
27.08.2011, 12:25
АвтоДоверенность - Программа выписки бланка доверенности на автомобиль.
Возможности системы АвтоДоверенность:
• Возможность хранения неограниченного числа доверенностей. • Правка, удаление имеющихся доверенностей. • Каждая доверенность разделена на формы: Автомобиль, Доверитель, Доверенное лицо. • Возможность создания доверенности на основе уже имеющихся Автомобилей, Доверителей, Доверенных лиц. • Возможность печати доверенности на бланках А4, А5, А6. • Возможность редактирования отчётных бланков. • Удобный графический интерфейс программы, с возможностью изменения скинов.
Она нужна Всем, кто имеет круглые колёса! :D
Статус программы: Бесплатная Операционка: Windows Vista, XP, 2000 Интерфейс: Русский Разработчик: Компания Автодилер Категории программы: Документы Размер файла: 1.24 Mb