



SlimDrivers — программа, которая была разработана в целях установления местонахождения и получения последних версий драйверов для установленного оборудования вашего ПК.



Если с обновлениями программ проблем обычно не бывает, так как большинство программ сами умеют проверять обновления, либо же для проверки обновлений можно воспользоваться встроенными средствами Windows или специальными утилитами, то вот с драйверами такой однозначности нет. Некоторые драйвера не снабжены обратной связью, и проверять их обновления штатными средствами, встроенными в систему, не всегда представляется возможным. В этом случае может помочь утилита SlimDrivers.



Программа обладает красочным, вполне наглядным интерфейсом, сопровождающим работу красивыми визуальными эффектами. программа не только позволяет держать драйвера в актуальном состоянии, автоматически проверяя их на обновления и обновляя, но и умеет корректно удалять драйвера. Но самым полезным в SlimDrivers является не возможность удаления драйверов из системы, а их бэкап. Бэкап драйверов – незаменимая штука при переустановке системы, похвастать которой могут немногие программы. Соответственно, программа умеет и восстанавливать драйверы из бэкапа.



Всю свою работу SlimDrivers умеет планировать – запускаться при старте системы, автоматически проверять обновления по расписанию, делать по графику бэкапы.



Примечание: запуск русификатора без установки английской версии приводит к требованию регистрации.



















Год выпуска: 2011

ОС: Windows 2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: english/русский

Лекарство: Не требуется (Freeware)

Размер: 5.1 Мб

Восстановление: 10%

MD5: 348E5AF59F45C29DA46A579005F90C0F



Скачать бесплатно: SlimDrivers 2.2.4130 Build 848 + Rus



Упс... Программа не актуальна. Качаем новую, улучшенную версию



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