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Главная » Файлы » Софт » Система

SlimDrivers 2.2.4130 Build 848 + Rus

Загрузить, скачать Система, SlimDrivers 2.2.4130 Build 848 + Rus бесплатно.

Скачать SlimDrivers 2.2.4130 Build 848 + Rus бесплатно

SlimDrivers 2.2.4130 Build 848 + Rus бесплатно и без регистрации

SlimDrivers 2.2.4130 Build 848 + Rus download free
30.04.2011, 20:26


SlimDrivers — программа, которая была разработана в целях установления местонахождения и получения последних версий драйверов для установленного оборудования вашего ПК.

Если с обновлениями программ проблем обычно не бывает, так как большинство программ сами умеют проверять обновления, либо же для проверки обновлений можно воспользоваться встроенными средствами Windows или специальными утилитами, то вот с драйверами такой однозначности нет. Некоторые драйвера не снабжены обратной связью, и проверять их обновления штатными средствами, встроенными в систему, не всегда представляется возможным. В этом случае может помочь утилита SlimDrivers.

Программа обладает красочным, вполне наглядным интерфейсом, сопровождающим работу красивыми визуальными эффектами. программа не только позволяет держать драйвера в актуальном состоянии, автоматически проверяя их на обновления и обновляя, но и умеет корректно удалять драйвера. Но самым полезным в SlimDrivers является не возможность удаления драйверов из системы, а их бэкап. Бэкап драйверов – незаменимая штука при переустановке системы, похвастать которой могут немногие программы. Соответственно, программа умеет и восстанавливать драйверы из бэкапа.

Всю свою работу SlimDrivers умеет планировать – запускаться при старте системы, автоматически проверять обновления по расписанию, делать по графику бэкапы.

Примечание: запуск русификатора без установки английской версии приводит к требованию регистрации.









Год выпуска: 2011
ОС: Windows 2000/XP/Vista/7
Язык интерфейса: english/русский
Лекарство: Не требуется (Freeware)
Размер: 5.1 Мб
Восстановление: 10%
MD5: 348E5AF59F45C29DA46A579005F90C0F

Скачать бесплатно: SlimDrivers 2.2.4130 Build 848 + Rus

Упс... Программа не актуальна. Качаем новую, улучшенную версию

.


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Категория: Система | Добавил: Arkadievich | Теги: пк, Восстанавливать, Программа, рус, 848, 2.2.4130, Build, SlimDrivers, драйвера, rus
Просмотров: 4644 | Загрузок: 4637 | Рейтинг: 5.0/1 |

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получение последних версий драйверов для установленного оборудования вашего ПК
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