TextAloud - программа читает тексты, письма, Web страницы и документы которые Вы хотели бы услышать. Звук для дальнейшего прослушивания позволяет сохранять в форматах WAV, MP3 или WMA. Читает не только по-английски, по-немецки, по-французски, по-испански и по-итальянски, но и по-русски, - женским и мужским голосом. Вы будете удивлены качеством голоса и его интонацией. Читает из буфера обмена, текстового файла, документы Word, PDF, HTML и интегрируется в IE,Firefox и Outlook. Теперь вы можете читать почту, книги, большие документы, новости и пр. не отрываясь от основных дел и не надевая свои очки. Программа допускает установку дополнительных синтезированных голосовых движков для разнообразия языков и акцентов. Что вы можете делать с помощью данной программы:

• Сидеть сложа руки и расслабляться, пока программа читает вам текст

• Сохранять текст в MP3 формат, для последующего прослушивания на портативных аудио-устройствах

• Прослушивать доклад о чем-либо пока вы находитесь в спорт-зале, магазине и других местах

• Помогает читать текст тем, кто не имеет возможности его прочитать по инвалидности или по временным обстоятельствам

• Создавать сообщения для вашего автоответчика

• Снизить напряжение глаз от слишком большого чтения

• Прослушивание текста, в то время, как вы занимаетесь чем-то другим

• Прослушивать электронные книги, во время вашей занятости

• Изучать иностранные языки (в плане грамматики или пополнения словарного запаса, а не фонетики)

• Программа сильно помогает людям с ослабленным зрением

• Добавлять ваши записи в презентации PowerPoint

• Готовиться к экзаменам

• Прослушивать текст на других языках

• Создавать аудио-файлы для компьютерных игр

• И многое другое Год выпуска: 2011

ОС: Windows XP/Vista/7

Язык: английский

Лекарство: не требуется (portable)

Восстановление: 10%

MD5: 6791187CF6534FB973B9E62823081B25

Размер: 17.6 Mb Скачать бесплатно: NextUp TextAloud 3.0.19 Portable

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