TextAloud - программа читает тексты, письма, Web страницы и документы которые Вы хотели бы услышать. Звук для дальнейшего прослушивания позволяет сохранять в форматах WAV, MP3 или WMA. Читает не только по-английски, по-немецки, по-французски, по-испански и по-итальянски, но и по-русски, - женским и мужским голосом. Вы будете удивлены качеством голоса и его интонацией. Читает из буфера обмена, текстового файла, документы Word, PDF, HTML и интегрируется в IE,Firefox и Outlook. Теперь вы можете читать почту, книги, большие документы, новости и пр. не отрываясь от основных дел и не надевая свои очки. Программа допускает установку дополнительных синтезированных голосовых движков для разнообразия языков и акцентов.
Что вы можете делать с помощью данной программы:
• Сидеть сложа руки и расслабляться, пока программа читает вам текст
• Сохранять текст в MP3 формат, для последующего прослушивания на портативных аудио-устройствах
• Прослушивать доклад о чем-либо пока вы находитесь в спорт-зале, магазине и других местах
• Помогает читать текст тем, кто не имеет возможности его прочитать по инвалидности или по временным обстоятельствам
• Создавать сообщения для вашего автоответчика
• Снизить напряжение глаз от слишком большого чтения
• Прослушивание текста, в то время, как вы занимаетесь чем-то другим
• Прослушивать электронные книги, во время вашей занятости
• Изучать иностранные языки (в плане грамматики или пополнения словарного запаса, а не фонетики)
• Программа сильно помогает людям с ослабленным зрением
• Добавлять ваши записи в презентации PowerPoint
• Готовиться к экзаменам
• Прослушивать текст на других языках
• Создавать аудио-файлы для компьютерных игр
• И многое другое
Год выпуска: 2011
ОС: Windows XP/Vista/7
Язык: английский
Лекарство: не требуется (portable)
Восстановление: 10%
MD5: 6791187CF6534FB973B9E62823081B25
Размер: 17.6 Mb
Скачать бесплатно: NextUp TextAloud 3.0.19 Portable
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