Осень
Среда, 24.04.2024, 21:20

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Дополнительные социальные закладкиЕщё?|; ИзбранноеИзбранное ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal
Главная » Файлы » Софт » Мультимедиа

NextUp TextAloud 3.0.19 Portable

Загрузить, скачать Мультимедиа, NextUp TextAloud 3.0.19 Portable бесплатно.

Скачать NextUp TextAloud 3.0.19 Portable бесплатно

NextUp TextAloud 3.0.19 Portable бесплатно и без регистрации

NextUp TextAloud 3.0.19 Portable download free
07.05.2011, 20:17

TextAloud - программа читает тексты, письма, Web страницы и документы которые Вы хотели бы услышать. Звук для дальнейшего прослушивания позволяет сохранять в форматах WAV, MP3 или WMA. Читает не только по-английски, по-немецки, по-французски, по-испански и по-итальянски, но и по-русски, - женским и мужским голосом. Вы будете удивлены качеством голоса и его интонацией. Читает из буфера обмена, текстового файла, документы Word, PDF, HTML и интегрируется в IE,Firefox и Outlook. Теперь вы можете читать почту, книги, большие документы, новости и пр. не отрываясь от основных дел и не надевая свои очки. Программа допускает установку дополнительных синтезированных голосовых движков для разнообразия языков и акцентов.

Что вы можете делать с помощью данной программы:
• Сидеть сложа руки и расслабляться, пока программа читает вам текст
• Сохранять текст в MP3 формат, для последующего прослушивания на портативных аудио-устройствах
• Прослушивать доклад о чем-либо пока вы находитесь в спорт-зале, магазине и других местах
• Помогает читать текст тем, кто не имеет возможности его прочитать по инвалидности или по временным обстоятельствам
• Создавать сообщения для вашего автоответчика
• Снизить напряжение глаз от слишком большого чтения
• Прослушивание текста, в то время, как вы занимаетесь чем-то другим
• Прослушивать электронные книги, во время вашей занятости
• Изучать иностранные языки (в плане грамматики или пополнения словарного запаса, а не фонетики)
• Программа сильно помогает людям с ослабленным зрением
• Добавлять ваши записи в презентации PowerPoint
• Готовиться к экзаменам
• Прослушивать текст на других языках
• Создавать аудио-файлы для компьютерных игр
• И многое другое

Год выпуска: 2011
ОС: Windows XP/Vista/7
Язык: английский
Лекарство: не требуется (portable)
Восстановление: 10%
MD5: 6791187CF6534FB973B9E62823081B25
Размер: 17.6 Mb

Скачать бесплатно: NextUp TextAloud 3.0.19 Portable



.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
ГОЛОСУЕМ!
Категория: Мультимедиа | Добавил: Galla | Теги: по-итальянски, по-французски, по-русски, pdf, TextAloud 3.0.19 Portable чтение те, по-немецки, HTML, word, по-испански
Просмотров: 1820 | Загрузок: 1813 | Рейтинг: 5.0/1 |

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

читает тексты, письма, Web страницы и документы которые Вы хотели бы услышать
Всего комментариев: 0

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank