HTMLPad 2011 Pro - функциональный и одновременно компактный веб-редактор, имеющий удобную панель инструментов для быстрого форматирования текста, создания форм, таблиц, вставки тэгов, причем не только HTML, но также JavaScript, ASP и SSI. В программе есть обширный набор инструментов для подбора цветов, работы со шрифтами, структурирования текста и т.д. Из полезных дополнений можно отметить функцию проверки кода HTML, простой, но удобный FTP-клиент и расширенный Буфер обмена. Редактор обладает функцией контекстной подсветки вводимого кода. В программе имеется «джентльменский набор» наиболее часто необходимых Java-Script и блоков HTML-кода (навигационная панель; ссылка для возврата к предыдущей странице; кнопка для закрытия текущего окна). Для просмотра редактируемого документа можно использовать встроенный браузер.
Основные возможности:
Самый полный редактор HTML и XHTML на сегодня
Расширенный и полностью настраиваемый текстовый редактор
Подсветка синтаксиса для HTML, CSS, JavaScript, VBScript, PHP, ASP, WML, XML и Perl
Соблюдение HTML, XHTML и CSS стандартов
Поддержка юникода (UTF-8)
Расширенное редактирование CSS, с помощью встроенного редактора CSS
Расширенное редактирование JavaScript, с помощью встроенного редактора JavaScript
Автоматическое заполнение для HTML-тегов и CSS
Мнговенный предпросмотр для HTML и CSS
Генераторы кодов и прочие помощники
Встроенная библиотека кодов
Управление проектами и публикации по FTP
Проверка правописания
Использование шаблонов
Поиск и замена в файлах
Многоуровневый буфер обмена
И многие другие возможности
Новые возможности и улучшения:
Улучшен текстовый редактор (обновлены выделение текста, поведение отмены и повтора действий)
Улучшен Обозреватель Кода с функцией фильтрации
Улучшен поиск по тексту и файлам
Новые CSS определения: IE8, Firefox 3, Safari и iPhone
Значительно улучшен диалог публикации проекта
Одно-кликовая публикация в интернете всех изменений
Улучшена стабильность и совместимость FTP и SFTP
Авто-завершение скобок и цитат
Улучшена цветовая пипетка
Обновлена проверка синтаксиса для PHP в реальном времени
Поддержка PHP 5
Поддержка пользовательских библиотек PHP
Мощная поддержка javascript
Предпросмотр в Internet Explorer 8
Множество небольших, но значительных улучшений
Поддержка новой Windows 7
OS: Win All Язык: Русский Лекарство: Да Размер: 9.29 Mb Восстановление: 10% MD5: 765A7E6A9A1A909F83738F56A2CC771D
Скачать программу Blumentals HTMLPad 2011 Pro 11.0.0.125