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Главная » Файлы » Софт » WEB мастеру

Blumentals HTMLPad 2011 Pro 11.0.0.125

Загрузить, скачать WEB мастеру, Blumentals HTMLPad 2011 Pro 11.0.0.125 бесплатно.

Скачать Blumentals HTMLPad 2011 Pro 11.0.0.125 бесплатно

Blumentals HTMLPad 2011 Pro 11.0.0.125 бесплатно и без регистрации

Blumentals HTMLPad 2011 Pro 11.0.0.125 download free
22.06.2011, 18:20


HTMLPad 2011 Pro - функциональный и одновременно компактный веб-редактор, имеющий удобную панель инструментов для быстрого форматирования текста, создания форм, таблиц, вставки тэгов, причем не только HTML, но также JavaScript, ASP и SSI. В программе есть обширный набор инструментов для подбора цветов, работы со шрифтами, структурирования текста и т.д. Из полезных дополнений можно отметить функцию проверки кода HTML, простой, но удобный FTP-клиент и расширенный Буфер обмена. Редактор обладает функцией контекстной подсветки вводимого кода. В программе имеется «джентльменский набор» наиболее часто необходимых Java-Script и блоков HTML-кода (навигационная панель; ссылка для возврата к предыдущей странице; кнопка для закрытия текущего окна). Для просмотра редактируемого документа можно использовать встроенный браузер.

Основные возможности:

  •     Самый полный редактор HTML и XHTML на сегодня
  •     Расширенный и полностью настраиваемый текстовый редактор
  •     Подсветка синтаксиса для HTML, CSS, JavaScript, VBScript, PHP, ASP, WML, XML и Perl
  •     Соблюдение HTML, XHTML и CSS стандартов
  •     Поддержка юникода (UTF-8)
  •     Расширенное редактирование CSS, с помощью встроенного редактора CSS
  •     Расширенное редактирование JavaScript, с помощью встроенного редактора JavaScript
  •     Автоматическое заполнение для HTML-тегов и CSS
  •     Мнговенный предпросмотр для HTML и CSS
  •     Генераторы кодов и прочие помощники
  •     Встроенная библиотека кодов
  •     Управление проектами и публикации по FTP
  •     Проверка правописания
  •     Использование шаблонов
  •     Поиск и замена в файлах
  •     Многоуровневый буфер обмена
  •     И многие другие возможности


Новые возможности и улучшения:

  •     Улучшен текстовый редактор (обновлены выделение текста, поведение отмены и повтора действий)
  •     Улучшен Обозреватель Кода с функцией фильтрации
  •     Улучшен поиск по тексту и файлам
  •     Новые CSS определения: IE8, Firefox 3, Safari и iPhone
  •     Значительно улучшен диалог публикации проекта
  •     Одно-кликовая публикация в интернете всех изменений
  •     Улучшена стабильность и совместимость FTP и SFTP
  •     Авто-завершение скобок и цитат
  •     Улучшена цветовая пипетка
  •     Обновлена проверка синтаксиса для PHP в реальном времени
  •     Поддержка PHP 5
  •     Поддержка пользовательских библиотек PHP
  •     Мощная поддержка javascript
  •     Предпросмотр в Internet Explorer 8
  •     Множество небольших, но значительных улучшений
  •     Поддержка новой Windows 7





OS: Win All
Язык: Русский
Лекарство: Да
Размер: 9.29 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 765A7E6A9A1A909F83738F56A2CC771D

Скачать программу Blumentals HTMLPad 2011 Pro 11.0.0.125



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Категория: WEB мастеру | Добавил: Arkadievich | Теги: Pro, 11.0.0.125, Blumentals, HtmlPad, редактор, самый, XHTML, HTML, полный, 2011
Просмотров: 1718 | Загрузок: 1711 | Рейтинг: 0.0/0 |

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Самый полный редактор HTML и XHTML на сегодня
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