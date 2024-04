HTMLPad 2011 Pro - функциональный и одновременно компактный веб-редактор, имеющий удобную панель инструментов для быстрого форматирования текста, создания форм, таблиц, вставки тэгов, причем не только HTML, но также JavaScript, ASP и SSI. В программе есть обширный набор инструментов для подбора цветов, работы со шрифтами, структурирования текста и т.д. Из полезных дополнений можно отметить функцию проверки кода HTML, простой, но удобный FTP-клиент и расширенный Буфер обмена. Редактор обладает функцией контекстной подсветки вводимого кода. В программе имеется «джентльменский набор» наиболее часто необходимых Java-Script и блоков HTML-кода (навигационная панель; ссылка для возврата к предыдущей странице; кнопка для закрытия текущего окна). Для просмотра редактируемого документа можно использовать встроенный браузер.



Основные возможности:



Самый полный редактор HTML и XHTML на сегодня

Расширенный и полностью настраиваемый текстовый редактор

Подсветка синтаксиса для HTML, CSS, JavaScript, VBScript, PHP, ASP, WML, XML и Perl

Соблюдение HTML, XHTML и CSS стандартов

Поддержка юникода (UTF-8)

Расширенное редактирование CSS, с помощью встроенного редактора CSS

Расширенное редактирование JavaScript, с помощью встроенного редактора JavaScript

Автоматическое заполнение для HTML-тегов и CSS

Мнговенный предпросмотр для HTML и CSS

Генераторы кодов и прочие помощники

Встроенная библиотека кодов

Управление проектами и публикации по FTP

Проверка правописания

Использование шаблонов

Поиск и замена в файлах

Многоуровневый буфер обмена

И многие другие возможности



Новые возможности и улучшения:



Улучшен текстовый редактор (обновлены выделение текста, поведение отмены и повтора действий)

Улучшен Обозреватель Кода с функцией фильтрации

Улучшен поиск по тексту и файлам

Новые CSS определения: IE8, Firefox 3, Safari и iPhone

Значительно улучшен диалог публикации проекта

Одно-кликовая публикация в интернете всех изменений

Улучшена стабильность и совместимость FTP и SFTP

Авто-завершение скобок и цитат

Улучшена цветовая пипетка

Обновлена проверка синтаксиса для PHP в реальном времени

Поддержка PHP 5

Поддержка пользовательских библиотек PHP

Мощная поддержка javascript

Предпросмотр в Internet Explorer 8

Множество небольших, но значительных улучшений

Поддержка новой Windows 7









OS: Win All

Язык: Русский

Лекарство: Да

Размер: 9.29 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 765A7E6A9A1A909F83738F56A2CC771D



Скачать программу Blumentals HTMLPad 2011 Pro 11.0.0.125



Download Turbobit.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download DepositFiles.com



