Rapid PHP 2011 Pro - полноценный и быстрый редактор PHP, возможности которого выходят далеко за рамки среды обычного PHP редактора. Удобные возможности позволят Вам создавать и редактировать не только PHP, но и HTML, XHTML, CSS и javascript коды, в то время как интегрированные инструменты позволят Вам с легкостью проверять, многократно использовать, ориентироваться и форматировать Ваш код. Не важно являетесь ли Вы профессиональным разработчиком или просто энтузиастом, с редактором Rapid PHP Вы сможете справиться с поставленной задачей быстрее, сэкономить время и повысить продуктивность. Функции включают в себя подстветку синтаксиса, примеры кодов, подсказки PHP-функций, поиск и замену, ftp-клиент и многое другое. Основные возможности:
Подсветка синтаксиса для PHP, HTML, CSS, JavaScript, WML и XML
PHP подсказки по функциям
Автоматическое заполнение PHP
Выделение скобок
Сжатие кода
Встроенные проводники по файлам и по FTP
Проектный менеджмент
Встроенный веб браузер
Интеграция с веб браузером
Проводник по коду
SQL проводник
Поиск и замена в файлах
Многоуровневый буфер обмена
Поддержка Юникода (UTF-8)
OS: Win All Язык: Русский Лекарство: Да Размер: 12.8 Mb Восстановление: 10% MD5: 80B458A0484BCC52B7D6BD960AE022CA
Скачать программу Blumentals Rapid PHP 2011 Pro 11.0.0.125