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Главная » Файлы » Софт » WEB мастеру

Blumentals Rapid PHP 2011 Pro 11.0.0.125

Загрузить, скачать WEB мастеру, Blumentals Rapid PHP 2011 Pro 11.0.0.125 бесплатно.

Скачать Blumentals Rapid PHP 2011 Pro 11.0.0.125 бесплатно

Blumentals Rapid PHP 2011 Pro 11.0.0.125 бесплатно и без регистрации

Blumentals Rapid PHP 2011 Pro 11.0.0.125 download free
22.06.2011, 18:39


Rapid PHP 2011 Pro - полноценный и быстрый редактор PHP, возможности которого выходят далеко за рамки среды обычного PHP редактора. Удобные возможности позволят Вам создавать и редактировать не только PHP, но и HTML, XHTML, CSS и javascript коды, в то время как интегрированные инструменты позволят Вам с легкостью проверять, многократно использовать, ориентироваться и форматировать Ваш код. Не важно являетесь ли Вы профессиональным разработчиком или просто энтузиастом, с редактором Rapid PHP Вы сможете справиться с поставленной задачей быстрее, сэкономить время и повысить продуктивность. Функции включают в себя подстветку синтаксиса, примеры кодов, подсказки PHP-функций, поиск и замену, ftp-клиент и многое другое.

Основные возможности:

  •     Подсветка синтаксиса для PHP, HTML, CSS, JavaScript, WML и XML
  •     PHP подсказки по функциям
  •     Автоматическое заполнение PHP
  •     Выделение скобок
  •     Сжатие кода
  •     Встроенные проводники по файлам и по FTP
  •     Проектный менеджмент
  •     Встроенный веб браузер
  •     Интеграция с веб браузером
  •     Проводник по коду
  •     SQL проводник
  •     Поиск и замена в файлах
  •     Многоуровневый буфер обмена
  •     Поддержка Юникода (UTF-8)




OS: Win All
Язык: Русский
Лекарство: Да
Размер: 12.8 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 80B458A0484BCC52B7D6BD960AE022CA


Скачать программу Blumentals Rapid PHP 2011 Pro 11.0.0.125



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Категория: WEB мастеру | Добавил: Arkadievich | Теги: Pro, 11.0.0.125, Blumentals, Быстрый, редактор, Rapid, php, полноценный, 2011
Просмотров: 1751 | Загрузок: 1744 | Рейтинг: 0.0/0 |

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полноценный и быстрый редактор PHP
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