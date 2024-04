Rapid PHP 2011 Pro - полноценный и быстрый редактор PHP, возможности которого выходят далеко за рамки среды обычного PHP редактора. Удобные возможности позволят Вам создавать и редактировать не только PHP, но и HTML, XHTML, CSS и javascript коды, в то время как интегрированные инструменты позволят Вам с легкостью проверять, многократно использовать, ориентироваться и форматировать Ваш код. Не важно являетесь ли Вы профессиональным разработчиком или просто энтузиастом, с редактором Rapid PHP Вы сможете справиться с поставленной задачей быстрее, сэкономить время и повысить продуктивность. Функции включают в себя подстветку синтаксиса, примеры кодов, подсказки PHP-функций, поиск и замену, ftp-клиент и многое другое.



Основные возможности:



Подсветка синтаксиса для PHP, HTML, CSS, JavaScript, WML и XML

PHP подсказки по функциям

Автоматическое заполнение PHP

Выделение скобок

Сжатие кода

Встроенные проводники по файлам и по FTP

Проектный менеджмент

Встроенный веб браузер

Интеграция с веб браузером

Проводник по коду

SQL проводник

Поиск и замена в файлах

Многоуровневый буфер обмена

Поддержка Юникода (UTF-8)







OS: Win All

Язык: Русский

Лекарство: Да

Размер: 12.8 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 80B458A0484BCC52B7D6BD960AE022CA





Скачать программу Blumentals Rapid PHP 2011 Pro 11.0.0.125



Download Turbobit.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download DepositFiles.com



