



Объявление на взнос наличными (бланк) - объявление на взнос наличными 1.1.3- программа позволяющая вести учет и печать объявлений на взнос наличными. Данная программа распространяеться "как есть". Бланк объявления сделан в MS Word по шаблону предназначенного для приема в ГРКЦ ГУ Банка России. Программа распространяеться абсолютно бесплатно и не может использоваться в коммерческих целях. Программа будет полезна новичкам для изучения MS Access, т.к. все коды открыты для свободного доступа.



Язык интерфейса: Русский

Автор программы: Алексей

Лицензия: FreeWare

Операционные системы:

MS-DOS, Win 9x, Win NT, Win ME, Win CE, Win 2000, Win 2003 Server, Win XP, Win 2008 Server, Win Vista, Linux/Unix, Mac OS, Palm OS, Pocket PC, Другие...

Обновлена: 16 Июля 2011

Размер: 2.12 Mb



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