Скачать Торговля 2.00 от 10.08.2011 бесплатно





LS · Торговля - программа для учета операций оптово-розничной сети организации или индивидуального предпринимателя. Позволяет вести учет движения товара по торговым точкам (магазинам) и оптовым складам: приход поставщика, отпуск покупателю, перемещение, списание, возврат поставщику, возврат покупателя. По всем торговым точкам фиксируется выручка и факт реализации товара.



В программе LS · Торговля присутствует возможность печати приходных и расходных накладных, ценников, товарных отчетов, остатков товара, а также имеются такие дополнительные возможности, как анализ движения товара, многопрайсовость, учет взаиморасчетов, заказ поставщику, администрирование прав пользователей и др. Для автоматизации операции прихода поставщика применяется настройка карточки прихода товара.



Основное меню



Движение (оперативная работа):



* приход поставщика – документы прихода товара от поставщиков в торговые точки и склады оптовые

* отпуск покупателю - документы отпуска товара покупателям из торговых точек и складов оптовых

* перемещение - документы перемещения товара между торговыми точками и между складами оптовыми

* отпуск торговой точке - документы отпуска товара из складов оптовых в торговые точки

* возврат на склад - документы возврата товара из торговых точек на склады оптовые

* переоценка - документы переоценки товара в торговых точках

* ценники – печать ценников товара, выбранного (отмеченого) внутри документов

* списание – документы списания товара по торговым точкам и складам оптовым

* возврат покупателя - документы возврата товара покупателями в торговые точки и склады оптовые

* возврат поставщику – документы возврата товара поставщикам из торговых точек и складов оптовых



* приход внешний - документы прихода товара от внутренних объектов учета, не учитываемых программой

* отпуск внешний - документы отпуска товара внутренним объектам учета, не учитываемых программой

* - используются при разделении учета



* ревизия - документы фиксации процесса ревизии

* - вывод остатков товара из оперативного движения для сверки



* отчет о продаже – документы реализации товара покупателям (население)

* возврат торговой точке – документы возврата товара покупателями (населением) в торговую точку

* сдача выручки – фиксация суммы выручки от продажи товара в торговой точке



* оплата поставщику - учет оплаты поставщикам за поставленный товар

* оплата покупателя - учет оплаты покупателями за проданный товар



* остатки суммовые – суммовая коррекция учета (остатки, ревизия и т.д.)

* остатки начальные – ввод остатков товара на начала учета и их последующая коррекция

* остатки ревизии - оперативные остатки товара на ревизии

* остатки текущие – оперативные остатки товара торговых точек и складов оптовых, как результат движения документов



Отчеты:



* движение товара - анализ истории движения товара

* товарный отчет [торговые точки] – отчеты продавцов торговых точек

* товарный отчет [склады оптовые] – отчеты ответственных по складам оптовым

* ведомость движения товара – отчеты по движению товара (группам товара)

* ведомость реализации товара – анализ прибыли по товару (группам товара)

* взаиморасчеты с клиентами - ведомости взаиморасчетов с поставщиками и покупателями



Справочники:



* товар – справочник товара

* прайсы - справочник прайсов

* торговые точки – справочник торговых точек

* склады оптовые - справочник складов оптовых

* склады внешние - справочник складов внешних

* клиенты – справочник поставщиков и покупателей

* реквизиты – собственные реквизиты











Статус программы: Бесплатная

Операционка: Windows 7, Vista, XP

Интерфейс: Русский

Разработчик: Lugasoft http://www.lugasoft.ru/

Последнее обновление: 26.08.2011

Категории программы: Бухгалтерия - Складской учет - Торговля

Размер файла: 27.8 Mb



Скачать бесплатно LS · Торговля 2.00 от 10.08.2011:



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