Скачать Торговля 2.00 от 10.08.2011 бесплатно

LS · Торговля - программа для учета операций оптово-розничной сети организации или индивидуального предпринимателя. Позволяет вести учет движения товара по торговым точкам (магазинам) и оптовым складам: приход поставщика, отпуск покупателю, перемещение, списание, возврат поставщику, возврат покупателя. По всем торговым точкам фиксируется выручка и факт реализации товара.
В программе LS · Торговля присутствует возможность печати приходных и расходных накладных, ценников, товарных отчетов, остатков товара, а также имеются такие дополнительные возможности, как анализ движения товара, многопрайсовость, учет взаиморасчетов, заказ поставщику, администрирование прав пользователей и др. Для автоматизации операции прихода поставщика применяется настройка карточки прихода товара.
Основное меню
Движение (оперативная работа):
* приход поставщика – документы прихода товара от поставщиков в торговые точки и склады оптовые * отпуск покупателю - документы отпуска товара покупателям из торговых точек и складов оптовых * перемещение - документы перемещения товара между торговыми точками и между складами оптовыми * отпуск торговой точке - документы отпуска товара из складов оптовых в торговые точки * возврат на склад - документы возврата товара из торговых точек на склады оптовые * переоценка - документы переоценки товара в торговых точках * ценники – печать ценников товара, выбранного (отмеченого) внутри документов * списание – документы списания товара по торговым точкам и складам оптовым * возврат покупателя - документы возврата товара покупателями в торговые точки и склады оптовые * возврат поставщику – документы возврата товара поставщикам из торговых точек и складов оптовых
* приход внешний - документы прихода товара от внутренних объектов учета, не учитываемых программой * отпуск внешний - документы отпуска товара внутренним объектам учета, не учитываемых программой * - используются при разделении учета
* ревизия - документы фиксации процесса ревизии * - вывод остатков товара из оперативного движения для сверки
* отчет о продаже – документы реализации товара покупателям (население) * возврат торговой точке – документы возврата товара покупателями (населением) в торговую точку * сдача выручки – фиксация суммы выручки от продажи товара в торговой точке
* оплата поставщику - учет оплаты поставщикам за поставленный товар * оплата покупателя - учет оплаты покупателями за проданный товар
* остатки суммовые – суммовая коррекция учета (остатки, ревизия и т.д.) * остатки начальные – ввод остатков товара на начала учета и их последующая коррекция * остатки ревизии - оперативные остатки товара на ревизии * остатки текущие – оперативные остатки товара торговых точек и складов оптовых, как результат движения документов
Отчеты:
* движение товара - анализ истории движения товара * товарный отчет [торговые точки] – отчеты продавцов торговых точек * товарный отчет [склады оптовые] – отчеты ответственных по складам оптовым * ведомость движения товара – отчеты по движению товара (группам товара) * ведомость реализации товара – анализ прибыли по товару (группам товара) * взаиморасчеты с клиентами - ведомости взаиморасчетов с поставщиками и покупателями
Справочники:
* товар – справочник товара * прайсы - справочник прайсов * торговые точки – справочник торговых точек * склады оптовые - справочник складов оптовых * склады внешние - справочник складов внешних * клиенты – справочник поставщиков и покупателей * реквизиты – собственные реквизиты
Статус программы: Бесплатная Операционка: Windows 7, Vista, XP Интерфейс: Русский Разработчик: Lugasoft http://www.lugasoft.ru/ Последнее обновление: 26.08.2011 Категории программы: Бухгалтерия - Складской учет - Торговля Размер файла: 27.8 Mb
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