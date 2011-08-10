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Главная » Файлы » Софт » Разное

Торговля 2.00 от 10.08.2011

Загрузить, скачать Разное, Торговля 2.00 от 10.08.2011 бесплатно.

Скачать Торговля 2.00 от 10.08.2011 бесплатно

Торговля 2.00 от 10.08.2011 бесплатно и без регистрации

Торговля 2.00 от 10.08.2011 download free
27.08.2011, 12:48


LS · Торговля - программа для учета операций оптово-розничной сети организации или индивидуального предпринимателя. Позволяет вести учет движения товара по торговым точкам (магазинам) и оптовым складам: приход поставщика, отпуск покупателю, перемещение, списание, возврат поставщику, возврат покупателя. По всем торговым точкам фиксируется выручка и факт реализации товара.

В программе LS · Торговля присутствует возможность печати приходных и расходных накладных, ценников, товарных отчетов, остатков товара, а также имеются такие дополнительные возможности, как анализ движения товара, многопрайсовость, учет взаиморасчетов, заказ поставщику, администрирование прав пользователей и др. Для автоматизации операции прихода поставщика применяется настройка карточки прихода товара.

Основное меню

Движение (оперативная работа):

 * приход поставщика – документы прихода товара от поставщиков в торговые точки и склады оптовые
 * отпуск покупателю - документы отпуска товара покупателям из торговых точек и складов оптовых
 * перемещение - документы перемещения товара между торговыми точками и между складами оптовыми
 * отпуск торговой точке - документы отпуска товара из складов оптовых в торговые точки
 * возврат на склад - документы возврата товара из торговых точек на склады оптовые
 * переоценка - документы переоценки товара в торговых точках
 * ценники – печать ценников товара, выбранного (отмеченого) внутри документов
 * списание – документы списания товара по торговым точкам и складам оптовым
 * возврат покупателя - документы возврата товара покупателями в торговые точки и склады оптовые
 * возврат поставщику – документы возврата товара поставщикам из торговых точек и складов оптовых

 * приход внешний - документы прихода товара от внутренних объектов учета, не учитываемых программой
 * отпуск внешний - документы отпуска товара внутренним объектам учета, не учитываемых программой
 * - используются при разделении учета

 * ревизия - документы фиксации процесса ревизии
 * - вывод остатков товара из оперативного движения для сверки

 * отчет о продаже – документы реализации товара покупателям (население)
 * возврат торговой точке – документы возврата товара покупателями (населением) в торговую точку
 * сдача выручки – фиксация суммы выручки от продажи товара в торговой точке

 * оплата поставщику - учет оплаты поставщикам за поставленный товар
 * оплата покупателя - учет оплаты покупателями за проданный товар

 * остатки суммовые – суммовая коррекция учета (остатки, ревизия и т.д.)
 * остатки начальные – ввод остатков товара на начала учета и их последующая коррекция
 * остатки ревизии - оперативные остатки товара на ревизии
 * остатки текущие – оперативные остатки товара торговых точек и складов оптовых, как результат движения документов

Отчеты:

 * движение товара - анализ истории движения товара
 * товарный отчет [торговые точки] – отчеты продавцов торговых точек
 * товарный отчет [склады оптовые] – отчеты ответственных по складам оптовым
 * ведомость движения товара – отчеты по движению товара (группам товара)
 * ведомость реализации товара – анализ прибыли по товару (группам товара)
 * взаиморасчеты с клиентами - ведомости взаиморасчетов с поставщиками и покупателями

Справочники:

 * товар – справочник товара
 * прайсы - справочник прайсов
 * торговые точки – справочник торговых точек
 * склады оптовые - справочник складов оптовых
 * склады внешние - справочник складов внешних
 * клиенты – справочник поставщиков и покупателей
 * реквизиты – собственные реквизиты





Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик: Lugasoft http://www.lugasoft.ru/
Последнее обновление: 26.08.2011
Категории программы: Бухгалтерия - Складской учет - Торговля
Размер файла: 27.8 Mb

Скачать бесплатно LS · Торговля 2.00 от 10.08.2011:



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Категория: Разное | Добавил: Arkadievich | Теги: товара, складам, выручка, торговля, приход, учет, списание, оптово-розничной, 2.00, магазинам
Просмотров: 2398 | Загрузок: 2391 | Рейтинг: 0.0/0 |

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программа для учета операций оптово-розничной сети организации или индивидуального предпринимателя
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