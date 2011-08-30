Скачать Банк 2.00 от 30.08.2011 бесплатно

Банк - программа для учета операций по банку организации или индивидуального предпринимателя, с помощью которой осуществляется выписка платежных поручений и требований, а также ввод выписок по банку с одновременной разноской по корр.счетам. В программе присутствует возможность печати ведомостей расшифровки по дням и клиентам, оборотная ведомость и ведомость операций.
Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик: Lugasoft
Категории программы: Бухгалтерия - Банк
Размер файла: 22.9 Mb
Скачать бесплатно LS · Банк 2.00 от 30.08.2011:
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