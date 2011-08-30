Скачать Банк 2.00 от 30.08.2011 бесплатно





Банк - программа для учета операций по банку организации или индивидуального предпринимателя, с помощью которой осуществляется выписка платежных поручений и требований, а также ввод выписок по банку с одновременной разноской по корр.счетам. В программе присутствует возможность печати ведомостей расшифровки по дням и клиентам, оборотная ведомость и ведомость операций.











Статус программы: Бесплатная

Операционка: Windows 7, Vista, XP

Интерфейс: Русский

Разработчик: Lugasoft

Категории программы: Бухгалтерия - Банк

Размер файла: 22.9 Mb



Скачать бесплатно LS · Банк 2.00 от 30.08.2011:



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