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LS · Книга доходов и расходов - программа для учета доходов и расходов для УСН организации или индивидуального предпринимателя. Автоматизирует ввод доходов и расходов, расходов на ОС и НМА, а также убытков предыдущих лет. Есть возможность распечатки книги доходов и расходов для объектов налогообложения: доходы; доходы, уменьшенные на величину расходов; доходы на основе патента.



1. Введение



Программа предназначена для автоматизации процесса заполнения книги доходов и расходов организации или индивидуального предпринимателя, работающих по УСН, с последующей распечаткой для отчета перед налоговой инспекцией. Ведение книги возможно для объектов налогообложения: доходы; доходы,уменьшенные на величину расходов и доходы на основе патента. При заполнении книг необходимо руководствоваться Приказом Минфина РФ от 31.12.2008 N 154н.



2. Управление



Управление работой программы осуществляется с помощью мышки и клавиатуры. Все действия мышки продублированы нажатием клавиш. В контекстном меню (правая кнопка мышки) расшифровываются назначения кнопок программы и соответствующие им нажатия клавиш клавиатуры. Присутствуют комбинации клавиш Alt+() и Ctrl+(). На экранных формах программы условное обозначение нажатой клавиши "Alt" соответствует знак "~", нажатой клавише "Ctrl" - знак "^". Можно активно использовать клавиши управления курсором (перемещение по спискам и полям) и Esc (выход из режима, отмена ввода данных). Разъяснения в документации даются относительно работы с клавиатурой.



3. Основное меню



3.1. Доходы и расходы - ввод данных книги раздела I "Доходы и расходы"



3.2. ОС и НМА - ввод данных книги раздела II "Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу за отчетный (налоговый) период"



3.3. Отчеты - печать книги доходов и расходов для соответствующих объектов налогообложения.



3.4. Справочники:



* клиенты – справочник клиентов (поставщики, подрядчики, покупатели, заказчики)

* операции - справочник операций

* основания - шаблоны оснований операций

* реквизиты – собственные реквизиты



3.5. Книги - список(справочник) книг формируемых в программе. Имеется карточка книги, где указываются: компьютерное наименование книги, ее налоговый период, дата открытия, данные для справки к разделу I, данные для раздела III, а также необходимые реквизиты для объекта налогообложения доходы на основе патента.



3.6. Сервис (обслуживание базы данных и настройки программы):



* Резерв – создание и работа с резервными копиями данных

* Архивы - создание и работа с архивными копиями программы

* Удалить данные - удаление всех документов или документов со справочниками

* Программа - техническая информация



3.7. Рабочая дата - установка даты по умолчанию для ввода новых документов.



4. Работа с программой



Начало работы – выбор книги (меню "Книги", установка статуса (* - по умолчанию) с помощью клавиши Tab) и заполнение карточки книги. Содержимое карточки редактируется. После установки новой программы в списке книг присутствует запись "2011 Основная". Можно воспользоваться этой записью или создать новые. Удаление записей из списка книг возможно, если по этим записям не было введено данных по разделу I или разделу II. Удаление текущей книги запрещено.



4.1. Справочники



Ввод записей в справочниках – клавиша Ins. Характеристики записей вводятся с помощью карточек.

В карточке заполняются поля: условное(компьютерное) и полное наименование.

Редактирование записей – клавиша Bs (BaсkSpace – над клавишей Enter, бывшая «забой»).

Удаление записей – клавиша Del.

Статус записи – клавиша Tb (Tab).

Поиск записей в справочниках осуществляется с помощью ввода их значений.



4.2. Ввод и редактирование документов



4.2.1. Режим Доходы и расходы.



Ввод новых документов (клавиша Ins) начинается с выбора клиента и операции из справочников. Автоматически выставляется квартал по рабочей дате и учитываемость суммы при исчислении налоговой базы. Заполняются номер, дата и сумма документа, а также основание операции. Шаблоны операций вызываются нажатием клавиши Ins, находясь в поле основания или нажатием соответствующей кнопки.

Редактирование документа списка – нажатие клавиши Bs или Enter.

Удаление документа из списка - клавиша Del.



В печатной форме книги в колонке "содержание операции" строка формируется в следующем порядке: наименование операции / основание / наименование клиента.



4.2.2. Режим ОС и НМА.



Ввод новых документов (клавиша Ins) начинается с выбора квартала, учитываемости суммы расхода при исчислении налоговой базы и выбора автоматизации расчета сумм.



Операционка: Windows 7, Vista, XP

Интерфейс: Русский

Разработчик: Lugasoft

Статус программы: Бесплатная

Последнее обновление: 20.09.2011

Категории программы: Бухгалтерия/Финансы

Размер файла: 22.7 Mb

Восстановление: 10%



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