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LS · Книга доходов и расходов - программа для учета доходов и расходов для УСН организации или индивидуального предпринимателя. Автоматизирует ввод доходов и расходов, расходов на ОС и НМА, а также убытков предыдущих лет. Есть возможность распечатки книги доходов и расходов для объектов налогообложения: доходы; доходы, уменьшенные на величину расходов; доходы на основе патента.
1. Введение
Программа предназначена для автоматизации процесса заполнения книги доходов и расходов организации или индивидуального предпринимателя, работающих по УСН, с последующей распечаткой для отчета перед налоговой инспекцией. Ведение книги возможно для объектов налогообложения: доходы; доходы,уменьшенные на величину расходов и доходы на основе патента. При заполнении книг необходимо руководствоваться Приказом Минфина РФ от 31.12.2008 N 154н.
2. Управление
Управление работой программы осуществляется с помощью мышки и клавиатуры. Все действия мышки продублированы нажатием клавиш. В контекстном меню (правая кнопка мышки) расшифровываются назначения кнопок программы и соответствующие им нажатия клавиш клавиатуры. Присутствуют комбинации клавиш Alt+() и Ctrl+(). На экранных формах программы условное обозначение нажатой клавиши "Alt" соответствует знак "~", нажатой клавише "Ctrl" - знак "^". Можно активно использовать клавиши управления курсором (перемещение по спискам и полям) и Esc (выход из режима, отмена ввода данных). Разъяснения в документации даются относительно работы с клавиатурой.
3. Основное меню
3.1. Доходы и расходы - ввод данных книги раздела I "Доходы и расходы"
3.2. ОС и НМА - ввод данных книги раздела II "Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу за отчетный (налоговый) период"
3.3. Отчеты - печать книги доходов и расходов для соответствующих объектов налогообложения.
3.4. Справочники:
* клиенты – справочник клиентов (поставщики, подрядчики, покупатели, заказчики) * операции - справочник операций * основания - шаблоны оснований операций * реквизиты – собственные реквизиты
3.5. Книги - список(справочник) книг формируемых в программе. Имеется карточка книги, где указываются: компьютерное наименование книги, ее налоговый период, дата открытия, данные для справки к разделу I, данные для раздела III, а также необходимые реквизиты для объекта налогообложения доходы на основе патента.
3.6. Сервис (обслуживание базы данных и настройки программы):
* Резерв – создание и работа с резервными копиями данных * Архивы - создание и работа с архивными копиями программы * Удалить данные - удаление всех документов или документов со справочниками * Программа - техническая информация
3.7. Рабочая дата - установка даты по умолчанию для ввода новых документов.
4. Работа с программой
Начало работы – выбор книги (меню "Книги", установка статуса (* - по умолчанию) с помощью клавиши Tab) и заполнение карточки книги. Содержимое карточки редактируется. После установки новой программы в списке книг присутствует запись "2011 Основная". Можно воспользоваться этой записью или создать новые. Удаление записей из списка книг возможно, если по этим записям не было введено данных по разделу I или разделу II. Удаление текущей книги запрещено.
4.1. Справочники
Ввод записей в справочниках – клавиша Ins. Характеристики записей вводятся с помощью карточек. В карточке заполняются поля: условное(компьютерное) и полное наименование. Редактирование записей – клавиша Bs (BaсkSpace – над клавишей Enter, бывшая «забой»). Удаление записей – клавиша Del. Статус записи – клавиша Tb (Tab). Поиск записей в справочниках осуществляется с помощью ввода их значений.
4.2. Ввод и редактирование документов
4.2.1. Режим Доходы и расходы.
Ввод новых документов (клавиша Ins) начинается с выбора клиента и операции из справочников. Автоматически выставляется квартал по рабочей дате и учитываемость суммы при исчислении налоговой базы. Заполняются номер, дата и сумма документа, а также основание операции. Шаблоны операций вызываются нажатием клавиши Ins, находясь в поле основания или нажатием соответствующей кнопки. Редактирование документа списка – нажатие клавиши Bs или Enter. Удаление документа из списка - клавиша Del.
В печатной форме книги в колонке "содержание операции" строка формируется в следующем порядке: наименование операции / основание / наименование клиента.
4.2.2. Режим ОС и НМА.
Ввод новых документов (клавиша Ins) начинается с выбора квартала, учитываемости суммы расхода при исчислении налоговой базы и выбора автоматизации расчета сумм.
Операционка: Windows 7, Vista, XP Интерфейс: Русский Разработчик: Lugasoft Статус программы: Бесплатная Последнее обновление: 20.09.2011 Категории программы: Бухгалтерия/Финансы Размер файла: 22.7 Mb Восстановление: 10%
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