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Книга доходов и расходов 2.00

Загрузить, скачать Офис, Книга доходов и расходов 2.00 бесплатно.

Скачать Книга доходов и расходов 2.00 бесплатно

Книга доходов и расходов 2.00 бесплатно и без регистрации

Книга доходов и расходов 2.00 download free
13.08.2011, 10:15


Скачайте новую обновлённую версию от от 20.09.2011!

LS · Книга доходов и расходов - программа для учета доходов и расходов для УСН организации или индивидуального предпринимателя. Автоматизирует ввод доходов и расходов, расходов на ОС и НМА, а также убытков предыдущих лет. Есть возможность распечатки книги доходов и расходов для объектов налогообложения: доходы; доходы, уменьшенные на величину расходов; доходы на основе патента.

1. Введение

 Программа предназначена для автоматизации процесса заполнения книги доходов и расходов организации или индивидуального предпринимателя, работающих по УСН, с последующей распечаткой для отчета перед налоговой инспекцией. Ведение книги возможно для объектов налогообложения: доходы; доходы,уменьшенные на величину расходов и доходы на основе патента. При заполнении книг необходимо руководствоваться Приказом Минфина РФ от 31.12.2008 N 154н.

 2. Управление

 Управление работой программы осуществляется с помощью мышки и клавиатуры. Все действия мышки продублированы нажатием клавиш. В контекстном меню (правая кнопка мышки) расшифровываются назначения кнопок программы и соответствующие им нажатия клавиш клавиатуры. Присутствуют комбинации клавиш Alt+() и Ctrl+(). На экранных формах программы условное обозначение нажатой клавиши "Alt" соответствует знак "~", нажатой клавише "Ctrl" - знак "^". Можно активно использовать клавиши управления курсором (перемещение по спискам и полям) и Esc (выход из режима, отмена ввода данных). Разъяснения в документации даются относительно работы с клавиатурой.

 3. Основное меню

 3.1. Доходы и расходы - ввод данных книги раздела I "Доходы и расходы"

 3.2. ОС и НМА - ввод данных книги раздела II "Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу за отчетный (налоговый) период"

 3.3. Отчеты - печать книги доходов и расходов для соответствующих объектов налогообложения.

 3.4. Справочники:

 * клиенты – справочник клиентов (поставщики, подрядчики, покупатели, заказчики)
 * операции - справочник операций
 * основания - шаблоны оснований операций
 * реквизиты – собственные реквизиты

 3.5. Книги - список(справочник) книг формируемых в программе. Имеется карточка книги, где указываются: компьютерное наименование книги, ее налоговый период, дата открытия, данные для справки к разделу I, данные для раздела III, а также необходимые реквизиты для объекта налогообложения доходы на основе патента.

 3.6. Сервис (обслуживание базы данных и настройки программы):

 * Резерв – создание и работа с резервными копиями данных
 * Архивы - создание и работа с архивными копиями программы
 * Удалить данные - удаление всех документов или документов со справочниками
 * Программа - техническая информация

 3.7. Рабочая дата - установка даты по умолчанию для ввода новых документов.

 4. Работа с программой

 Начало работы – выбор книги (меню "Книги", установка статуса (* - по умолчанию) с помощью клавиши Tab) и заполнение карточки книги. Содержимое карточки редактируется. После установки новой программы в списке книг присутствует запись "2011 Основная". Можно воспользоваться этой записью или создать новые. Удаление записей из списка книг возможно, если по этим записям не было введено данных по разделу I или разделу II. Удаление текущей книги запрещено.

 4.1. Справочники

 Ввод записей в справочниках – клавиша Ins. Характеристики записей вводятся с помощью карточек.
 В карточке заполняются поля: условное(компьютерное) и полное наименование.
 Редактирование записей – клавиша Bs (BaсkSpace – над клавишей Enter, бывшая «забой»).
 Удаление записей – клавиша Del.
 Статус записи – клавиша Tb (Tab).
 Поиск записей в справочниках осуществляется с помощью ввода их значений.

 4.2. Ввод и редактирование документов

 4.2.1. Режим Доходы и расходы.

 Ввод новых документов (клавиша Ins) начинается с выбора клиента и операции из справочников. Автоматически выставляется квартал по рабочей дате и учитываемость суммы при исчислении налоговой базы. Заполняются номер, дата и сумма документа, а также основание операции. Шаблоны операций вызываются нажатием клавиши Ins, находясь в поле основания или нажатием соответствующей кнопки.
 Редактирование документа списка – нажатие клавиши Bs или Enter.
 Удаление документа из списка - клавиша Del.

 В печатной форме книги в колонке "содержание операции" строка формируется в следующем порядке: наименование операции / основание / наименование клиента.

 4.2.2. Режим ОС и НМА.

 Ввод новых документов (клавиша Ins) начинается с выбора квартала, учитываемости суммы расхода при исчислении налоговой базы и выбора автоматизации расчета сумм.

Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик: Lugasoft
Статус программы: Бесплатная
Последнее обновление: 20.09.2011
Категории программы: Бухгалтерия/Финансы
Размер файла: 22.7 Mb
Восстановление: 10%

Скачать бесплатно Книгу доходов и расходов 2.00 от 20.09.2011:




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Категория: Офис | Добавил: Arkadievich | Теги: учета, 2.00, книга, финансы, бухгалтерия, расходов, УСН, доходов
Просмотров: 25862 | Загрузок: 25855 | Рейтинг: 5.0/1 |

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программа для учета доходов и расходов для УСН
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