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Главная » Файлы » Книги » Медицинские

Очанка - трава прозрения. Книга про зрение

Загрузить, скачать Медицинские, Очанка - трава прозрения. Книга про зрение бесплатно.

Скачать Очанка - трава прозрения. Книга про зрение бесплатно

Очанка - трава прозрения. Книга про зрение бесплатно и без регистрации

Очанка - трава прозрения. Книга про зрение download free
30.06.2011, 23:34
Очанка - трава прозрения


"Утешение для глаз" - называют очанку в Германии, "глазная трава" - говорят про нее в народе. И правильно, ведь эта скромная травка, которую можно найти практически везде, - настоящий подарок для зрения! Незаметная и неприхотливая очанка уже много веков пользуется заслуженным уважением у народных целителей от Исландии до Тибета. Она воскрешает былую остроту зрения у пожилых людей, снимает воспаления и смягчает раздражение глаз. Конъюнктивит, блефарит, катаракта, дальнозоркость - почти все глазные заболевания отступают перед этой неприметной травкой! Так, значит, это книжка про очередную лекарственную траву? И да, и нет. Книга учит комплексному подходу к лечению глазных болезней.

Автор - опытный врач-терапевт - не только рассказывает о бесценных свойствах очанки, но и объясняет, как сочетать ее использование с другими средствами от глазных болезней, которые можно найти в аптеках. Здесь же вы найдете упражнения для глаз и специальное питание для тех, кто лечит глаза и хочет восстановить зрение. И конечно, примеры того, как следует браться за лечение глазных недугов разного свойства. Автор выстраивает пирамиду исцеления, на острие которой находится уникальное лекарство, "утешение для глаз" - очанка.



Автор: Солнцева У.
Язык: Русский
Год: 2005
Издательство: Ареал
Формат: PDF

Скачать книгу "Очанка - трава прозрения" (5.18 Mb):

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Категория: Медицинские | Добавил: Arkadievich | Теги: книга, трава, очанка, зрение, про, прозрения
Просмотров: 1891 | Загрузок: 1884 | Рейтинг: 5.0/1 |
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Очанка - трава прозрения. Книга про зрение
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