





"Утешение для глаз" - называют очанку в Германии, "глазная трава" - говорят про нее в народе. И правильно, ведь эта скромная травка, которую можно найти практически везде, - настоящий подарок для зрения! Незаметная и неприхотливая очанка уже много веков пользуется заслуженным уважением у народных целителей от Исландии до Тибета. Она воскрешает былую остроту зрения у пожилых людей, снимает воспаления и смягчает раздражение глаз. Конъюнктивит, блефарит, катаракта, дальнозоркость - почти все глазные заболевания отступают перед этой неприметной травкой! Так, значит, это книжка про очередную лекарственную траву? И да, и нет. Книга учит комплексному подходу к лечению глазных болезней.



Автор - опытный врач-терапевт - не только рассказывает о бесценных свойствах очанки, но и объясняет, как сочетать ее использование с другими средствами от глазных болезней, которые можно найти в аптеках. Здесь же вы найдете упражнения для глаз и специальное питание для тех, кто лечит глаза и хочет восстановить зрение. И конечно, примеры того, как следует браться за лечение глазных недугов разного свойства. Автор выстраивает пирамиду исцеления, на острие которой находится уникальное лекарство, "утешение для глаз" - очанка.







Автор: Солнцева У.

Язык: Русский

Год: 2005

Издательство: Ареал

Формат: PDF



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