В этой книге известный фитоэнергетик рассказывает о нескольких самых обычных на первый взгляд сорняках: лопухе, подорожнике, мать-и-мачехе, иван-чае и крапиве. Каждый читатель найдет в этой маленькой энциклопедии здоровья и красоты что-то свое, нужное именно ему.
Тот, кто считает себя совершенно здоровым, наверняка заинтересуется главой «Бодрость, грация и пластика».
А тем, кто считает себя безнадежно больным, пригодится глава «Сорняки наступают, хвори отступают».
Для женщин будет полезна информация главы «Салон красоты за околицей».
Ну а всем, кто любит как следует и при этом недорого поесть, да заодно и очистить организм, следует обратиться к главе, в которой даются рецепты блюд из сорняков. И, конечно, как всегда книга Александра Кородецкого написана легко, полна юмора, доброты и внимания к читателям.
Издательство: Питер
Год издания: 2005
Количество страниц: 96
Язык: русский
Формат: djvu
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