



Книга "Кулинарная книга холостяка" состоит из 11 разделов, в которых дается характеристика продуктов, кухонной утвари, посуды, бытовых приборов. Приводятся подробные рецепты приготовления бутербродов, салатов, первых и вторых блюд, напитков и коктейлей. Даются рекомендации по приготовлению блюд в микроволновой печи, а также советы по готовке на природе – шашлыков и барбекю. В книге много полезной и познавательной информации и фактов, анекдотов и тостов.



ОГЛАВЛЕНИЕ



МУЖЧИНА НА КУХНЕ



ВЫБИРАЕМ ПРОДУКТЫ



Советы для всех

Молочные продукты

Мясные продукты

Рыба и морепродукты

Птица и дичь

Яйца

Консервы, полуфабрикаты и готовые приправы

Овощи и фрукты





КУХНЯ



Кухонная утварь и посуда

Бытовые приборы

Обустройство кухни

Если вы любитель экзотики





БУТЕРБРОДЫ, ЗАКУСКИ, САЛАТЫ



Бутерброды

Холодные бутерброды

Горячие бутерброды

Тартинки и канапе

Слоеные бутерброды

Закрытые бутерброды (сандвичи)

Сладкие бутерброды

Закуски на спичках

Салаты





ПЕРВЫЕ БЛЮДА



Жидкие блюда

Бульоны

Продукты для первых блюд

Готовим борщ

Готовим щи

Заправочные супы

Готовим рассольник

Солянки

Рыбные супы

Супы-пюре

Холодники и окрошки

Молочные супы





ВТОРЫЕ БЛЮДА



Основные блюда

Отварное мясо

Жареное мясо

Тушеное мясо

Запеченное мясо

Жаренье во фритюре и фритюрнице

Плов

Изделия из фарша

Пельмени, манты, вареники

Блюда из рыбы

Блюда из морепродуктов

Блюда из птицы

Блюда из грибов

Соусы

Каши, овощные гарниры, запеканки

Пицца

Блины, блинчики, оладьи





ГОТОВИМ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ



НАПИТКИ И КОКТЕЙЛИ



ЛЮБОВНО-ЭРОТИЧЕСКАЯ КУЛИНАРИЯ



РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН НА ДВОИХ



Варианты 1-7





ЕДА НА ПРИРОДЕ



Просто шашлыки

Маринады для шашлыка

Блюда для барбекю

Гарниры для барбекю





ПРЯНОСТИ И ПРИПРАВЫ



Авторы: Лариса Коробач, Лариса Верниковская

Издание: Современная школа, 2006

Формат: pdf

Страниц: 450

Качество: хорошее



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