Осень
Среда, 24.04.2024, 21:05

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Дополнительные социальные закладкиЕщё?|; ИзбранноеИзбранное ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal
Главная » Файлы » Книги » Кулинарные

Кулинарная книга холостяка

Загрузить, скачать Кулинарные, Кулинарная книга холостяка бесплатно.

Скачать Кулинарная книга холостяка бесплатно

Кулинарная книга холостяка бесплатно и без регистрации

Кулинарная книга холостяка download free
30.06.2011, 12:39


Книга "Кулинарная книга холостяка" состоит из 11 разделов, в которых дается характеристика продуктов, кухонной утвари, посуды, бытовых приборов. Приводятся подробные рецепты приготовления бутербродов, салатов, первых и вторых блюд, напитков и коктейлей. Даются рекомендации по приготовлению блюд в микроволновой печи, а также советы по готовке на природе – шашлыков и барбекю. В книге много полезной и познавательной информации и фактов, анекдотов и тостов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

МУЖЧИНА НА КУХНЕ

ВЫБИРАЕМ ПРОДУКТЫ

    Советы для всех
    Молочные продукты
    Мясные продукты
    Рыба и морепродукты
    Птица и дичь
    Яйца
    Консервы, полуфабрикаты и готовые приправы
    Овощи и фрукты


КУХНЯ

    Кухонная утварь и посуда
    Бытовые приборы
    Обустройство кухни
    Если вы любитель экзотики


БУТЕРБРОДЫ, ЗАКУСКИ, САЛАТЫ

    Бутерброды
    Холодные бутерброды
    Горячие бутерброды
    Тартинки и канапе
    Слоеные бутерброды
    Закрытые бутерброды (сандвичи)
    Сладкие бутерброды
    Закуски на спичках
    Салаты


ПЕРВЫЕ БЛЮДА

    Жидкие блюда
    Бульоны
    Продукты для первых блюд
    Готовим борщ
    Готовим щи
    Заправочные супы
    Готовим рассольник
    Солянки
    Рыбные супы
    Супы-пюре
    Холодники и окрошки
    Молочные супы


ВТОРЫЕ БЛЮДА

    Основные блюда
    Отварное мясо
    Жареное мясо
    Тушеное мясо
    Запеченное мясо
    Жаренье во фритюре и фритюрнице
    Плов
    Изделия из фарша
    Пельмени, манты, вареники
    Блюда из рыбы
    Блюда из морепродуктов
    Блюда из птицы
    Блюда из грибов
    Соусы
    Каши, овощные гарниры, запеканки
    Пицца
    Блины, блинчики, оладьи


ГОТОВИМ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

НАПИТКИ И КОКТЕЙЛИ

ЛЮБОВНО-ЭРОТИЧЕСКАЯ КУЛИНАРИЯ

РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН НА ДВОИХ

    Варианты 1-7


ЕДА НА ПРИРОДЕ

    Просто шашлыки
    Маринады для шашлыка
    Блюда для барбекю
    Гарниры для барбекю


ПРЯНОСТИ И ПРИПРАВЫ

Авторы: Лариса Коробач, Лариса Верниковская
Издание: Современная школа, 2006
Формат: pdf
Страниц: 450
Качество: хорошее

Скачать книгу "Кулинарная книга холостяка" (6.3 Mb):



.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
ГОЛОСУЕМ!
Категория: Кулинарные | Добавил: Arkadievich | Теги: книга, приготовления, подробные, холостяка, рецепты, Кулинарная
Просмотров: 4644 | Загрузок: 4637 | Рейтинг: 5.0/1 |

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

рецепты приготовления бутербродов, салатов, первых и вторых блюд
Всего комментариев: 0

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank