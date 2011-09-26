Скачать LS · 2-НДФЛ АДВ-6-2 РСВ-1 2.00 + (КЛАДР от 22.06.2011) бесплатно





LS · 2-НДФЛ_АДВ-6-2_РСВ-1 - программа для подготовки и формирования сведений в электронном виде по формам 2-НДФЛ, АДВ-6-2, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2 и РСВ-1. Кроме того с помощью приложения можно осуществлять ввод справок о доходах физических лиц, сведений персонифицированного учета и расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также формировать файлы для передачи налоговыми агентами и плательщиками страховых взносов сведений в ИФНС и ПФР. Присутствует возможность создания и работы с архивными и резервными копиями программы.















Статус программы: Бесплатная

Операционка: Windows 7, Vista, XP

Интерфейс: Русский

Разработчик: Lugasoft

КЛАДР от 22.06.2011: 17.1 Mb

Размер архива: 27.5 Mb

Последнее обновление: 19.07.2011

Категории программы: Бухгалтерия

Восстановление: 10%



Скачать бесплатно LS · 2-НДФЛ_АДВ-6-2_РСВ-1 2.00 + (КЛАДР от 22.06.2011):





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