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Главная » Файлы » Софт » Офис

LS · 2-НДФЛ АДВ-6-2 РСВ-1 2.00 + (КЛАДР от 22.06.2011)

Загрузить, скачать Офис, LS · 2-НДФЛ АДВ-6-2 РСВ-1 2.00 + (КЛАДР от 22.06.2011) бесплатно.

Скачать LS · 2-НДФЛ АДВ-6-2 РСВ-1 2.00 + (КЛАДР от 22.06.2011) бесплатно

LS · 2-НДФЛ АДВ-6-2 РСВ-1 2.00 + (КЛАДР от 22.06.2011) бесплатно и без регистрации

LS · 2-НДФЛ АДВ-6-2 РСВ-1 2.00 + (КЛАДР от 22.06.2011) download free
20.07.2011, 10:28


LS · 2-НДФЛ_АДВ-6-2_РСВ-1 - программа для подготовки и формирования сведений в электронном виде по формам 2-НДФЛ, АДВ-6-2, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2 и РСВ-1. Кроме того с помощью приложения можно осуществлять ввод справок о доходах физических лиц, сведений персонифицированного учета и расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также формировать файлы для передачи налоговыми агентами и плательщиками страховых взносов сведений в ИФНС и ПФР. Присутствует возможность создания и работы с архивными и резервными копиями программы.







Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик: Lugasoft
КЛАДР от 22.06.2011: 17.1 Mb
Размер архива: 27.5 Mb
Последнее обновление: 19.07.2011
Категории программы: Бухгалтерия
Восстановление: 10%

Скачать бесплатно LS · 2-НДФЛ_АДВ-6-2_РСВ-1 2.00 + (КЛАДР от 22.06.2011):




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Категория: Офис | Добавил: Arkadievich | Теги: СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, бухгалтерия, ИФНС, ls, АДВ-6-2, ПФР, 2-НДФЛ_АДВ-6-2_РСВ-12-НДФЛ, РСВ-1
Просмотров: 1920 | Загрузок: 1913 | Рейтинг: 5.0/1 |

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программа для подготовки и формирования сведений в электронном виде
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