Mail Music Downloader - Программа для скачивания музыки с проекта Мой Мир (mail.ru). Удобное скачивание, просто ввел в поиск и скачал. Поддержка скинов, возможность скачивать неограниченное количество файлов, менеджер закачек.
Список изменений:
1. Убрана ошибка подключения.
2. Убрана ошибка поиска.
3. Убрана ошибка загрузок.
4. Изменены поля в Менеджере закачек.
5. Добавлена анимация при поиске файла.
6. Проработан алгоритм поиска.
Еще одним нововведением стала возможность обновлять программу через интернет! Теперь вы всегда сможете пользоваться последней версией программы.
Название: Mail Music Downloader
Версия: 3.6.1 + Portable
Год выхода: 2011
ОС: Windows® 2000/XP/2003/Vista/7
Язык интерфейса: Русский, Multilang
Лекарство: Не требуется
Размер архива: 3.82 Mb
Восстановление: 10%
MD5: D0F8623D63E3F975A900CCD3C55A6864
Скачать бесплатно: Mail Music Downloader 3.6.1 ML/Rus + Portable
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