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Главная » Файлы » Софт » Мультимедиа

Mail Music Downloader 3.6.1 ML/Rus + Portable

Загрузить, скачать Мультимедиа, Mail Music Downloader 3.6.1 ML/Rus + Portable бесплатно.

Скачать Mail Music Downloader 3.6.1 ML/Rus + Portable бесплатно

Mail Music Downloader 3.6.1 ML/Rus + Portable бесплатно и без регистрации

Mail Music Downloader 3.6.1 ML/Rus + Portable download free
23.06.2011, 10:07


Mail Music Downloader - Программа для скачивания музыки с проекта Мой Мир (mail.ru). Удобное скачивание, просто ввел в поиск и скачал. Поддержка скинов, возможность скачивать неограниченное количество файлов, менеджер закачек.

Список изменений:
 1. Убрана ошибка подключения.
 2. Убрана ошибка поиска.
 3. Убрана ошибка загрузок.
 4. Изменены поля в Менеджере закачек.
 5. Добавлена анимация при поиске файла.
 6. Проработан алгоритм поиска.

 Еще одним нововведением стала возможность обновлять программу через интернет! Теперь вы всегда сможете пользоваться последней версией программы.

Название: Mail Music Downloader
Версия: 3.6.1 + Portable
Год выхода: 2011
ОС: Windows® 2000/XP/2003/Vista/7
Язык интерфейса: Русский, Multilang
Лекарство: Не требуется
Размер архива: 3.82 Mb
Восстановление: 10%
MD5: D0F8623D63E3F975A900CCD3C55A6864

Скачать бесплатно: Mail Music Downloader 3.6.1 ML/Rus + Portable



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Категория: Мультимедиа | Добавил: Arkadievich | Теги: Downloader, Программа, скачивания, portable, 3.6.1, с-проекта, музыки, music, mail, мой
Просмотров: 15260 | Загрузок: 15253 | Рейтинг: 5.0/2 |

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Программа для скачивания музыки с проекта Мой Мир (mail.ru)
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