



Mail Music Downloader - Программа для скачивания музыки с проекта Мой Мир (mail.ru). Удобное скачивание, просто ввел в поиск и скачал. Поддержка скинов, возможность скачивать неограниченное количество файлов, менеджер закачек.



Список изменений:

1. Убрана ошибка подключения.

2. Убрана ошибка поиска.

3. Убрана ошибка загрузок.

4. Изменены поля в Менеджере закачек.

5. Добавлена анимация при поиске файла.

6. Проработан алгоритм поиска.



Еще одним нововведением стала возможность обновлять программу через интернет! Теперь вы всегда сможете пользоваться последней версией программы.



Название: Mail Music Downloader

Версия: 3.6.1 + Portable

Год выхода: 2011

ОС: Windows® 2000/XP/2003/Vista/7

Язык интерфейса: Русский, Multilang

Лекарство: Не требуется

Размер архива: 3.82 Mb

Восстановление: 10%

MD5: D0F8623D63E3F975A900CCD3C55A6864



Скачать бесплатно: Mail Music Downloader 3.6.1 ML/Rus + Portable



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