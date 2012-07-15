Скачать Flash Grabber v.1.0.0.0 (2011) бесплатно





Программа для студентов, учеников и не только :)

Столкнулся со злобным преподом, который любит спрашивать по всему пройденному?



Тебе поможет утилита Grabber of Flash Memory (GFM)!



Смотрите сами: обычно преподы держат все свои лекции на своих же флешках, а так же любят втыкать эти самые флешки в университетские компы. Тебе же лишь остается незаметно сграббить всю инфу с нужной тебе флешки и наслаждаться результатами! Инструкция в архиве.















Автор: Анточи Антон

Статус программы: Бесплатная

Операционка: Windows 7, Vista, XP

Интерфейс: Русский

Последнее обновление: 14.06.2011

Категории программы: Расширения

Размер файла: 1.76 Mb

Восстановление: 10%



Скачать бесплатно: Flash Grabber v.1.0.0.0 (2011)



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