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Главная » Файлы » Софт » Драйвера

DriverMax 5.91 + Rus

Загрузить, скачать Драйвера, DriverMax 5.91 + Rus бесплатно.

Скачать DriverMax 5.91 + Rus бесплатно

DriverMax 5.91 + Rus бесплатно и без регистрации

DriverMax 5.91 + Rus download free
08.07.2011, 11:05


DriverMax поможет легко и быстро переустановить все драйверы Windows. DriverMax собирает информацию об установленных в системе драйверах и выводит список устройств, которые их используют. Приводится информация о версии драйвера, дате создания, разработчике, количестве файлов и наличии цифровой подписи. После этого достаточно экспортировать их в отдельную папку или упаковать в ZIP-архив, и после переустановки Windows устанавливать все необходимое из одного источника. С помощью мастера импортирования можно установить все сохраненные драйвера за 5 минут. Таким образом, Вам больше не придется иметь под рукой множество дисков к разным устройствам.

DriverMax определяет установленные в системе драйверы и позволяет заархивировать их на случай переустановки системы. Программа очень проста в использовании и позволяет при необходимости быстро установить в систему сохраненные в архиве драйверы.

Возможно, Вы подумаете, что будет переустановлена вся начинка, которая была на диске, к примеру, со звуковой картой. Но это совсем не так – будет переустановлен лишь сам драйвер, а мультимедийные приложения, диагностические программы и прочее – это программа оставляет на вас. Именно в этом и заключается проблема. С другой стороны, далеко не всем нужны эти многочисленные программы, и этой категории людей стоит ознакомиться с программой, хотя бы ради интереса. Интерфейс программы, как и её организация работы, очень просты и эргономичны. Разобраться с ней не составит труда.

DriverMax поможет вам легко и быстро переутановить все драйверы устройств, которые нужны для корректной работы устройств вашего компьютера в Windows. Достаточно просто экспортировать их в отдельную папку или архив, и после переустановки Windows устанавливать все необходимое из одного источника.

Программа бесплатная, но по истечении 30 дней необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте разработчиков.

Год выпуска: 2011
ОС: Windows 2000/XP/Vista/7
Язык интерфейса: english/русский
Лекарство: не требуется (Freeware)
Размер: 6.12 Mb
Восстановление: 10%

Скачать DriverMax 5.91 + Rus



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Категория: Драйвера | Добавил: Arkadievich | Теги: поиск, резервное, обновление, копирование, 5.91, драйверов, rus, drivermax
Просмотров: 2400 | Загрузок: 2393 | Рейтинг: 0.0/0 |

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резервное, копирование, обновление, поиск, драйверов
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