



DriverMax поможет легко и быстро переустановить все драйверы Windows. DriverMax собирает информацию об установленных в системе драйверах и выводит список устройств, которые их используют. Приводится информация о версии драйвера, дате создания, разработчике, количестве файлов и наличии цифровой подписи. После этого достаточно экспортировать их в отдельную папку или упаковать в ZIP-архив, и после переустановки Windows устанавливать все необходимое из одного источника. С помощью мастера импортирования можно установить все сохраненные драйвера за 5 минут. Таким образом, Вам больше не придется иметь под рукой множество дисков к разным устройствам.



DriverMax определяет установленные в системе драйверы и позволяет заархивировать их на случай переустановки системы. Программа очень проста в использовании и позволяет при необходимости быстро установить в систему сохраненные в архиве драйверы.



Возможно, Вы подумаете, что будет переустановлена вся начинка, которая была на диске, к примеру, со звуковой картой. Но это совсем не так – будет переустановлен лишь сам драйвер, а мультимедийные приложения, диагностические программы и прочее – это программа оставляет на вас. Именно в этом и заключается проблема. С другой стороны, далеко не всем нужны эти многочисленные программы, и этой категории людей стоит ознакомиться с программой, хотя бы ради интереса. Интерфейс программы, как и её организация работы, очень просты и эргономичны. Разобраться с ней не составит труда.



DriverMax поможет вам легко и быстро переутановить все драйверы устройств, которые нужны для корректной работы устройств вашего компьютера в Windows. Достаточно просто экспортировать их в отдельную папку или архив, и после переустановки Windows устанавливать все необходимое из одного источника.



Программа бесплатная, но по истечении 30 дней необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте разработчиков.



Год выпуска: 2011

ОС: Windows 2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: english/русский

Лекарство: не требуется (Freeware)

Размер: 6.12 Mb

Восстановление: 10%



Скачать DriverMax 5.91 + Rus



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