Удобное антивирусное решение для защиты системы от угроз заражения с USB-носителей (флешек, карт памяти, внешних жестких дисков, mp3-плееров, фотокамер и других носителей, подключаемых через USB-порт).
Программа сканирует вставляемые в компьютер устройства и автоматически распознает файл автозапуска, отображая имя запускаемого объекта и его иконку. Позволяет открыть диск для просмотра содержимого, не запуская вредоносный файл.
Программа проста в использовании, имеет приятный и понятный интерфейс и не нуждается в обновлении антивирусных сигнатур.
Возможности: - контролирует подключение USB-устройств. - автоматически распознает запускаемые объекты. - позволяет безопасно открыть или извлечь устройство. - позволяет удалить autorun-файл и запускаемый им объект. - полностью отключает автозапуск, повышая безопасность. - отображает иформацию о свободном месте на диске.
Особенности: - не конфликтует с другими антивирусами. - эффективно дополняет работу основного антивируса. - не затормаживает работу ПК и потребляет минимум ресурсов.
Изменения в версии 2.1 (от 04.04.2011): - Добавлена функция уведомлений о выходе обновлений Antirun. - Исправлено: Папка autorun.inf ложно определялась как вирус. - Исправлено: Многократное появление сообщений при клике по иконке в трее. - Исправлено: Функция "Автозагрузка программы" работала неверно.
Название: Antirun Версия: 2.1 ОС: Windows® XP/Vista/7 Язык интерфейса: Русский Лекарство: Не требуется Размер архива: 1,33 Mb Восстановление: 10% MD5: 967BB9C23438251B7CB50547F6ABCEFC