



Удобное антивирусное решение для защиты системы от угроз заражения с USB-носителей (флешек, карт памяти, внешних жестких дисков, mp3-плееров, фотокамер и других носителей, подключаемых через USB-порт).



Программа сканирует вставляемые в компьютер устройства и автоматически распознает файл автозапуска, отображая имя запускаемого объекта и его иконку. Позволяет открыть диск для просмотра содержимого, не запуская вредоносный файл.



Программа проста в использовании, имеет приятный и понятный интерфейс и не нуждается в обновлении антивирусных сигнатур.







Возможности:

- контролирует подключение USB-устройств.

- автоматически распознает запускаемые объекты.

- позволяет безопасно открыть или извлечь устройство.

- позволяет удалить autorun-файл и запускаемый им объект.

- полностью отключает автозапуск, повышая безопасность.

- отображает иформацию о свободном месте на диске.



Особенности:

- не конфликтует с другими антивирусами.

- эффективно дополняет работу основного антивируса.

- не затормаживает работу ПК и потребляет минимум ресурсов.



Изменения в версии 2.1 (от 04.04.2011):

- Добавлена функция уведомлений о выходе обновлений Antirun.

- Исправлено: Папка autorun.inf ложно определялась как вирус.

- Исправлено: Многократное появление сообщений при клике по иконке в трее.

- Исправлено: Функция "Автозагрузка программы" работала неверно.



Название: Antirun

Версия: 2.1

ОС: Windows® XP/Vista/7

Язык интерфейса: Русский

Лекарство: Не требуется

Размер архива: 1,33 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 967BB9C23438251B7CB50547F6ABCEFC



Скачать бесплатно: Antirun 2.1 Rus



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