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Главная » Файлы » Софт » Безопасность

Antirun 2.1 Rus

Загрузить, скачать Безопасность, Antirun 2.1 Rus бесплатно.

Скачать Antirun 2.1 Rus бесплатно

Antirun 2.1 Rus бесплатно и без регистрации

Antirun 2.1 Rus download free
29.04.2011, 02:49


Удобное антивирусное решение для защиты системы от угроз заражения с USB-носителей (флешек, карт памяти, внешних жестких дисков, mp3-плееров, фотокамер и других носителей, подключаемых через USB-порт).

Программа сканирует вставляемые в компьютер устройства и автоматически распознает файл автозапуска, отображая имя запускаемого объекта и его иконку. Позволяет открыть диск для просмотра содержимого, не запуская вредоносный файл.

Программа проста в использовании, имеет приятный и понятный интерфейс и не нуждается в обновлении антивирусных сигнатур.



Возможности:
 - контролирует подключение USB-устройств.
 - автоматически распознает запускаемые объекты.
 - позволяет безопасно открыть или извлечь устройство.
 - позволяет удалить autorun-файл и запускаемый им объект.
 - полностью отключает автозапуск, повышая безопасность.
 - отображает иформацию о свободном месте на диске.

Особенности:
 - не конфликтует с другими антивирусами.
 - эффективно дополняет работу основного антивируса.
 - не затормаживает работу ПК и потребляет минимум ресурсов.

Изменения в версии 2.1 (от 04.04.2011):
 - Добавлена функция уведомлений о выходе обновлений Antirun.
 - Исправлено: Папка autorun.inf ложно определялась как вирус.
 - Исправлено: Многократное появление сообщений при клике по иконке в трее.
 - Исправлено: Функция "Автозагрузка программы" работала неверно.

Название: Antirun
Версия: 2.1
ОС: Windows® XP/Vista/7
Язык интерфейса: Русский
Лекарство: Не требуется
Размер архива: 1,33 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 967BB9C23438251B7CB50547F6ABCEFC

Скачать бесплатно: Antirun 2.1 Rus


Скачать бесплатно новую стабильную версию - Antirun 2.4

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Категория: Безопасность | Добавил: Arkadievich | Теги: mp3, usb, карта, антивирус, Antirun, rus, плеер, 2.1, флеш, Порт
Просмотров: 2357 | Загрузок: 2350 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1 |

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антивирусное решение для защиты системы от угроз заражения с USB-носителей
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