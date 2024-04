Driver Magician Lite - это профессиональное решение для сохранения резервной копии драйверов устройств, а так же для восстановления драйверов устройств из резервной копии. Программа идентифицирует все установленные в Вашей операционной системе устройства, извлекает с жесткого диска сопоставленные этим устройствам драйверы и сохраняет их в том виде, который выбираете Вы сами. А после этого, когда Вы форматируете свой жесткий диск и переустанавливаете операционную систему, Вы можете восстановить драйверы всех устройств так быстро, как если бы у Вас в руках была дискета со всеми необходимыми драйверами. После всего одной перезагрузки Ваш компьютер уже будет функционировать со всеми необходимыми драйверами.



Driver Magician Lite так же содержит встроенную базу данных самых свежих драйверов с возможностью выхода в интернет с целью поиска свежайших версий драйверов. Если на Вашем компьютере есть неопознанные устройства, то программа позволит выяснить, что это за устройство, с помощью встроенной базы данных устройств.



Особенности программы:

Back up device drivers of your computer in four modes.

Restore device drivers from backup in one mouse click.

Update device drivers of your PC to improve system performance and stability.

Uninstall device drivers

Live Update device identifier database and driver update database.

Detect unknown devices.

Back up more items such as My Documents and Registry.

Restore more items from backup.

Get detailed information of the hardware drivers.

Clone all drivers to an auto-setup package (.EXE), so you can restore drivers without installing Driver Magician.



Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7 x86

Год выхода: 2011

Версия: 3.75

Язык интерфейса: English

Лекарство: Не требуется (freeware)

Восстановление: 10%

MD5: 0268A9C7C504804FF1268BA4457733F7



Скачать программу Driver Magician Lite 3.75 + Portable (17,2 Mb):



Download Upload24.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download Turbobit.net



.





. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.