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Миниатюрные радиоконтактные устройства

Загрузить, скачать Обучающие, Миниатюрные радиоконтактные устройства бесплатно.

Скачать Миниатюрные радиоконтактные устройства бесплатно

Миниатюрные радиоконтактные устройства бесплатно и без регистрации

Миниатюрные радиоконтактные устройства download free
17.07.2011, 03:07

Данное пособие представляет собой обзор широко распространенных радиолюбительских схем устройств, работающих в разрешенных радиолюбительских диапазонах. Также проведена попытка классифицировать эти схемы по ряду параметров. Не претендуя на всеобъемлющий охват проблем, касающихся защиты от шпионажа, пособие, тем не менее, дает представление обо всех основных и распространенных способах получения информации.

Принципиальные схемы, приведенные в книге, сопровождаются описанием их работы и рекомендациями по монтажу и настройке. Все рассматриваемые устройства доступны для повторения начинающими радиолюбителями-конструкторами, не обладающими глубокими теоретическими знаниями в электронике, и могут быть использованы для охраны таких объектов, как частные домовладения, дачи, квартиры, офисы, автомобили, контейнеры и т.п. от несанкционированного доступа. На основе простейших схем радиолюбители смогут сконструировать более сложные и качественные приборы, например, схемы шифраторов речевых сигналов.

Автор: О. А. Попков
Издательство: Импульс
Год: 2006
Страниц: 62
Формат: rtf
Качество: хорошее
Язык: русский
Размер: 11.68 Mb

Скачать книгу "Миниатюрные радиоконтактные устройства":


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Категория: Обучающие | Добавил: Galla | Теги: распространенных, Миниатюрные, шпионажа, информации, защиты, радиоконтактные, способах, устройства, получения, основных
Просмотров: 1558 | Загрузок: 1551 | Рейтинг: 5.0/1 |

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дает представление обо всех основных и распространенных способах получения информации
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