Happy Birthday – полезная программа для поздравления родственников, друзей и близких с любым праздником. А, так же, программа напоминает когда и у кого именины или какой другой знаменательный день. В утилите очаровательный и понятный дизайн с множеством функций для напоминаний, поздравления и редактирования информации о контактах, также вы можете получить данные от любого другого компьютера с помощью синхронизации. Название: Happy Birthday Год выпуска: 2011 ОС: Windows 2000/XP/Vista/7 Язык: Русский / Английский Лекарство: не требуется Размер архива: 16,3 Mb