



Happy Birthday – полезная программа для поздравления родственников, друзей и близких с любым праздником. А, так же, программа напоминает когда и у кого именины или какой другой знаменательный день. В утилите очаровательный и понятный дизайн с множеством функций для напоминаний, поздравления и редактирования информации о контактах, также вы можете получить данные от любого другого компьютера с помощью синхронизации.



Название: Happy Birthday

Год выпуска: 2011

ОС: Windows 2000/XP/Vista/7

Язык: Русский / Английский

Лекарство: не требуется

Размер архива: 16,3 Mb



Скачать Happy Birthday 1.0 2011 Eng/Rus





Download Upload24.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download Turbobit.net



.



. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.