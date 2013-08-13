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Главная » Файлы » Софт » Рабочий стол
В категории материалов: 87
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 3 »
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BMClock 1.0 Rus/Eng + Portable


BMClock - часы-будильник для рабочего стола Windows, BMClock отличается заметным дисплеем, на котором отображается не только время, но и некоторая другая информация, например, дата и день недели. На большом дисплее можно увидеть время даже находясь далеко от монитора.

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Рабочий стол | Просмотров: 856 | Загрузок: 849 | Добавил: BySoft | Дата: 02.02.2014 | Комментарии (0)

Clover 3.0.406 Rus


Clover - программа, добавляющая в Проводник Windows функцию многовкладочности. Таким образом, после установки Clover появится возможность открывать несколько папок в одном окне; кроме этого, для быстрого доступа к избранным папкам можно будет устанавливать закладки.

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Рабочий стол | Просмотров: 1644 | Загрузок: 1637 | Добавил: BySoft | Дата: 27.01.2014 | Комментарии (0)

TheAeroClock 3.46 Rus (x86/x64) Portable


The Aero Clock - программа "Воздушные часы", является простым, но в то же время красивым приложением, отображающем часы на рабочем столе ПК с альфа-прозрачностью. Программа портативная, т.е. может переноситься на любом USB-брелке.

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Рабочий стол | Просмотров: 994 | Загрузок: 987 | Добавил: BySoft | Дата: 23.01.2014 | Комментарии (0)

Заставка "Галактический Центр"


Заставка "Галактический Центр" - представляет собой центр неизвестной вселенной. Завораживающие красоты галактики так и хочется увидеть в живую. Установив скринсейвер "Галактический Центр" вы сможете поставить себе цель добиться, мотивировать себя к достижению цели полета на дальние планеты, чтобы когда нибудь увидеть эту картину в живую.

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Рабочий стол | Просмотров: 1112 | Загрузок: 1105 | Добавил: BySoft | Дата: 22.01.2014 | Комментарии (0)

Заставка "Время Зимы"


Заставка "Время Зимы" - подходит для людей, которые даже летом скучают по зиме на нашей планете хотят наслаждаться её пейзажами. Погружаясь в атмосферу снежных просторов вы не потеряетесь во времени, потому что всегда будете знать который сейчас час.

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Рабочий стол | Просмотров: 825 | Загрузок: 818 | Добавил: BySoft | Дата: 21.01.2014 | Комментарии (0)

8StartButton 2.6.1


8StartButton - программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.

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Рабочий стол | Просмотров: 635 | Загрузок: 628 | Добавил: BySoft | Дата: 21.01.2014 | Комментарии (0)

Скачать Красотки и милашки - Обои с девушками (2013) бесплатно



Лучшие красотки и милашки со всего мира представлены Вам в этой новой подборке качественных обоев с девушками.

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Рабочий стол | Просмотров: 716 | Загрузок: 709 | Добавил: Админ6760 | Дата: 13.01.2014 | Комментарии (0)

VPets 1.1.22 RUS - Живой уголок на рабочем столе



Это программа, которая превращает рабочий стол вашего компьютера в забавный зверинец с анимированными животными в HD качестве.

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Рабочий стол | Просмотров: 5970 | Загрузок: 5963 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 11.01.2014 | Комментарии (0)

Alt Launch Band 2.34.29 Rus/Eng Portable


Alt Launch Band - интерфейсная панель для запуска приложений, навигации по папкам и пр. Позволит освободить ваш рабочий стол от значков: организует лёгкий доступ к выбранным вами программам и папкам; возможность группировать программы и папки по выбору пользователя; широкие возможности по настройке внешнего вида панели; встроенные сервис-приложения: календарь-планировщик, записная книжка, телефонная книжка, универсальная справочная система.

.
Рабочий стол | Просмотров: 749 | Загрузок: 742 | Добавил: BySoft | Дата: 09.01.2014 | Комментарии (0)

Ashampoo Snap 7.0.2 RUS Portable



Ashampoo Snap Portable – портативная программа, соединившая в себе целый набор инструментов. Портативная программа Ashampoo Snap Portable, служит для создания скриншотов рабочего стола и записывать видео всего того, что происходит на экране монитора с поддержкой звука.

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Рабочий стол | Просмотров: 654 | Загрузок: 647 | Добавил: galich1374 | Дата: 07.01.2014 | Комментарии (0)

NewWeather 1.7 RC2 Rus Portable


NewWeather - информер с перекидными часами и разнообразной графикой для отображения текущего состояния погоды. Имеет дополнительную панель для отображения прогноза на пять дней, а также сменную графику для ночного и дневного отображения погоды. Различает ощущаемую и прогнозируемую температуру. Занимает не более 5 Мб оперативной памяти и не "грузит" центральный процессор.

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Рабочий стол | Просмотров: 945 | Загрузок: 938 | Добавил: BySoft | Дата: 06.01.2014 | Комментарии (0)

8StartButton 2.6.0


8StartButton - программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.

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Рабочий стол | Просмотров: 668 | Загрузок: 661 | Добавил: BySoft | Дата: 03.01.2014 | Комментарии (0)

Girls Theme v.1.03(2013/RUS)



В данной раздаче представлено три темы для ОС Windows 7.Внимание темы эротического содержания и характера!Темы устанавливаются в папку с темами!Запустить установщик, установить, выбрать понравившуюся тему и перезгрузить компьютер, что бы запустился Full Glass
Для восстановления стандартных тем-выбираете в персонализации стандарную тему и удаляете из автозагрузки Full Glass и перезагружаете компьютер!

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Рабочий стол | Просмотров: 1109 | Загрузок: 1102 | Добавил: Админ6760 | Дата: 30.12.2013 | Комментарии (0)

Скин и тема Windows 8



Windows 8 Skin Pack - лучший пакет скинов и тем оформления в интерфейс новой Виндовс 8 для операционной системы Windows 7. В данный сборник вошли различные приложения и компоненты, которые мгновенно преобразуют внешность Виндовс Семерки в новый стиль Windows 8. Перед установкой рекомендуется удалить все старые пакеты оформления, обновить приложения .NET Framework и Visual C++. Данный скин подходит для любой версии Windows 7, Service Pack 1, х86 (32Bit) и х86 (32Bit).

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Рабочий стол | Просмотров: 1487 | Загрузок: 1480 | Добавил: Админ6760 | Дата: 28.12.2013 | Комментарии (0)

Скачать Aura 2.7.4t.163 Full Portable бесплатно



Аура - программа, созданная для того, чтобы каждый смог насладиться изумительной атмосферой первозданного дневного и нoчного леса, не выходя из дома! Есть возможность без труда настроить на любой вкус активность и громкость птиц, цикад, ручья, вoдопада, дождя, грома, кoстра, зверей, флейты, гитары, скрипки, виолончели,

назначить автoматическую смену аур (с предпочитаемой периодичностью или в соответствии с временем суток), задать автoзапуск при загрузке системы, выбрать автовыключение компьютера в указанное время (любящим засыпать под умирoтворяющие звуки леса), назначить время срабатывания "будильника" - программных или пользовательских звуков...

Поразительная естественность, объёмность и реалистичность получения звуковых ощущений просто ошеломляет! A ещё Аура, как ничто другое, умеет успокаивать и умиротворять...

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Рабочий стол | Просмотров: 940 | Загрузок: 933 | Добавил: Админ6760 | Дата: 26.12.2013 | Комментарии (0)

TRON CAR LAMBORGHINI THEMES / ТЕМА ДЛЯ WINDOWS 7



Это новая качественная тема для Windows 7 выполненной по мотиву фильма Трон выглядит просто очуменно. Если вы хотите темы с машинами с неоновыми оформления ми то это тема будет полезна для вас. Как видите на скрине показан два спидометра загрузки ЦП и ОЗУ, скин управления плеером (CLN), Гугл бар (GoogleBar), MacBar, Recircle, VS - LightSabre-Blue Tron и все это лежат на красивом обои машины Ламборджини. Скачивайте, пробуйте, проверено мною все работает !

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Рабочий стол | Просмотров: 1805 | Загрузок: 1798 | Добавил: Админ6760 | Дата: 25.12.2013 | Комментарии (0)

VeBest Icon Groups 2.0.2



VeBest Icon Groups позволит Вам быстро и эффективно навести порядок на рабочем столе. Благодаря этой программе, Ваши значки красиво упорядочатся с помощью панелей, наподобие RocketDock. Панели легко можно подстроить под себя и добавить различные визуальные эффекты - тень, отражение, блеск. Главным преимуществом VeBest Icon Groups является её портативность. Все пользовательские настройки и иконки можно сохранить и после установки восстановить как было.

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Рабочий стол | Просмотров: 707 | Загрузок: 700 | Добавил: Админ6760 | Дата: 25.12.2013 | Комментарии (0)

8StartButton 2.5.3


8StartButton - программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.

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Рабочий стол | Просмотров: 608 | Загрузок: 601 | Добавил: BySoft | Дата: 19.12.2013 | Комментарии (0)

Веселый санта клаус



Веселый санта клаус - клипарт

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Рабочий стол | Просмотров: 996 | Загрузок: 989 | Добавил: Админ6760 | Дата: 18.12.2013 | Комментарии (0)

Стеклянные темы для Windows7 / Full Glass theme for Windows7 скачать бесплатно



Новые красивые темы в стеклянном стиле (Dark) для Windows 7

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Рабочий стол | Просмотров: 2946 | Загрузок: 2939 | Добавил: Админ6760 | Дата: 18.12.2013 | Комментарии (0)

Заставка на рабочий стол Dream Aquarium 1.234 Screensaver + Rus



Dream Aquarium - качественный скринсейвер нового поколения для Вашего рабочего стола. Проработана каждая деталь оформления - водяные растения, свет, тени, пузыри, рыбы... всё двигается плавно и реалистично. В нём даже можно кормить своих рыбок, добавлять или убирать любое их количество. Также имеется поддержка широкоэкранного формата и многое другое!

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Рабочий стол | Просмотров: 2634 | Загрузок: 2627 | Добавил: Админ6760 | Дата: 18.12.2013 | Комментарии (0)

Alt Launch Band 2.34.28 Rus/Eng Portable


Alt Launch Band - интерфейсная панель для запуска приложений, навигации по папкам и пр. Позволит освободить ваш рабочий стол от значков: организует лёгкий доступ к выбранным вами программам и папкам; возможность группировать программы и папки по выбору пользователя; широкие возможности по настройке внешнего вида панели; встроенные сервис-приложения: календарь-планировщик, записная книжка, телефонная книжка, универсальная справочная система.

.
Рабочий стол | Просмотров: 638 | Загрузок: 631 | Добавил: BySoft | Дата: 16.12.2013 | Комментарии (0)

AutoFree Weather 1.1.1 Rus


AutoFree Weather - погодный гаджет для рабочего стола Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Легко настраивается индивидуально под пользователя и поэтому им легко и удобно пользоваться. Данные о погоде обновляются с периодичностью в одну минуту.

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Рабочий стол | Просмотров: 916 | Загрузок: 909 | Добавил: BySoft | Дата: 14.12.2013 | Комментарии (0)

8StartButton 2.5.2


8StartButton - программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.

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Рабочий стол | Просмотров: 611 | Загрузок: 604 | Добавил: BySoft | Дата: 04.12.2013 | Комментарии (0)

8StartButton 2.5.1


8StartButton - программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.

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Рабочий стол | Просмотров: 637 | Загрузок: 630 | Добавил: BySoft | Дата: 28.11.2013 | Комментарии (0)

Multi DeskTop 1.0 Rus + Portable


Multi DeskTop - быстрая программа, с помощью которой Вы можете использовать четыре виртуальных рабочих стола на одном мониторе и спокойно переключаться между ними. С программой Multi DeskTop теперь нет нагромождения окон на рабочем столе, ведь теперь у Вас 4 рабочих стола, что позволит сделать работу за компьютером еще удобнее и сэкономит Ваше время.

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Рабочий стол | Просмотров: 969 | Загрузок: 962 | Добавил: BySoft | Дата: 27.11.2013 | Комментарии (0)

8StartButton 2.5.0


8StartButton - программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.

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Рабочий стол | Просмотров: 581 | Загрузок: 574 | Добавил: BySoft | Дата: 31.10.2013 | Комментарии (0)

Start Menu Reviver 1.0.0.1812 Rus


Start Menu Reviver - кнопка и меню Пуск, выполненные в современном стиле (в виде плиток). Start Menu Reviver подойдет для систем с сенсорным экраном и c обычным монитором, тем более что у нее есть такая полезная опция, как включение автоматического перехода при загрузке ОС к классическому рабочему столу. Это более интуитивное, более функциональное и более настраиваемое приложение, чем любой другой продукт на рынке.

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Рабочий стол | Просмотров: 853 | Загрузок: 846 | Добавил: BySoft | Дата: 31.10.2013 | Комментарии (0)

Stardock Start8 1.30.1



Start8 возвращает в Windows 8 кнопку меню «Пуск», там же доступ к поиску, а также через контекстное меню кнопки «Пуск» доступно выключение компьютера и доступ к пункту «Выполнить». Есть возможность выбрать другую иконку для кнопки «Пуск».

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Рабочий стол | Просмотров: 774 | Загрузок: 767 | Добавил: Hottei | Дата: 28.10.2013 | Комментарии (0)

DisplayFusion Pro 5.1.1 Beta 2 + Portable



DisplayFusion Pro - программа для управления обоями рабочего стола, нахождения и установки новых обоев, а также для их смены через указанный промежуток времени. Если у вас многомониторная система, то данная программа поможет вам устанавливать на каждый монитор разные обои по-отдельности - это и является главной особенностью данной программы, ведь стандартными средствами Windows это сделать пока что невозможно.

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Рабочий стол | Просмотров: 644 | Загрузок: 637 | Добавил: Hottei | Дата: 16.10.2013 | Комментарии (0)

StartIsBack Plus v1.0



StartIsBack Plus v1.0 возвращает в Windows 8.1 полнофункциональную кнопку запуска меню Пуск, такую же как и в Windows 7. StartIsBack значительно улучшает удобство использования рабочего стола и делает новый экран упорядоченным, более удобным, быстрым и стабильным.

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Рабочий стол | Просмотров: 946 | Загрузок: 939 | Добавил: Hottei | Дата: 14.10.2013 | Комментарии (0)

8StartButton 2.4.2


8StartButton - программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.

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Рабочий стол | Просмотров: 569 | Загрузок: 562 | Добавил: BySoft | Дата: 03.10.2013 | Комментарии (0)

8StartButton 2.4.1


8StartButton - программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.

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Рабочий стол | Просмотров: 655 | Загрузок: 648 | Добавил: BySoft | Дата: 21.09.2013 | Комментарии (0)

AutoFree Weather 1.0 Rus


AutoFree Weather - погодный гаджет для рабочего стола Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.

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Рабочий стол | Просмотров: 669 | Загрузок: 662 | Добавил: BySoft | Дата: 20.09.2013 | Комментарии (0)

8StartButton 2.3.1


8StartButton - программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.

.
Рабочий стол | Просмотров: 638 | Загрузок: 631 | Добавил: BySoft | Дата: 13.09.2013 | Комментарии (0)

8StartButton 2.3.0


8StartButton - программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.

.
Рабочий стол | Просмотров: 550 | Загрузок: 543 | Добавил: BySoft | Дата: 09.09.2013 | Комментарии (0)

Alt Launch Band 2.33.27 Rus Portable


Alt Launch Band - интерфейсная панель для запуска приложений, навигации по папкам и пр. Позволит освободить ваш рабочий стол от значков: организует лёгкий доступ к выбранным вами программам и папкам; возможность группировать программы и папки по выбору пользователя; широкие возможности по настройке внешнего вида панели; встроенные сервис-приложения: календарь-планировщик, записная книжка, телефонная книжка, универсальная справочная система.

.
Рабочий стол | Просмотров: 611 | Загрузок: 604 | Добавил: BySoft | Дата: 03.09.2013 | Комментарии (0)

8StartButton 2.2.4


8StartButton - программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.

.
Рабочий стол | Просмотров: 595 | Загрузок: 588 | Добавил: BySoft | Дата: 02.09.2013 | Комментарии (0)

8StartButton 2.2.2


8StartButton - программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.

.
Рабочий стол | Просмотров: 599 | Загрузок: 592 | Добавил: BySoft | Дата: 15.08.2013 | Комментарии (0)

8StartButton 2.2.1


8StartButton - программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.

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Рабочий стол | Просмотров: 602 | Загрузок: 595 | Добавил: BySoft | Дата: 13.08.2013 | Комментарии (0)

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