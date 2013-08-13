Скачать Aura 2.7.4t.163 Full Portable бесплатно



Аура - программа, созданная для того, чтобы каждый смог насладиться изумительной атмосферой первозданного дневного и нoчного леса, не выходя из дома! Есть возможность без труда настроить на любой вкус активность и громкость птиц, цикад, ручья, вoдопада, дождя, грома, кoстра, зверей, флейты, гитары, скрипки, виолончели,



назначить автoматическую смену аур (с предпочитаемой периодичностью или в соответствии с временем суток), задать автoзапуск при загрузке системы, выбрать автовыключение компьютера в указанное время (любящим засыпать под умирoтворяющие звуки леса), назначить время срабатывания "будильника" - программных или пользовательских звуков...



Поразительная естественность, объёмность и реалистичность получения звуковых ощущений просто ошеломляет! A ещё Аура, как ничто другое, умеет успокаивать и умиротворять... Аура - программа, созданная для того, чтобы каждый смог насладиться изумительной атмосферой первозданного дневного и нoчного леса, не выходя из дома! Есть возможность без труда настроить на любой вкус активность и громкость птиц, цикад, ручья, вoдопада, дождя, грома, кoстра, зверей, флейты, гитары, скрипки, виолончели,назначить автoматическую смену аур (с предпочитаемой периодичностью или в соответствии с временем суток), задать автoзапуск при загрузке системы, выбрать автовыключение компьютера в указанное время (любящим засыпать под умирoтворяющие звуки леса), назначить время срабатывания "будильника" - программных или пользовательских звуков...Поразительная естественность, объёмность и реалистичность получения звуковых ощущений просто ошеломляет! A ещё Аура, как ничто другое, умеет успокаивать и умиротворять...

. 26.12.2013 | Комментарии (0) Рабочий стол | Просмотров: 940 | Загрузок: 933 | Добавил: Админ6760 | Дата: