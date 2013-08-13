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|В категории материалов: 87
Показано материалов: 1-40
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BMClock - часы-будильник для рабочего стола Windows
, BMClock отличается заметным дисплеем, на котором отображается не только время, но и некоторая другая информация, например, дата и день недели. На большом дисплее можно увидеть время даже находясь далеко от монитора.
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Clover - программа, добавляющая в Проводник Windows функцию многовкладочности.
Таким образом, после установки Clover появится возможность открывать несколько папок в одном окне; кроме этого, для быстрого доступа к избранным папкам можно будет устанавливать закладки.
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The Aero Clock - программа "Воздушные часы"
, является простым, но в то же время красивым приложением, отображающем часы на рабочем столе ПК с альфа-прозрачностью. Программа портативная, т.е. может переноситься на любом USB-брелке.
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Заставка "Галактический Центр"
- представляет собой центр неизвестной вселенной. Завораживающие красоты галактики так и хочется увидеть в живую. Установив скринсейвер "Галактический Центр" вы сможете поставить себе цель добиться, мотивировать себя к достижению цели полета на дальние планеты, чтобы когда нибудь увидеть эту картину в живую.
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Заставка "Время Зимы"
- подходит для людей, которые даже летом скучают по зиме на нашей планете хотят наслаждаться её пейзажами. Погружаясь в атмосферу снежных просторов вы не потеряетесь во времени, потому что всегда будете знать который сейчас час.
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8StartButton
- программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.
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Alt Launch Band - интерфейсная панель для запуска приложений, навигации по папкам и пр.
Позволит освободить ваш рабочий стол от значков: организует лёгкий доступ к выбранным вами программам и папкам; возможность группировать программы и папки по выбору пользователя; широкие возможности по настройке внешнего вида панели; встроенные сервис-приложения: календарь-планировщик, записная книжка, телефонная книжка, универсальная справочная система.
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Ashampoo Snap Portable –
портативная программа, соединившая в себе целый набор инструментов. Портативная программа Ashampoo Snap Portable, служит для создания скриншотов рабочего стола и записывать видео всего того, что происходит на экране монитора с поддержкой звука.
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NewWeather - информер с перекидными часами и разнообразной графикой для отображения текущего состояния погоды.
Имеет дополнительную панель для отображения прогноза на пять дней, а также сменную графику для ночного и дневного отображения погоды. Различает ощущаемую и прогнозируемую температуру. Занимает не более 5 Мб оперативной памяти и не "грузит" центральный процессор.
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8StartButton
- программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.
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В данной раздаче представлено три темы для ОС Windows 7.Внимание темы эротического содержания и характера!Темы устанавливаются в папку с темами!Запустить установщик, установить, выбрать понравившуюся тему и перезгрузить компьютер, что бы запустился Full Glass
Для восстановления стандартных тем-выбираете в персонализации стандарную тему и удаляете из автозагрузки Full Glass и перезагружаете компьютер!
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Windows 8 Skin Pack - лучший пакет скинов и тем оформления в интерфейс новой Виндовс 8 для операционной системы Windows 7. В данный сборник вошли различные приложения и компоненты, которые мгновенно преобразуют внешность Виндовс Семерки в новый стиль Windows 8. Перед установкой рекомендуется удалить все старые пакеты оформления, обновить приложения .NET Framework и Visual C++. Данный скин подходит для любой версии Windows 7, Service Pack 1, х86 (32Bit) и х86 (32Bit).
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Аура - программа, созданная для того, чтобы каждый смог насладиться изумительной атмосферой первозданного дневного и нoчного леса, не выходя из дома! Есть возможность без труда настроить на любой вкус активность и громкость птиц, цикад, ручья, вoдопада, дождя, грома, кoстра, зверей, флейты, гитары, скрипки, виолончели,
назначить автoматическую смену аур (с предпочитаемой периодичностью или в соответствии с временем суток), задать автoзапуск при загрузке системы, выбрать автовыключение компьютера в указанное время (любящим засыпать под умирoтворяющие звуки леса), назначить время срабатывания "будильника" - программных или пользовательских звуков...
Поразительная естественность, объёмность и реалистичность получения звуковых ощущений просто ошеломляет! A ещё Аура, как ничто другое, умеет успокаивать и умиротворять...
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Это новая качественная тема для Windows 7 выполненной по мотиву фильма Трон выглядит просто очуменно. Если вы хотите темы с машинами с неоновыми оформления ми то это тема будет полезна для вас. Как видите на скрине показан два спидометра загрузки ЦП и ОЗУ, скин управления плеером (CLN), Гугл бар (GoogleBar), MacBar, Recircle, VS - LightSabre-Blue Tron и все это лежат на красивом обои машины Ламборджини. Скачивайте, пробуйте, проверено мною все работает !
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VeBest Icon Groups позволит Вам быстро и эффективно навести порядок на рабочем столе. Благодаря этой программе, Ваши значки красиво упорядочатся с помощью панелей, наподобие RocketDock. Панели легко можно подстроить под себя и добавить различные визуальные эффекты - тень, отражение, блеск. Главным преимуществом VeBest Icon Groups является её портативность. Все пользовательские настройки и иконки можно сохранить и после установки восстановить как было.
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8StartButton
- программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.
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Dream Aquarium - качественный скринсейвер нового поколения для Вашего рабочего стола. Проработана каждая деталь оформления - водяные растения, свет, тени, пузыри, рыбы... всё двигается плавно и реалистично. В нём даже можно кормить своих рыбок, добавлять или убирать любое их количество. Также имеется поддержка широкоэкранного формата и многое другое!
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Alt Launch Band - интерфейсная панель для запуска приложений, навигации по папкам и пр.
Позволит освободить ваш рабочий стол от значков: организует лёгкий доступ к выбранным вами программам и папкам; возможность группировать программы и папки по выбору пользователя; широкие возможности по настройке внешнего вида панели; встроенные сервис-приложения: календарь-планировщик, записная книжка, телефонная книжка, универсальная справочная система.
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AutoFree Weather
- погодный гаджет для рабочего стола Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Легко настраивается индивидуально под пользователя и поэтому им легко и удобно пользоваться. Данные о погоде обновляются с периодичностью в одну минуту.
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8StartButton
- программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.
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8StartButton
- программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.
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Multi DeskTop
- быстрая программа, с помощью которой Вы можете использовать четыре виртуальных рабочих стола на одном мониторе и спокойно переключаться между ними. С программой Multi DeskTop теперь нет нагромождения окон на рабочем столе, ведь теперь у Вас 4 рабочих стола, что позволит сделать работу за компьютером еще удобнее и сэкономит Ваше время.
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8StartButton
- программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.
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Start Menu Reviver - кнопка и меню Пуск, выполненные в современном стиле (в виде плиток).
Start Menu Reviver подойдет для систем с сенсорным экраном и c обычным монитором, тем более что у нее есть такая полезная опция, как включение автоматического перехода при загрузке ОС к классическому рабочему столу. Это более интуитивное, более функциональное и более настраиваемое приложение, чем любой другой продукт на рынке.
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Start8
возвращает в Windows 8 кнопку меню «Пуск», там же доступ к поиску, а также через контекстное меню кнопки «Пуск» доступно выключение компьютера и доступ к пункту «Выполнить». Есть возможность выбрать другую иконку для кнопки «Пуск».
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DisplayFusion Pro
- программа для управления обоями рабочего стола, нахождения и установки новых обоев, а также для их смены через указанный промежуток времени. Если у вас многомониторная система, то данная программа поможет вам устанавливать на каждый монитор разные обои по-отдельности - это и является главной особенностью данной программы, ведь стандартными средствами Windows это сделать пока что невозможно.
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StartIsBack Plus v1.0
возвращает в Windows 8.1 полнофункциональную кнопку запуска меню Пуск, такую же как и в Windows 7. StartIsBack значительно улучшает удобство использования рабочего стола и делает новый экран упорядоченным, более удобным, быстрым и стабильным.
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8StartButton
- программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.
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8StartButton
- программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.
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8StartButton
- программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.
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8StartButton
- программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.
.
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Alt Launch Band - интерфейсная панель для запуска приложений, навигации по папкам и пр.
Позволит освободить ваш рабочий стол от значков: организует лёгкий доступ к выбранным вами программам и папкам; возможность группировать программы и папки по выбору пользователя; широкие возможности по настройке внешнего вида панели; встроенные сервис-приложения: календарь-планировщик, записная книжка, телефонная книжка, универсальная справочная система.
.
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8StartButton
- программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.
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8StartButton
- программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.
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8StartButton
- программа, которая не только возвращает в Windows 8 традиционную кнопку и меню Пуск, но и добавляет некоторые полезные функции: можно будет быстро выключить, перезагрузить или заблокировать компьютер с помощью простого щелчка мыши. Кроме этого, в меню появятся такие полезные команды, как запуск редактора системного реестра, диспетчера устройств и некоторые другие.
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