Ищете где скачать решебник ? Попробуйте калькулятор XXI века!!! Домашние задания по математике - это просто! Все математические действия по желанию решаются "в столбик". Отлично подходит в качестве для быстрой проверки уже выполненных заданий. Поможет при обучении устному и письменному счету без калькулятора. Начиная с версии 2.01 программа подходит для учеников старших классов и студентов.
Новое в версии 4.0: добавлено более 50 математических функций и теперь позволит использовать калькулятор не только школьникам, но и студентам и инженерам, в том числе тригонометрические функции (от sin() - синуса до arccsch() - гиперболического арккосеканса), факториалы, логарифмы и много-много полезных функций. возможность копирования решения или ответа в буфер обмена возможность отключения подсчета "в столбик" идеально для проффесионального вычисления
Используя Лови Ответ вы сможете проверить правильность решения домашних заданий по математике вашим ребенком.
Программа предназначена для школьников и студентов всех курсов. Также отлично зарекомендовала себя среди родителей, в качестве отличного инструмента для проверки домашних заданий.
Что можно считать при помощи калькулятора Лови Ответ? Кроме основного набора арифметических действий, являющихся базой для всех остальных вычислений, а именно - деление, вычитание, сложение, умножение вы сможете производить вычисления используя тригонометрические фунции sin() - синус, cos() - косинус, tan() - тангенс, ctg() - котангенс, sec() - секанс, csc() - косеканс, а также обратные им функции arcsin() - арксинус, arccos() - арккосинус, arctan() - арктангенс, arcctg() - арккотангенс, arcsec() - арксеканс, arccsc() - арккосеканс и все гиперболические функции и обратные им sinh() - гиперболический синус, cosh() - гиперболический косинус, tanh() - гиперболический тангенс, ctgh() - гиперболический котангенс, sech() - гиперболический секанс, csch() - гиперболический косеканс, arcsinh() - гиперболический арксинус, arccosh() - гиперболический арккосинус, arctanh() - гиперболический арктангенс, arcctgh() - гиперболический арккотангенс, arcsech() - гиперболический арксеканс, arccsch() - гиперболический арккосеканс логарифмические функции ln() - натуральный логарифм, lg() - логарифм по основанию 10, log() - логарифм с любым основанием функции возведения в степень x^2 - икс в квадрате, x^3 - икс в кубе, x^y - икс в любой степени, и другие функции e - число e, pi - число Пи, n! - факториал, n!! - двойной факториал, 2root() - кваддартный корень, 3root() - кубический корень, root() - корень любой степени, div - целочисленное деление, mod - остаток от деления, round() - округление числа, frac() - дробная часть числа, trunc() - целая часть числа, abs() - абсолютное значение числа, 1/x - единица, деленная на икс, % - вычисление процентов.
Как вводить данные? Исходные данные примера вводятся в соответствии с общепринятыми стандартами математической записи. Например так: (-11+12)*3.5/4-55.12 или (-11+12)x3,5:4-55,12 или (sin(20))^3+(cos(10))^3-3*sin(20)*(cos(10))^2
- вместо точки допускаеться ввод "," - вместо знака умножения "*" допускаеться ввод "x" - вместо знака деления "/" возможен ввод "\" или ":" - возможен ввод любых скобок "( { [ ) ] }" - тригонометрические вычисления возможны в градусах, радианах и градах.
Название: Лови Ответ Разработчик: Лови Ответ.ру Версия: 4.00 Язык интерфейса: Русский ОС: Windows XP / Vista / 7 Размер: 6.8 Mb Восстановление: 10% MD5: F56A9DFBB9BE56E1C0C8EF17E3471758