Осень
Среда, 24.04.2024, 21:21

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Дополнительные социальные закладкиЕщё?|; ИзбранноеИзбранное ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal
Главная » Файлы » Софт » Офис

Лови, Ответ v.4.0

Загрузить, скачать Офис, Лови, Ответ v.4.0 бесплатно.

Скачать Лови, Ответ v.4.0 бесплатно

Лови, Ответ v.4.0 бесплатно и без регистрации

Лови, Ответ v.4.0 download free
18.05.2011, 23:34


Ищете где скачать решебник ? Попробуйте калькулятор XXI века!!! Домашние задания по математике - это просто! Все математические действия по желанию решаются "в столбик". Отлично подходит в качестве для быстрой проверки уже выполненных заданий. Поможет при обучении устному и письменному счету без калькулятора. Начиная с версии 2.01 программа подходит для учеников старших классов и студентов.

Новое в версии 4.0:
добавлено более 50 математических функций и теперь позволит использовать калькулятор не только школьникам, но и студентам и инженерам, в том числе тригонометрические функции (от sin() - синуса до arccsch() - гиперболического арккосеканса), факториалы, логарифмы и много-много полезных функций.
возможность копирования решения или ответа в буфер обмена
возможность отключения подсчета "в столбик" идеально для проффесионального вычисления

Используя Лови Ответ вы сможете проверить правильность решения домашних заданий по математике вашим ребенком.

Программа предназначена для школьников и студентов всех курсов. Также отлично зарекомендовала себя среди родителей, в качестве отличного инструмента для проверки домашних заданий.


 Что можно считать при помощи калькулятора Лови Ответ?
Кроме основного набора арифметических действий, являющихся базой для всех остальных вычислений, а именно - деление, вычитание, сложение, умножение вы сможете производить вычисления используя тригонометрические фунции
sin() - синус, cos() - косинус, tan() - тангенс, ctg() - котангенс, sec() - секанс, csc() - косеканс,
а также обратные им функции
arcsin() - арксинус, arccos() - арккосинус, arctan() - арктангенс, arcctg() - арккотангенс, arcsec() - арксеканс, arccsc() - арккосеканс
и все гиперболические функции и обратные им
sinh() - гиперболический синус, cosh() - гиперболический косинус, tanh() - гиперболический тангенс, ctgh() - гиперболический котангенс, sech() - гиперболический секанс, csch() - гиперболический косеканс, arcsinh() - гиперболический арксинус, arccosh() - гиперболический арккосинус, arctanh() - гиперболический арктангенс, arcctgh() - гиперболический арккотангенс, arcsech() - гиперболический арксеканс, arccsch() - гиперболический арккосеканс
логарифмические функции
ln() - натуральный логарифм, lg() - логарифм по основанию 10, log() - логарифм с любым основанием
функции возведения в степень
x^2 - икс в квадрате, x^3 - икс в кубе, x^y - икс в любой степени, и другие функции
e - число e, pi - число Пи, n! - факториал, n!! - двойной факториал, 2root() - кваддартный корень, 3root() - кубический корень, root() - корень любой степени, div - целочисленное деление, mod - остаток от деления, round() - округление числа, frac() - дробная часть числа, trunc() - целая часть числа, abs() - абсолютное значение числа, 1/x - единица, деленная на икс, % - вычисление процентов.

 Как вводить данные?
Исходные данные примера вводятся в соответствии с общепринятыми стандартами математической записи.
Например так: (-11+12)*3.5/4-55.12
или (-11+12)x3,5:4-55,12
или (sin(20))^3+(cos(10))^3-3*sin(20)*(cos(10))^2

- вместо точки допускаеться ввод ","
- вместо знака умножения "*" допускаеться ввод "x"
- вместо знака деления "/" возможен ввод "\" или ":"
- возможен ввод любых скобок "( { [ ) ] }"
- тригонометрические вычисления возможны в градусах, радианах и градах.



Название: Лови Ответ
Разработчик: Лови Ответ.ру
Версия: 4.00
Язык интерфейса: Русский
ОС: Windows XP / Vista / 7
Размер: 6.8 Mb
Восстановление: 10%
MD5: F56A9DFBB9BE56E1C0C8EF17E3471758


Скачать Лови Ответ 4.0

Download Upload24.net - Quickly, conveniently and free of charge!
Download FileSonic.com
Download Turbobit.net



Здесь Вы можете скачать новую версию математического калькулятора  - Лови Ответ




.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
ГОЛОСУЕМ!
Категория: Офис | Добавил: Arkadievich | Теги: домашние, Скачать, Ответ!, лови, задания, решебник, учеников, калькулятор, для, столбик
Просмотров: 11313 | Загрузок: 11306 | Рейтинг: 5.0/1 |

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

калькулятор XXI века
Всего комментариев: 0

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank