



Ищете где скачать решебник ? Попробуйте калькулятор XXI века!!! Домашние задания по математике - это просто! Все математические действия по желанию решаются "в столбик". Отлично подходит в качестве для быстрой проверки уже выполненных заданий. Поможет при обучении устному и письменному счету без калькулятора. Начиная с версии 2.01 программа подходит для учеников старших классов и студентов.



Новое в версии 4.0:

добавлено более 50 математических функций и теперь позволит использовать калькулятор не только школьникам, но и студентам и инженерам, в том числе тригонометрические функции (от sin() - синуса до arccsch() - гиперболического арккосеканса), факториалы, логарифмы и много-много полезных функций.

возможность копирования решения или ответа в буфер обмена

возможность отключения подсчета "в столбик" идеально для проффесионального вычисления



Используя Лови Ответ вы сможете проверить правильность решения домашних заданий по математике вашим ребенком.



Программа предназначена для школьников и студентов всех курсов. Также отлично зарекомендовала себя среди родителей, в качестве отличного инструмента для проверки домашних заданий.





Что можно считать при помощи калькулятора Лови Ответ?

Кроме основного набора арифметических действий, являющихся базой для всех остальных вычислений, а именно - деление, вычитание, сложение, умножение вы сможете производить вычисления используя тригонометрические фунции

sin() - синус, cos() - косинус, tan() - тангенс, ctg() - котангенс, sec() - секанс, csc() - косеканс,

а также обратные им функции

arcsin() - арксинус, arccos() - арккосинус, arctan() - арктангенс, arcctg() - арккотангенс, arcsec() - арксеканс, arccsc() - арккосеканс

и все гиперболические функции и обратные им

sinh() - гиперболический синус, cosh() - гиперболический косинус, tanh() - гиперболический тангенс, ctgh() - гиперболический котангенс, sech() - гиперболический секанс, csch() - гиперболический косеканс, arcsinh() - гиперболический арксинус, arccosh() - гиперболический арккосинус, arctanh() - гиперболический арктангенс, arcctgh() - гиперболический арккотангенс, arcsech() - гиперболический арксеканс, arccsch() - гиперболический арккосеканс

логарифмические функции

ln() - натуральный логарифм, lg() - логарифм по основанию 10, log() - логарифм с любым основанием

функции возведения в степень

x^2 - икс в квадрате, x^3 - икс в кубе, x^y - икс в любой степени, и другие функции

e - число e, pi - число Пи, n! - факториал, n!! - двойной факториал, 2root() - кваддартный корень, 3root() - кубический корень, root() - корень любой степени, div - целочисленное деление, mod - остаток от деления, round() - округление числа, frac() - дробная часть числа, trunc() - целая часть числа, abs() - абсолютное значение числа, 1/x - единица, деленная на икс, % - вычисление процентов.



Как вводить данные?

Исходные данные примера вводятся в соответствии с общепринятыми стандартами математической записи.

Например так: (-11+12)*3.5/4-55.12

или (-11+12)x3,5:4-55,12

или (sin(20))^3+(cos(10))^3-3*sin(20)*(cos(10))^2



- вместо точки допускаеться ввод ","

- вместо знака умножения "*" допускаеться ввод "x"

- вместо знака деления "/" возможен ввод "\" или ":"

- возможен ввод любых скобок "( { [ ) ] }"

- тригонометрические вычисления возможны в градусах, радианах и градах.







Название: Лови Ответ

Разработчик: Лови Ответ.ру

Версия: 4.00

Язык интерфейса: Русский

ОС: Windows XP / Vista / 7

Размер: 6.8 Mb

Восстановление: 10%

MD5: F56A9DFBB9BE56E1C0C8EF17E3471758





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Здесь Вы можете скачать новую версию математического калькулятора - Лови Ответ









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