Многие люди регулярно употребляют в пищу перец, но далеко не все из них знают, как много целебных свойств скрыто в нем. Ученые доказали эффективность применения перца при лечении астмы, артрита, тромбоцита, головной боли, постгерпетической невралгии и серьезных ожогов. Спиртовую настойку красного стручкового перца применяют для возбуждения аппетита, улучшения пищеварения, нормализации менструального цикла.
Наружно используют настойку, мази и перцовый пластырь при радикулите, ревматизме, болях в нервах, мышцах и суставах. Широко известный черный перец помогает при ангине и бронхите, ослаблении мужской потенции, кожных болезнях, отеках и заболеваниях сердца, камнях в почках.
Сортов перца много, но еще больше болезней, от которых он успешно исцеляет. Вот уж где действительно средство против 100 болезней! Главное — суметь правильно приготовить лекарства на основе перца. И в этом вам поможет новая книга Надежды Стоговой. Читайте, лечитесь и будьте здоровы!
Название: Перец против 100 болезней Автор: Стогова Н. Издательство: Питер Год издания: 2006 Серия: Против 100 болезней Кол-во страниц: 96 Формат: djvu Язык: Pусский Размер архива: 28.1 Mb
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