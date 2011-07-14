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Готовим мороженое дома

Загрузить, скачать Кулинарные, Готовим мороженое дома бесплатно.

Скачать Готовим мороженое дома бесплатно

Готовим мороженое дома бесплатно и без регистрации

Готовим мороженое дома download free
14.07.2011, 20:39
Готовим мороженое дома Борисова О.С 2011


В приготовлении этого блюда главными помошниками шеф-повара, являются дети и внуки :)

 

 


В книге в краткой форме дана историческая справка о мороженом, приводятся его характеристика, сведения о пищевой, биологической и энергетической ценности. Описаны разновидности сырья для приготовления мороженого в домашних условиях, приводится большое количество рецептур домашнего мороженого и специальных гарниров к нему, а также различных вкусовых добавок.

 


 Изложена технология мороженого в домашних условиях с использованием бытовых морожениц и домашних холодильных шкафов компрессионного типа, а также без применения морожениц. Рассмотрен вопрос об использовании для этих целей естественного холода. Даны описания и технические характеристики бытовых морожениц.
 Книга рассчитана на широкий круг читателей.

 


Книга: Готовим мороженое дома
Автор: Борисова О.С.
Издательство: ВО "Агропромиздат”
Год издания: 2011
Страниц: 60
Формат: pdf
Размер: 12,3 Мб
Качество: хорошее
Язык: русский
Восстановление: 10%

Скачать бесплатно книгу "Готовим мороженое дома":

 

 14.07.2011



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Категория: Кулинарные | Добавил: Arkadievich | Теги: домашние, готовим, начинка, рецепты, украшение, Дома, сиропы, мороженое
Просмотров: 3274 | Загрузок: 3267 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1 |
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В приготовлении этого блюда главными помошниками шеф-повара, являются дети и внуки
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