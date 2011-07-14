Скачать Готовим мороженое дома бесплатно

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В приготовлении этого блюда главными помошниками шеф-повара, являются дети и внуки :)
В книге в краткой форме дана историческая справка о мороженом, приводятся его характеристика, сведения о пищевой, биологической и энергетической ценности. Описаны разновидности сырья для приготовления мороженого в домашних условиях, приводится большое количество рецептур домашнего мороженого и специальных гарниров к нему, а также различных вкусовых добавок.
Изложена технология мороженого в домашних условиях с использованием бытовых морожениц и домашних холодильных шкафов компрессионного типа, а также без применения морожениц. Рассмотрен вопрос об использовании для этих целей естественного холода. Даны описания и технические характеристики бытовых морожениц.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Книга: Готовим мороженое дома
Автор: Борисова О.С.
Издательство: ВО "Агропромиздат”
Год издания: 2011
Страниц: 60
Формат: pdf
Размер: 12,3 Мб
Качество: хорошее
Язык: русский
Восстановление: 10%
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14.07.2011
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