Практически у любого родителя рано или поздно возникает вопрос, как приготовить блюда, которые съест даже самый капризный ребенок. В этом вам поможет данная книга. Кроме того, эти блюда можно приготовить для любого детского возраста.
Автор: Е. А. Бойко Издательство: АСТ, Астрель Год издания: 2010 Страниц: 32 Формат: pdf
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