





Практически у любого родителя рано или поздно возникает вопрос, как приготовить блюда, которые съест даже самый капризный ребенок. В этом вам поможет данная книга. Кроме того, эти блюда можно приготовить для любого детского возраста.































Автор: Е. А. Бойко

Издательство: АСТ, Астрель

Год издания: 2010

Страниц: 32

Формат: pdf



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