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Главная » Файлы » Книги » Кулинарные

Кухни народов мира. 31 том. Все издания

Загрузить, скачать Кулинарные, Кухни народов мира. 31 том. Все издания бесплатно.

Скачать Кухни народов мира. 31 том. Все издания бесплатно

Кухни народов мира. 31 том. Все издания бесплатно и без регистрации

Кухни народов мира. 31 том. Все издания download free
11.07.2011, 12:30


Это не просто 31 том с великолепными рецептами. В них масса информации о странах и их традициях - не только кулинарных. Здесь советы лучших поваров, встречи со знаменитыми людьми, которые рассказывают о кухнях своих народов...

Неизвестно, сколько томов авторы серии планировали выпустить изначально, но жизнь вносила свои коррективы, планы менялись, и в итоге вышел 31 том. На этом, кажется все. Или нет?.. Как бы там ни было, серия прекрасная и, несомненно, является чудесным подарком всем любителям красиво приготовить и вкусно покушать.

Эта коллекция, по праву займёт достойное место в Вашей библиотеке.

Самое вкусное для Вас.

Приятного чтения и приятного аппетита!

ВСЕ КНИГИ СЕРИИ
01. Русская кухня
02. Итальянская кухня
03. Грузинская кухня
04. Французская кухня
05. Китайская кухня
06. Армянская кухня
07. Украинская кухня
08. Японская кухня
09. Узбекская кухня
10. Индийская кухня
11. Азербайджанская кухня
12. Мексиканская кухня
13. Греческая кухня
14. Тайская кухня
15. Еврейская кухня
16. Турецкая кухня
17. Немецкая кухня
18. Балканская кухня
19. Испанская кухня
20. Корейская кухня
21. Молдавская кухня
22. Татарская кухня
23. Белорусская кухня
24. Вьетнамская кухня
25. Арабская кухня
26. Восточноевропейская кухня
27. Скандинавская кухня
28. Прибалтийская кухня
29. Латиноамериканская кухня
30. Малайзийская кухня
31. Британская кухня



Автор: А. Барагамян
Издание: Direct Media, 2010-2011
ISBN: 978-5-7475-01XX-X
Формат: PDF
Страниц: 72 в каждом томе
Качество: отличное

Скачать серию "Кухни народов мира" в формате PDF (381 Mb):


Скачать с Turbobit.net
Скачать с Upload24.net Часть 1
Скачать с Upload24.net Часть 2

Для более комфортного чтения, могу посоветовать Вам следующие программы (вьюверы):

STDU Viewer (читает DjVu, PDF и TIFF файлы) - не требует установки.
PDF XChange Viewer Pro (читает и редактирует PDF файлы) - не требует установки.

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Категория: Кулинарные | Добавил: Arkadievich | Теги: Том, издания, рецепты, Кулинарные, народов, мира, лучшие, кухни, все, 31
Просмотров: 3697 | Загрузок: 3690 | Рейтинг: 5.0/1 |

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является чудесным подарком всем любителям красиво приготовить и вкусно покушать
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