Кто жил в СССР в 80-е годы, тот поймёт. Сразу вспомнятся пластиковые бутылочки диковинного в ту пору соевого соуса из Корейской Народно-Демократической Республики с этикетками, на которых было трогательное обращение, начинавшееся словами «Добрым покупателям!». И ещё там была рекомендация этот соус «добавлять помаленьку всем блюдам вместо соли».
Некоторых удивляет, что в Корее не знают про популярную у нас корейскую морковку. Ничего удивительного: это блюдо придумали этнические корейцы, поселившиеся на территории бывшего СССР. Об этом нам в свое время рассказала певица Анита Цой, большой спец по корейской кухне. И еще предупредила: «Человек неопытный приходит в корейский ресторан, заказывает одно блюдо, а ему приносят кучу маленьких тарелочек с салатиками. Не пугайтесь, это называется «панчани», так положено - для гармонии вкусовых ощущений». Остальные тонкости корейской кулинарии - в этой книге.
СОДЕРЖАНИЕ:
3АКУСКИ И САЛАТЫ
Острое кимчхи по-пхеньянски
Кимчхи из огурцов
Острый маринованный дайкон
Маринованная камбала сдайконом
Салат из огурцов с кинзой
Холодная лапша по-пхеньянски
Сушёный мин тай в остром соусе
Хе из минтая
Хе из говядины
Холодец из маша в виде хризантемы
Трёхцветный салат
Салат из гребешков
СУПЫ
Хемуль чонколь
Острый суп с уткой
Острый суп из кимчхи со свининой
Острый суп с говядиной
Тхочанкук
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Радужная форель в фольге
Морской угорь, жаренный в фольге
Карп на пару с грибами в соевом соусе
Фаршированный кальмар
Жареная скумбрия в соевом соусе
Бульгоги
Свиные рёбрышки в соевом соусе
Говяжьи рёбра в горшочке из редьки
Жареные креветки со шпинатом
Крахмальная лапша с говядиной
Кровяная колбаса на пару
Рис с курицей и грибами
Пхеньян кимпап
Дольсот бибимбаб
Чатчук
Жареный рулет с овощной начинко
Намсэ чон
Блинчики из маша
ДЕСЕРТЫ И НАПИТКИ
Якпап
Орихёнг шукрим панг
Якква
Субак хваче
Домадо хваче
Год: 2011 Страниц: 74 Язык: русский Формат: PDF Качество: хорошее