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Корейская кухня. Кухни народов мира

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Скачать Корейская кухня. Кухни народов мира бесплатно

Корейская кухня. Кухни народов мира бесплатно и без регистрации

Корейская кухня. Кухни народов мира download free
30.06.2011, 10:05


Кто жил в СССР в 80-е  годы, тот поймёт. Сразу вспомнятся пластиковые бутылочки диковинного в  ту пору соевого соуса из Корейской Народно-Демократической Республики с этикетками, на которых было трогательное обращение, начинавшееся словами «Добрым
покупателям!». И ещё там была рекомендация этот соус «добавлять помаленьку всем блюдам вместо соли».


Некоторых удивляет, что в Корее не знают про популярную у нас корейскую морковку. Ничего удивительного: это блюдо придумали этнические корейцы, поселившиеся на территории бывшего СССР. Об этом нам в свое время рассказала певица Анита Цой, большой спец по корейской кухне. И еще предупредила: «Человек неопытный приходит в корейский ресторан, заказывает одно блюдо, а ему приносят кучу маленьких тарелочек с салатиками. Не пугайтесь, это называется «панчани», так положено - для гармонии вкусовых ощущений». Остальные тонкости корейской кулинарии - в этой книге.





СОДЕРЖАНИЕ:

3АКУСКИ И САЛАТЫ
  • Острое кимчхи по-пхеньянски
  • Кимчхи из огурцов
  • Острый маринованный дайкон
  • Маринованная камбала сдайконом
  • Салат из огурцов с кинзой
  • Холодная лапша по-пхеньянски
  • Сушёный мин  тай в остром соусе
  • Хе из минтая
  • Хе из говядины 
  • Холодец из маша в виде хризантемы
  • Трёхцветный салат
  • Салат из гребешков

СУПЫ
  • Хемуль чонколь
  • Острый суп с уткой
  • Острый суп из кимчхи со свининой
  • Острый суп с говядиной
  • Тхочанкук

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
  • Радужная форель в фольге
  • Морской угорь, жаренный в фольге
  • Карп на пару с грибами в соевом соусе
  • Фаршированный кальмар
  • Жареная скумбрия в соевом соусе
  • Бульгоги
  • Свиные рёбрышки в соевом соусе
  • Говяжьи рёбра в горшочке из редьки
  • Жареные креветки со шпинатом
  • Крахмальная лапша с говядиной
  • Кровяная колбаса на пару
  • Рис с курицей и грибами
  • Пхеньян кимпап
  • Дольсот бибимбаб
  • Чатчук
  • Жареный рулет с овощной начинко
  • Намсэ чон
  • Блинчики из маша

ДЕСЕРТЫ И НАПИТКИ
  • Якпап
  • Орихёнг шукрим панг
  • Якква
  • Субак хваче
  • Домадо хваче




Год: 2011
Страниц: 74
Язык: русский
Формат: PDF
Качество: хорошее

 
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Категория: Кулинарные | Добавил: Arkadievich | Теги: народов, кухня, мира, кухни, Корейская
Просмотров: 4761 | Загрузок: 4754 | Рейтинг: 5.0/2 |
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тонкости корейской кулинарии лучшие рецепты
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