



Кто жил в СССР в 80-е годы, тот поймёт. Сразу вспомнятся пластиковые бутылочки диковинного в ту пору соевого соуса из Корейской Народно-Демократической Республики с этикетками, на которых было трогательное обращение, начинавшееся словами «Добрым

покупателям!». И ещё там была рекомендация этот соус «добавлять помаленьку всем блюдам вместо соли».





Некоторых удивляет, что в Корее не знают про популярную у нас корейскую морковку. Ничего удивительного: это блюдо придумали этнические корейцы, поселившиеся на территории бывшего СССР. Об этом нам в свое время рассказала певица Анита Цой, большой спец по корейской кухне. И еще предупредила: «Человек неопытный приходит в корейский ресторан, заказывает одно блюдо, а ему приносят кучу маленьких тарелочек с салатиками. Не пугайтесь, это называется «панчани», так положено - для гармонии вкусовых ощущений». Остальные тонкости корейской кулинарии - в этой книге.











СОДЕРЖАНИЕ:



3АКУСКИ И САЛАТЫ

Острое кимчхи по-пхеньянски

Кимчхи из огурцов

Острый маринованный дайкон

Маринованная камбала сдайконом

Салат из огурцов с кинзой

Холодная лапша по-пхеньянски

Сушёный мин тай в остром соусе

Хе из минтая

Хе из говядины

Холодец из маша в виде хризантемы

Трёхцветный салат

Салат из гребешков

СУПЫ

Хемуль чонколь

Острый суп с уткой

Острый суп из кимчхи со свининой

Острый суп с говядиной

Тхочанкук

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Радужная форель в фольге

Морской угорь, жаренный в фольге

Карп на пару с грибами в соевом соусе

Фаршированный кальмар

Жареная скумбрия в соевом соусе

Бульгоги

Свиные рёбрышки в соевом соусе

Говяжьи рёбра в горшочке из редьки

Жареные креветки со шпинатом

Крахмальная лапша с говядиной

Кровяная колбаса на пару

Рис с курицей и грибами

Пхеньян кимпап

Дольсот бибимбаб

Чатчук

Жареный рулет с овощной начинко

Намсэ чон

Блинчики из маша

ДЕСЕРТЫ И НАПИТКИ

Якпап

Орихёнг шукрим панг

Якква

Субак хваче

Домадо хваче







Год: 2011

Страниц: 74

Язык: русский

Формат: PDF

Качество: хорошее





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