



Да, они любят пиво, и традиционную немецкую кухню надо искать именно в пивных. Но это не только всевозможные сосиски, сардельки и колбаски. То, что немецкие повара умеют сделать из обычной свиной рульки, - это ведь даже не блюдо, это монумент германскому кулинарному гению. Монумент, к сожалению, недолговечный: рулька уничтожается быстро и окончательно. Не любите рульку? У нас для вас – масса других рецептов.











Автор: А. Барагамян (главред)

Издание: Direct Media, 2011

Серия: Кухни народов мира

ISBN: 978-5-7475-0100-3

Формат: PDF

Страниц: 74

Качество: отличное



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