Да, они любят пиво, и традиционную немецкую кухню надо искать именно в пивных. Но это не только всевозможные сосиски, сардельки и колбаски. То, что немецкие повара умеют сделать из обычной свиной рульки, - это ведь даже не блюдо, это монумент германскому кулинарному гению. Монумент, к сожалению, недолговечный: рулька уничтожается быстро и окончательно. Не любите рульку? У нас для вас – масса других рецептов.
Автор: А. Барагамян (главред)
Издание: Direct Media, 2011
Серия: Кухни народов мира
ISBN: 978-5-7475-0100-3
Формат: PDF
Страниц: 74
Качество: отличное
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