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Простые рецепты для борьбы с высоким и низким давлением / Л. Смирнова

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Скачать Простые рецепты для борьбы с высоким и низким давлением / Л. Смирнова бесплатно

Простые рецепты для борьбы с высоким и низким давлением / Л. Смирнова бесплатно и без регистрации

Простые рецепты для борьбы с высоким и низким давлением / Л. Смирнова download free
16.05.2011, 17:30


Повышенное или пониженное кровяное давление – это не только плохое самочувствие, но и серьезная опасность для организма, особенно если речь идет об артериальной гипертензии. Инфаркт, инсульт, поражение почек и другие тяжелые последствия, зачастую приводящие к летальному исходу, – все это результат гипертонической болезни. Все знают, что с повышенным или пониженным давлением нужно бороться, но немногим известно, какими способами это следует делать.
В этой книге рассказывается о том, как избавиться от проявлений гипертонии и гипотонии, не прибегая к медикаментам. В ней приводятся простые и эффективные способы нормализации артериального давления – как классические, так и нетрадиционные.

Название: Простые рецепты для борьбы с высоким и низким давлением
Автор: Л. Смирнова
Издательство: Рипол классик
Год: 2008
Страниц: 56
Формат: pdf
Размер: 5.66 Мb

Скачать бесплатно книгу Простые рецепты для борьбы с высоким и низким давлением



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Категория: Медицинские | Добавил: Arkadievich | Теги: пониженное, повышенное, низкое, давление, высокое, кровяное, рецепты, Л. Смирнова, простые, лечение
Просмотров: 1968 | Загрузок: 1961 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/1 |
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как избавиться от проявлений гипертонии и гипотонии, не прибегая к медикаментам
Всего комментариев: 2
Сегодня 11:02 ЦИТАТА:
Спасибо. Перезалил.
ссылки битые

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