Простые рецепты для борьбы с высоким и низким давлением / Л. Смирнова
16.05.2011, 17:30
Повышенное или пониженное кровяное давление – это не только плохое самочувствие, но и серьезная опасность для организма, особенно если речь идет об артериальной гипертензии. Инфаркт, инсульт, поражение почек и другие тяжелые последствия, зачастую приводящие к летальному исходу, – все это результат гипертонической болезни. Все знают, что с повышенным или пониженным давлением нужно бороться, но немногим известно, какими способами это следует делать. В этой книге рассказывается о том, как избавиться от проявлений гипертонии и гипотонии, не прибегая к медикаментам. В ней приводятся простые и эффективные способы нормализации артериального давления – как классические, так и нетрадиционные.
Название: Простые рецепты для борьбы с высоким и низким давлением Автор: Л. Смирнова Издательство: Рипол классик Год: 2008 Страниц: 56 Формат: pdf Размер: 5.66 Мb
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