iSpy - это профессиональное, мощное програмное обеспечение для наблюдения, мониторинга, оповещения и обеспечения безопасности дома, офиса. С помощью веб камер и микрофонов программа обнаруживает и записывает любое движение или звук на вверенной територии. В случае обнаружения отправит сообщение по имейлу или с помощью SMS. К электронному сообщению может прикрепить и фото обнаруженного движения. Кроме того, iSpy позволяет просматривать вживую (в режиме реального времени) или сохраненное видео через интернет или мобильные устройства. Все данные сжимает и сохраняет в формате flash video. Есть возможность работать на нескольких компьютерах одновременно, а также контролировать программу удаленно, защищать ее паролем, делать группы или присоединяться к существующим группам (на сайте разработчика) и давать доступ участникам группы к вашим веб камерам и микрофонам.
Главные особенности : - Обнаруживает, отслеживает и записывает любое движение - Обнаруживает и записывает звуки - Работает с любым количеством микрофонов и веб камер одновременно - Объединяет несколько компьютеров в группу, управляемую через веб. - Отправляет по имейлу или SMS сообщение об обнаружении движения или звука - Прикрепляет к сообщениям изображения с веб камер - Отправляет по электронной почте снимки с камер через определенные промежутки времени - Работает с любыми устройствами отслеживания движения. - Можно настраивать область обнаружения движения с помощью вебкамер - Создавать группы, приглашать в них друзей и давать доступ к своим микрофонам и вебкамерам - Настраивать для того, что бы запись звука и видео начиналась и останавливалась автоматически - Подсоединять iSpy server, а также все установленные программы iSpy на разных компьютерах к веб сайту разработчика и просматривать все -передаваемое видео онлайн - Удаленный доступ к программе - Защита программы паролем - Загружать исходный код и изменять программу по-своему усмотрению.
Системные требования : * Windows XP / Vista / 7 * Microsoft NET Framework (v3.5) - будет установлен в случае необходимости * Windows Media Player 9 VCM кодеки - будут установлены, если требуются * Быстрый компьютер, 1 ГГц рекомендован * Соединение с интернетом
VersionUpdate Information 2.0.8.6 -Fixed a bug when generating activity data (index overrun) -Added PTZ support for Axis cameras (thanks Axis for sending me a $3k camera!) -Added Flip-x, Flip-y and Rotate controls to PTZ inputs -Added a quick video about the new version -
Год выпуска: 2011 Платформа: Windows XP/Vista/7 Язык: Многоязычный/русский Официальный сайт: ispyconnect.com Лекарство: Не требуется Размер файла: 11.7 Mb Восстановление: 10%