iSpy - это профессиональное, мощное програмное обеспечение для наблюдения, мониторинга, оповещения и обеспечения безопасности дома, офиса. С помощью веб камер и микрофонов программа обнаруживает и записывает любое движение или звук на вверенной територии. В случае обнаружения отправит сообщение по имейлу или с помощью SMS. К электронному сообщению может прикрепить и фото обнаруженного движения.

Кроме того, iSpy позволяет просматривать вживую (в режиме реального времени) или сохраненное видео через интернет или мобильные устройства. Все данные сжимает и сохраняет в формате flash video. Есть возможность работать на нескольких компьютерах одновременно, а также контролировать программу удаленно, защищать ее паролем, делать группы или присоединяться к существующим группам (на сайте разработчика) и давать доступ участникам группы к вашим веб камерам и микрофонам.



Главные особенности :

- Обнаруживает, отслеживает и записывает любое движение

- Обнаруживает и записывает звуки

- Работает с любым количеством микрофонов и веб камер одновременно

- Объединяет несколько компьютеров в группу, управляемую через веб.

- Отправляет по имейлу или SMS сообщение об обнаружении движения или звука

- Прикрепляет к сообщениям изображения с веб камер

- Отправляет по электронной почте снимки с камер через определенные промежутки времени

- Работает с любыми устройствами отслеживания движения.

- Можно настраивать область обнаружения движения с помощью вебкамер

- Создавать группы, приглашать в них друзей и давать доступ к своим микрофонам и вебкамерам

- Настраивать для того, что бы запись звука и видео начиналась и останавливалась автоматически

- Подсоединять iSpy server, а также все установленные программы iSpy на разных компьютерах к веб сайту разработчика и просматривать все -передаваемое видео онлайн

- Удаленный доступ к программе

- Защита программы паролем

- Загружать исходный код и изменять программу по-своему усмотрению.



Системные требования :

* Windows XP / Vista / 7

* Microsoft NET Framework (v3.5) - будет установлен в случае необходимости

* Windows Media Player 9 VCM кодеки - будут установлены, если требуются

* Быстрый компьютер, 1 ГГц рекомендован

* Соединение с интернетом



VersionUpdate Information 2.0.8.6

-Fixed a bug when generating activity data (index overrun)

-Added PTZ support for Axis cameras (thanks Axis for sending me a $3k camera!)

-Added Flip-x, Flip-y and Rotate controls to PTZ inputs

-Added a quick video about the new version -





Год выпуска: 2011

Платформа: Windows XP/Vista/7

Язык: Многоязычный/русский

Официальный сайт: ispyconnect.com

Лекарство: Не требуется

Размер файла: 11.7 Mb

Восстановление: 10%



Скачать бесплатно: iSpy 2.0.8.6



