Осень
Среда, 24.04.2024, 21:14

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Дополнительные социальные закладкиЕщё?|; ИзбранноеИзбранное ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal
Главная » Файлы » Софт » Безопасность

iSpy 2.0.8.6

Загрузить, скачать Безопасность, iSpy 2.0.8.6 бесплатно.

Скачать iSpy 2.0.8.6 бесплатно

iSpy 2.0.8.6 бесплатно и без регистрации

iSpy 2.0.8.6 download free
07.07.2011, 09:41


iSpy - это профессиональное, мощное програмное обеспечение для наблюдения, мониторинга, оповещения и обеспечения безопасности дома, офиса. С помощью веб камер и микрофонов программа обнаруживает и записывает любое движение или звук на вверенной територии. В случае обнаружения отправит сообщение по имейлу или с помощью SMS. К электронному сообщению может прикрепить и фото обнаруженного движения.
 Кроме того, iSpy позволяет просматривать вживую (в режиме реального времени) или сохраненное видео через интернет или мобильные устройства. Все данные сжимает и сохраняет в формате flash video. Есть возможность работать на нескольких компьютерах одновременно, а также контролировать программу удаленно, защищать ее паролем, делать группы или присоединяться к существующим группам (на сайте разработчика) и давать доступ участникам группы к вашим веб камерам и микрофонам.

Главные особенности :
 - Обнаруживает, отслеживает и записывает любое движение
 - Обнаруживает и записывает звуки
 - Работает с любым количеством микрофонов и веб камер одновременно
 - Объединяет несколько компьютеров в группу, управляемую через веб.
 - Отправляет по имейлу или SMS сообщение об обнаружении движения или звука
 - Прикрепляет к сообщениям изображения с веб камер
 - Отправляет по электронной почте снимки с камер через определенные промежутки времени
 - Работает с любыми устройствами отслеживания движения.
 - Можно настраивать область обнаружения движения с помощью вебкамер
 - Создавать группы, приглашать в них друзей и давать доступ к своим микрофонам и вебкамерам
 - Настраивать для того, что бы запись звука и видео начиналась и останавливалась автоматически
 - Подсоединять iSpy server, а также все установленные программы iSpy на разных компьютерах к веб сайту разработчика и просматривать все -передаваемое видео онлайн
 - Удаленный доступ к программе
 - Защита программы паролем
 - Загружать исходный код и изменять программу по-своему усмотрению.

Системные требования :
 * Windows XP / Vista / 7
 * Microsoft NET Framework (v3.5) - будет установлен в случае необходимости
 * Windows Media Player 9 VCM кодеки - будут установлены, если требуются
 * Быстрый компьютер, 1 ГГц рекомендован
 * Соединение с интернетом

VersionUpdate Information 2.0.8.6
 -Fixed a bug when generating activity data (index overrun)
 -Added PTZ support for Axis cameras (thanks Axis for sending me a $3k camera!)
 -Added Flip-x, Flip-y and Rotate controls to PTZ inputs
 -Added a quick video about the new version -


Год выпуска: 2011
Платформа: Windows XP/Vista/7
Язык: Многоязычный/русский
Официальный сайт: ispyconnect.com
Лекарство: Не требуется
Размер файла: 11.7 Mb
Восстановление: 10%

Скачать бесплатно: iSpy 2.0.8.6



.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
ГОЛОСУЕМ!
Категория: Безопасность | Добавил: Arkadievich | Теги: iSpy, 2.0.8.6, офиса, Оповещение, наблюдениe, безопасность, обеспечение, Дома, мониторинг
Просмотров: 1152 | Загрузок: 1145 | Рейтинг: 5.0/1 |

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

для наблюдения, мониторинга, оповещения и обеспечения безопасности дома, офиса
Всего комментариев: 0

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank