





В своей книге Александр Кородецкий расскажет вам о том, как бороться с заболеваниями суставов , от которых страдает большинство пожилых людей. Знайте: природа создала множество растений-целителей, которые облегчат ваши страдания и помогут справиться с этими недугами. Вас ждет множество уникальных рецептов и методик, а также письма читателей, сумевших победить болезнь и вернуть себе свободу движения.



Издательство: Питер

Год издания: 2006

Количество страниц: 96

Язык: русский

Формат: djvu



Скачать книгу "Зеленая аптека Кородецкого против заболеваний суставов" (18.69 Mb):



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