Зеленая аптека Кородецкого против заболеваний суставов. Александр Кородецкий
08.07.2011, 22:39
В своей книге Александр Кородецкий расскажет вам о том, как бороться с заболеваниями суставов, от которых страдает большинство пожилых людей. Знайте: природа создала множество растений-целителей, которые облегчат ваши страдания и помогут справиться с этими недугами. Вас ждет множество уникальных рецептов и методик, а также письма читателей, сумевших победить болезнь и вернуть себе свободу движения.
Издательство: Питер Год издания: 2006 Количество страниц: 96 Язык: русский Формат: djvu
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