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Зеленая аптека Кородецкого против заболеваний суставов. Александр Кородецкий

Загрузить, скачать Медицинские, Зеленая аптека Кородецкого против заболеваний суставов. Александр Кородецкий бесплатно.

Скачать Зеленая аптека Кородецкого против заболеваний суставов. Александр Кородецкий бесплатно

Зеленая аптека Кородецкого против заболеваний суставов. Александр Кородецкий бесплатно и без регистрации

Зеленая аптека Кородецкого против заболеваний суставов. Александр Кородецкий download free
08.07.2011, 22:39
Зеленая аптека Кородецкого против заболеваний суставов


В своей книге Александр Кородецкий расскажет вам о том, как бороться с заболеваниями суставов, от которых страдает большинство пожилых людей. Знайте: природа создала множество растений-целителей, которые облегчат ваши страдания и помогут справиться с этими недугами. Вас ждет множество уникальных рецептов и методик, а также письма читателей, сумевших победить болезнь и вернуть себе свободу движения.

Издательство: Питер
Год издания: 2006
Количество страниц: 96
Язык: русский
Формат: djvu

Скачать книгу "Зеленая аптека Кородецкого против заболеваний суставов" (18.69 Mb):

Скачать с DepositFiles.com
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Для более комфортного чтения, могу посоветовать Вам следующие программы (вьюверы):
STDU Viewer (читает DjVu, PDF и TIFF файлы) - не требует установки.
PDF XChange Viewer Pro (читает и редактирует PDF файлы) - не требует установки.

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Категория: Медицинские | Добавил: Arkadievich | Теги: суставов, народные, растения, болезни, методики, рецепты, природные, целители, средства, лечение
Просмотров: 1728 | Загрузок: 1721 | Рейтинг: 0.0/0 |
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лечение заболеваний суставов
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