





В новой книге автора речь пойдет об очень деликатной проблеме — половых расстройствах . Автор настаивает: нет повода для отчаяния! Знайте: природа создала уникальные растения-целители — калган и ярутку, называемые в народе любовными травами. Вас ждет множество уникальных рецептов и методик, а также письма читателей, сумевших справиться с проблемой — на радость себе и близким. Эта книга дарит надежду, а значит — выздоровление.



Издательство: Питер

Год издания: 2006

Количество страниц: 51

Язык: русский

Формат: djvu

Качество: хорошее



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